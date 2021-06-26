Bodrum ve Çeşme yeni alışveriş cenneti

Yabancı lüks markalar rotayı Bodrum'a çevirdi



Dior



Dior'un Bodrum pop-up mağazası Yalıkavak Marina içinde yer alıyor. Mağazanın girişinde ziyaretçileri, Vespa 946 Christian Dior karşılıyor.

Butikte markanın kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri'nin yaz aylarındaki kaçışlar için hazırladığı ve sürekli olarak yenilenen Dioriviera Kapsül Koleksiyonu yer alıyor.

İki kata yayılan mağazada aralarında Christian Dior yazılı sörf tahtası, yastıklar, plaj oyun setleri ve yelpaze gibi ürünler de bulunuyor



Balmain



Dünyaca ünlü Fransız modaevi Balmain, 15 Haziran'da Yalıkavak Marina'da butiğini açtı. Markanın bu özel mağazasının konsepti Balmain Kreatif Direktörü Oliver Rousteing ve Studio AMV mimarlarından; Anna Philippou, Marie- Charlotte Prosperi-Fouchard ve Victoire Guerlay tarafından oluşturuldu.

Butikte kadın ve erkek hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuvar koleksiyonları yer alıyor.





Valentino



İtalyan moda markası Valentino, 15 Haziran'da Bodrum'da Yalıkavak Marina içinde butiğini açtı. Butiğin genel tasarımında art deco tarz dikkat çekiyor. İpek nişler ve mikro beton zemin ise mekana modern bir tarz katıyor. Butik konsepti, yerel malzeme ve işçilik kullanımıyla Bodrum ile bağ kurarak mekana romantik ve çağrışımlı bir atmosfer kazandırıyor.

Butikte kadın ve erkek hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuvar koleksiyonları yer alıyor.

Ayrıca bir yaz butiğine uygun olarak markanın 60'ların sonlarındaki tasarımlarından ilham kaftan, şort ve plaj koleksiyonuna ait özel bir seçki de yer alıyor.



Bulgari



Yalıkavak Marina içinde mağaza açan dünyaca ünlü markalardan biri de ünlü mücevher firması Bulgari. Capri, Mikonos, St. Tropez, İbiza ve Dubai gibi gözde tatil destinasyonlarında butikler açan marka son olarak bu listeye Bodrum'u da ekledi.

110 metrekarelik alanda markanın müdavimi olanlar mücevher, saat ve aksesuvar koleksiyonlarının yanı sıra en seçkin tatil destinasyonlarında yer alacak olan seçili özel parçalar da mağazada yerini alacak



Serena Uziyel



Son dönemde dikkat çeken tasarımcılar arasında yer alan çanta ve ayakkabı tasarımcısı Serena Uziyel, Mandarin Oriental'da bu sezon bir butik açtı.

Haziran ayı başında kapılarını açan mağazada markanın 2021 yaz koleksiyonu satılıyor. Koleksiyonda farklı sarı tonları, maviler ağırlıklı olarak yer alıyor. Özel seçki içinde düz sandaletlerden dolgu topuklara ve hatta seksi yüksek topuklara kadar uzanan çok sayıda ürün yer alıyor.



Gizia Gate



GG Yalıkavak Marina Mağazası içinde 35 Türk tasarımcının ürünleri yer alıyor. Koleksiyonları satılan Türk tasarımcı ve markalar arasında Dice Kayek, Hakaan Yıldırım, Özgür Masur, Zeynep Tosun, Mehtap Elaidi, Lug von Siga, Dilek Hanif, Museum of Fine Clothing bulunuyor.

Mağaza koleksiyonunda şehir mağazalarından tamamen farklı dinamik, yaz ruhuna uygun tasarlanan özel kapsül koleksiyonlar yer alıyor. Ayrıca seçki içinde tek bir adet üretilen couture ürünlere de yer verilmiş.

Mağaza içinde yer alan en iddialı parça Özgür Masur'un tek bir adet üretilen 150 bin liralık kaftanı bulunuyor.



Çeşme Türk tasarımcıların merkezi oldu



Yasemin Karagülle



Beach of Momo içindeki butiğimizde birçok Türk tasarımcının ürünleri bulunuyor. Plaj için olan kaftan ve elbiseler ile takılar en çok sevilen ürünlerimiz arasında.

Müşterilerimiz ağırlıklı olarak Türk, aslında 18-65 yaş arası diyebileceğimiz geniş bir kitleden oluşuyor.

Ürün fiyatlarına gelecek olursak, 80 liradan 5 bin liraya kadar uzanan geniş bir yelpazede ürünlerimiz mevcut. En iddiali, fiyatı yüksek ürünler de Gül Hürgel keten elbiseler, onların fiyatları 4 bin 500 lira civarında.



Başak Cankeş



Bashaques Alaçatı 2014 yılında ilk kurulduğunda 65 marka satan bir concept dükkandı. Bu yaz mağaza tamamen Bashaques ürünlerinin satıldığı ürünlerin yanında desenlerimin de tablo hallerinin bulunduğu bir merkeze dönüştü.

