7/24 şehirde yaşam

Akbank sponsorluğunda 15. kez kapılarını açacak olan Contemporary İstanbul 3-6 Haziran tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları'nda ziyarete açık olacak. 26 galerinin katıldığı fuara belli saat aralıklarıyla kısıtlı sayıda ziyaretçi alınacak. HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü de alınan önlemler arasında. Akbank Sanat, fuarda küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın üstlendiği Olan ve Aşkınlık adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Galeri Diani ise Ahmet Yeşil, Şükrü Karakuş, Tuba Önder Demircioğlu, Feyzan Alasya, Nilüfer Yıldırım ve Kadir Akyol'un yapıtlarıyla fuarda olacak.Venezuelalı şef Domingo Hindoyan yönetimindeki, BİFO&Domingo Hindoyan başlıklı BİFO konseri yarın saat 11.30'da borusansanat.tv'de yayınlanacak. Konserde BİFO, orkestral müzik repertuvarının incilerinden olan Brahms ve Mendelssohn'un yapıtlarını yorumlayacak.The Galliard, yeni konsepti Cove House ile 4 Haziran'dan itibaren Yalıkavak, Gökçebel Koyu'nda hizmet verecek. Cove House restoran, bar ve plaj olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Mutfak, Fransız asıllı İspanyol bir şefe emanet edilecek. İsmi şimdilik sürpriz.Alaçatı'nın yenilerinden Elias Beach, plajı ve restoranı ile kapılarını açtı ama sadece yetişkinlere. Misafirlerini rezervasyonla kabul eden Elias Beach'in menüsü ise Yunan şef Stathis Dapiasis tarafından hazırlandı.Yeni nesil deniz mahsulleri restoranı Azur, özel sahiliyle bu yaz Bodrum, Yalıkavak'ta. Azur, Fransa'dan temin edilen Gillardeau istiridye, Alaska'nın meşhur kral yengeci gibi iyi malzemelerle hazırlanan yıldız tabakları ve menüye yeni eklenen Deniz Mahsulü Wellington ile iddialı.Torba'daki Toka Bodrum Hotel&Beach'te dünyaca ünlü tenor Hakan Aysev yaz boyunca konser verecek.Ünlü prodüktör/DJ Kölsch 31 Mayıs, pazartesi günü Kıbrıs'taki Saint Hilarion Kalesi'nde setin başına geçecek. Canlı yayınlanacak performans saat 19.00'da başlayacak. Yayını Cercle Music'in Facebook ve Twitch hesaplarından izleyebilirsiniz.The Financial Times geçen hafta damak tadına düşkün olanları heyecanlandıran bir liste yayımladı. Listeye incelerken bir de sürprizle karşılaştım. Dünyanın En İyi 50 Yiyecek Dükkanı başlıklı listeye Türkiye'den Gözde Şarküteri girmişti. Sıralamada yer alış nedeni de şöyle açıklanıyordu: "İstanbul'un Asya yakasında, Kadıköy'ün ortasında yer alan market peynirleri, şarküteri ürünleri, pastırma gibi işlenmiş etleri, ev yapımı mezeleri ve 40 çeşit zeytiniyle mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında. Taze taze hazırlanan dolmaları ve közlenmiş patlıcan salatası öne çıkan spesiyalleri."70'li yılların başında Rum ve Ermenilerin işlettiği meze dükkanlarının önünde seyyar olarak çalışmaya başlayan Hüseyin Gündüz tarafından 1986 yılında açılan Gözde Şarküteri'de 1000 çeşit ürün ve 250'ye yakın meze bulunuyor.