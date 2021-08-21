Rihanna’dan CEO’lara hayat dersi

Giriş Tarihi: 21.8.2021

Kurduğu markalarla bariyerleri ortadan kaldırdı, farklılıkları kucakladı, çeşitliliğe önem verdi. Ve bu sayede Rihanna 1.7 milyar dolarlık servetiyle milyarderler kulübüne girdi. İşte yetenekli müzisyenin başarı kodları