Mağaza yaz konseptinde olduğu için daha çok fazla kimono ve bikini satılır diye düşünüyorduk. Böyle yazlık merkezlerde şehir parçaları ve deri çantalar genelikle çok alınan şeyler değildir. Ancak pandeminin etkisiyle evde oturduğumuz için sanıyorum düğünlerin ve mezuniyetlerin de başlaması ile bu yaz daha şık elbiseler aranıyor.



Harika İncetan



Mağazamızda; birçok tasarımcıya ait elbise, şort, büstiyerler, takı ve aksesuarlar, ev ürünleri, dekoratif seramik objeler ve yastıklar, plaj giyimi, terlik ve sandalet ve 3 boyutlu tablolar da yer alıyor.

Mağazamız Alaçatı, Hacımemiş Sokağında 200 yıllık bir Rum evinde konumlanıyor. Seçkimizin içinde Harika İncetan kıyafet koleksiyonu ve Çinimare seramik aksesuvar koleksiyonu oldukça ilgi gördü.

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HAFTANIN KONUĞU



DENİZ YAVUZ'UN TERCİHLERİ

Son dönemde arka arkaya genç tasarım markaları modaseverlerle buluşuyor. Bunlardan biri de Dem Atelier. Markanın tasarımcısı Deniz Yavuz ile son dönem pandeminin de etkisiyle değişen moda dünyasını, stilini ve modaya bakışını konuştuk.

Pandemi ile birlikte dışarıda geçirdiğimiz zamanın niteliği değiştiği için kişisel stilimde de en büyük değişiklik ayakkabı seçimlerimde oldu. Topuklu ayakkabıların yerini sneakerlar ele geçirdi.

Cesur renklere ve şekillere doğru ilerleyen bir tasarım yolculuğu oldu bu dönem benim için. Dijitalleşmenin ivme kazanmasıyla birlikte, markamızda gerçekleştirmeyi planladığım bu doğrultudaki hedeflerime ben de hız kazandırdım. Bu yönde ilerliyorum.

Bir trend olmasından ziyade, pandemiyle birlikte insanların hızlı tüketim alışkanlıklarına dair kazandığı farkındalık bu dönemin en güzel kazanımlarından biri oldu diyebilirim.

Markamızın yeni koleksiyonu Midnight Flowers ismini taşıyor. Bu koleksiyonda canlı bir renk paleti tercih ettik. Mercan kırmızısından, fuşya, açık yeşil sarı ve lavanta rengine kadar uzanan ve çiçek motifleriyle birleşen, içimize umut aşılayan, neşeli bir koleksiyon oldu.

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MODA KAZANI



ÇEVRE DOSTU SANDALETLER

Tüm dünya bu sezon farklı farklı markaların piyasaya sürdüğü konforlu sandalet modelleriyle yaz günlerinin tadını çıkarıyor. Tabii ki konumuz sadece konfor değil artık alışveriş yaparken daha farklı bir bilince sahip olmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. İşte tam da böyle hem konfor hem de doğa dostu tasarımların peşinde olanlar bu sezon kesinlikle Timberland markasının sandaletlerine bir göz gezdirsin. Koleksiyonlarında çevre dostu materyaller kullanan marka, bu sezon sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen derilere daha da çok yer vermiş. Markanın her zamankine göre daha şık ve şehre uygun tasarımları bilinçli alışveriş yapmak isteyenlerin kalbini çalacak türden.



ALTIN ZERRECİKLİ SERUM

Fransa'nın önde gelen markalarından Nuxe, 30'uncu yaşını kuluyor. Dermokozmetik ürünleri gamında dünya liderleri arasında üçüncü sırada bulunan marka 1989 yılında markanın kurucusu Aliza Jabes'in bir küçük kozmetik laboratuvarında çalışmalar yapmasıyla hayata geçiyor. Markanın 1991 yılında piyasaya çıkardığı ve şu anda da en çok satan ürünü olan Huile Prodigieuse ise, genç bir anne olan Jabes'in; yüz,vücut ve saçı tek adımda güzelleştirebilen doğal bir bakım ürünü hayal etmesiyle ortaya çıktı. Bu dönem piyasaya çıkardığı altın zerrecikli bakım serumu Super Serum ise markanın kısa süre içinde en popüler ürünlerinden biri haline geldi.



SPORCULAR DA İŞİN İÇİNE GİRDİ

Biliyorsuz ki modanın güç birliği yaptığı anda en çok başarıyı yakaladığı alanlar spor ve müzik... Dünyanın neresinde olursa olsun ünlü bir sporcuyla ya da şarkıcıyla özel bir koleksiyon ya da iş birliği yapan marka emin olun başarıyı yakalıyor. Bunun son örneği de Türkiye'den Mavi... Marka A Milli Futbol Takımı ve Juventus'un yıldız oyuncusu Meril Demiral ile özel bir reklam filmi hazırladı. Demiral'ın saha dışına taşan enerjisini yaşatan filmde, ona forma numarasından ilham alan yeni sezon Mavi M28 koleksiyonu ve günlük hayatındaki forması jean'i eşlik ediyor.