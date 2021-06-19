Yeni görev sinemayı kurtarmak!

Geçen yılın karantina zamanlarında sinemaları kurtarma umudu Christopher Nolan'ın yönettiği Tenet filmine bağlanmıştı. Pandemi zamanı kapatılan sinemalardan mecburen elini ayağını çeken sinema seyircisi, kontrollü normalleşme başlayınca Tenet'la salonlara davet edilmişti. Sinema salonları hijyenik ortam yaratma konusunda elinden geleni yapsa da genel olarak seyircinin bir film seyretme uğruna virüs kapma kaygısı aşılamadı.
Aslında seyirciler sinemalara gitti gitmesine ama beklenti o kadar yüksekti ki, istenen seyirci rakamına ulaşılamadı. Sonrasında sinemalarda Tenet gibi cazibeli filmlerin devamı getirilemeyince de salonlar yine boş kaldı... Tenet için risk alıp salonlara giden seyirci de tekrar evine döndü.
Bu yaz 1 Temmuz itibariyle sinemalar açılacak. Bu sefer umut bağlanan film Hızlı ve Öfkeli
9. Sinemaya gitmeyi özleyen seyirciler 2 Temmuz'da vizyona girecek bu filmle salonlara davet edilecek. Aşılamanın hızlanması ve pandemi nedeniyle sosyalleşememenin ortaya çıkardığı yılgınlık ile bu sefer salonlarda virüs kapma kaygısının aşılacağı beklentisi var insanlarda. Yani şeytanın bacağının bu yaz kırılacağı düşünülüyor. Öyle olur inşallah...
Şimdi durup bir düşünelim. Hızlı ve Öfkeli serisinin gün gelecek sinemanın geleceği için umut olacağı kimin aklına gelirdi? 2001 yılında ilk başladığında arabaya düşkün çeteler ve onları yakalamak isteyen polislerin hikayesinin anlatan minör bir filmdi Hızlı ve Öfkeli. Sonra serinin evreni değişti. Domenic Toretto (Van Diesel) ve ekibi dünyayı kurtarmaya çalışan kahramanlara dönüştü. Artık bu kahramanların misyonu sadece dünyayı kurtarmak değil. İnşallah sinemayı da kurtaracaklar!
BAYRAĞI DEVRALACAK
Peki bu ya sonrası? Hızlı ve Öfkeli 9'dan hemen sonra 9 Temmuz'da bir başka iddialı yapım Black Widow/Kara Dul sinemalara uğrayacak. Marvel dünyasının Kara Dul'unun solo hikayesinin anlatıldığı film uzun zamandır merakla beklenen yapımlardan biri. Başrolünde Scarlett Johansson oynadığı film büyük ihtimalle, Hızlı ve Öfkeli 9'un bıraktığı noktadan bayrağı devralıp seyirciyi sinemalara çekecek. 16 Temmuz'da Space Cam: Yeni Efsane, 30 Temmuz'da da The Suicide Squad: İntihar Timi erteleme olmazsa salonlara gelecek. Dolayısıyla temmuz ayında sinemalarda bir hareketlilik yaşanması muhtemel... Ama ağustos ve eylül ayında bu hareketliliğin devam gelir mi orası biraz meçhul. Henüz sinemacılar bu aylara yönelik programlarını tam netleştirmiş değil. Ama herhalde geçen yıldan dersler çıkarılmıştır.
BABALAR GÜNÜ'NDE FİLM İZLEME ZAMANI
Yarın Babalar Günü... O zaman babaları anlatan filmlere bir bakalım. Ki son yıllarda sinemamızda baba evlat ilişkisini anlatan pek çok film izledik. Babam ve Oğlum ilk akla gelen filmlerden tabii. Ama Hadi Be Oğlum, Ahlat Ağacı ve Nuh Tepesi de babaların ruh haline odaklanan diğer filmler... Lakin bizim klasiğimiz Yılmaz Güney'in Umut ve Baba filmleridir. Yabancı filmlere gelince Kaptan Fantastik, Güzel Oğlum, Umudunu Kaybetme son yıllarda çekilen akılda kalan 'baba' filmleri... İlk klasikler derseniz Bisiklet Hırsızları, Babam İçin, Hayat Güzeldir, Baba serisini önerebilirim...