Dijital çağın yeni kavramlarıyla tanışın! Hikikomori, nomofobik, siberkondria...

ENDİŞENİN ADI SİBERKONDRİA

"Siz hiç siberkondria (cyberchondria) diye bir hastalık duydunuz mu? Sağlık ile ilgili endişe duydukları konularda internetten sürekli araştırma yapıp, kendilerindeki ilgili ilgisiz en ufak belirtileri büyük hastalık semptomlarına ve en kötü senaryolara yoran kişilere konulan teşhisin adı. Üstelik, bu davranış, toplumda sanılandan çok daha yaygın."

DİJİTAL HAKİKAT SERUMU

"Herkes yalan söyler! İnsanların, günlük yaşamda söylediklerinin yaklaşık üçte birinin yalan olduğunu söylesek şaşırır mıydınız? Seth Stephen-Davidowitz, Bana Yalan Söylediler kitabında bu konuda pek çok örnek ve veri paylaşır. İnsanlar paraları, başarısızlıkları, duyguları, siyasi görüşleri gibi sayısız konuda yalan söylerler. Anketlerde de benzer durum yaşanır. Toplumsal olarak daha fazla kabul göreceğini düşündüğümüz cevaplar vermeye dikkat ederiz. Büyük veri üzerine çalışan şirketler bu gerçeği çoktan fark etmiş durumdalar. Onlar, insanların Google aramalarının yahut internette bıraktıkları dijital izlerinin (aramalar, tıklamalar, görüntülemeler vs.) oluşturduğu devasa bilgi yığınları üzerinden yapılacak analizlerin daha doğru sonuçlara götüreceğini düşünüyorlar. Davidowitz, bu durumu 'dijital hakikat serumu' olarak isimlendirir."