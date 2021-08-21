Rihanna’dan CEO’lara hayat dersi

Bu yazıya "Rihanna yeni albümü için stüdyoya kapandı" cümlesiyle başlamayı çok isterdik. Ama yetenekli şarkıcı iş dünyasını daha çok sevmiş olmalı ki, hayranlarını yıllardır bekletme pahasına stüdyonun kapısından içeri bir türlü girmiyor. Ama diğer yandan da iş dünyasındaki başarısıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Ekonomi uzmanları ondan bahsederken "CEO'lar Rihanna'dan ders almalı" diyor. Forbes dergisi geçen günlerde dünyaca ünlü şarkıcıyı resmen milyarder ilan etti. Gerçek adı Robyn Fenty
olan Barbadoslu şarkıcı 1.7 milyar dolarlık servetiyle 33 yaşında dünyanın en zengin kadın müzisyeni oldu. Şimdi dört yıl öncesine dönelim. Rihanna, Fenty adıyla 17 ülkede 1600 mağazada aynı anda ilk makyaj koleksiyonunu satışa çıkardığında, kızıl kahverengiden inci beyazına 40 farklı tona yer verdi. Ten rengi koyu ya da çok açık olduğu için makyaj ürünleri alırken zorluk yaşayan, kendilerini dışlanmış hisseden genç kızlar ve kadınlar için devrim niteliğinde bir gelişmeydi bu. Artık rafların arkalarına atılan, orada unutulan tek tük ürünleri bulmak için çaba harcamalarına gerek yoktu. "Herkes için güzellik" diyen Fenty onları önemsiyordu. Bu sayede markanın kozmetik pazarında hatırı sayılır bir noktaya gelmesi uzun sürmedi. Kylie Jenner
, Kim Kardashian
ve Jessica Alba
gibi isimlerin kozmetik markalarını geride bıraktı. İlk 40 günün sonunda şirket 100 milyon dolar gelir elde etmişti. Rihanna bugünkü servetinin büyük bölümüne Fenty sayesinde kavuştu. Bu arada Dior, CoverGirl gibi markalar da 'Fenty Etkisi'yle farklılıkları kapsayan ürünler çıkardı.
HER BEDEN İÇİN
Rihanna aynı yıl iç çamaşırı markasını kurarken de benzer bir yol izledi. Savage X Fenty
ürünlerinde beden çeşitliliği ile lüksü bir araya getirdi. Savage X Fenty, XS (ekstra küçük) bedenden 3XL (ekstra üç kat büyük) bedene farklı ölçülerde üretildi. Zaten sloganı da "Her beden için iç çamaşırı"ydı. Üstelik koleksiyonunu herkesin ulaşabileceği fiyatlarla satışa çıkardı. Uzun yıllar boyunca iç çamaşırı denince ilk akla gelen marka Victoria's Secret'tı. Markanın her yıl düzenlenen ve tüm dünyada ilgiyle izlenen şovunda 'melekler' olarak adlandırılan kusursuz ölçülerdeki modeller podyumda arzı endam ediyordu. Rihanna bu alışkanlığa da son verdi. Defilelerinde büyük beden ya da kısa boylu modellerle de çalıştı. Uzmanlara göre bu da akıllıca bir karardı: "Rihanna güzellik ve iç çamaşırı pazarını demokratikleştirdi. Eğer demokratikleşmeyi ve insancıllaştırmayı başarırsanız karlı ve faydacı bir yol izlemiş olursunuz. Çünkü bu sayede pazarınızı genişletirsiniz." Rihanna geçen yıllarda da cilt bakım serisi Fenty Skin'i piyasaya sürdü. Kısa bir süre önce de parfümünü çıkardı. Ünlüler dünyasının en güzel kokan kadınları arasında olduğu bilinen Rihanna'nın parfümü de yok sattı.
POTANSİYELİ FARK ETTİ
Uzmanlar Rihanna'nın iş dünyasındaki başarısını kapsayıcı olmadaki potansiyeli fark etmesine dayandırıyor: "Toplumdaki ihtiyacı ve fırsatı gördü. Doğru ekibi kurdu. Bu ürünleri yaratacak cesareti vardı ve bunu ilgi uyandıracak şekilde yapmayı da başardı. Merkeze kapsayıcılığı koydu." Rihanna'nın başarısındaki bir diğer önemli nokta ise ekibi oldu. Çalışanların farklı geçmişlere sahip olması toplantılarda farklı fikirlerin ortaya atılmasını sağladı, bu da başarıda önemli rol oynadı.