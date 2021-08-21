Türkiye ve Bodrum en önem verdiğimiz lokasyonlar

Bodrum
, son dönemde dünyaca ünlü markaların yer almak için adeta yarış içinde oldukları bir lokasyon haline geldi. Özellikle Yalıkavak Marina lüks restoranlarıyla çok konuşuluyor. Nokivov Group, geçen yıl açtıkları Asya konseptli Novikov Bodrum pandemiye rağmen başarılı bir sezon geçirince marinadaki yatırımlarına bu yıl da devam etti. Rus grup, Novikov Italy
, Helipad
ve GQ Bar'ı açtı. Marinayı tercih eden bir diğer Rus grup ise White Rabbit Family Group
oldu. Grubun Türkiye
'deki ilk restoranı olan Sakhalin Bodrum kısa bir süre önce misafirlerini ağırlamaya başladı. İki büyük grubun yöneticileri ile marinada yaşanan Rus çıkarmasını ve Bodrum'un onlar için önemini konuştuk.
Anton Pinskiy (Novikov Group ortağı)
DÜNYA JETSETİNİN UĞRAK NOKTASI
- Dünyanın farklı yerlerinde yatırımlarınız var. Türkiye ve Bodrum'un sizin için önemi nedir?
- Bodrum dünya jetsetinin uğrak noktası olan bir destinasyon. Özellikle uluslararası misafirlerin de Türkiye'de en çok ziyaret ettikleri yer. Dünyanın önde gelen markalarını çatısı altında toplayarak Bodrum'u Akdeniz çanağının en önemli tatil bölgesi konumuna getiren Yalıkavak Marina'da restoranlarımızı deniz kenarında açmamız daha da ilgi çekmesini ve popüler olmasını sağladı. Türkiye ve Bodrum artık en önem verdiğimiz lokasyonlarımızın başında geliyor.
- Novikov geçen yıl çok başarılı bir sezon geçirdi. Yeni yatırımların hayata geçmesinde bu başarının etkisi oldu mu?
- Geçen yıl sezon ortasında açılmamıza rağmen gördüğümüz büyük ilgi Bodrum'a daha fazla yatırım yapmamızı sağladı. Bu sezonda yaşanan üzücü olaylara rağmen grup olarak Bodrum'dan vazgeçmeyip yeni ne gibi yatırımlar yapabiliriz diye düşünüyoruz.
- Novikov Italian, Helipad ve GQ Bar... Yalıkavak Marina'daki yeni yatırımlarınız ilk günden konuşulmaya başlandı...
- Novikov Italy, farklı lezzetlere sahip olan İtalyan mutfağı ile tüm damak tatlarına hitap etmeyi başarıyor. Novikov Bodrum restoranının çatısındaki helikopter pistini de Novikov Helipad Lounge Bodrum olarak ünlü DJ'lerin sahne aldığı bir gece kulübü ve bara dönüştürdük. Helipad, Yalıkavak Marina'nın en güzel manzarasına 360 derece ile hakim. Ayrıca ortakları arasında olduğumuz GQ Bar Bodrum da kapılarını misafirlerine açtı.
- Grup olarak markalarınızın ortak felsefesi nedir?
- 30 yılı aşkın süredir, 90'dan fazla başarılı projeye imza atmış Novikov Grup olarak sektörde lider olmaya devam ediyoruz.
Yalıkavak Marina'nın tam kalbinde, bu sezon da gerekli tüm önlemlerimizi alarak misafirlerimize güvenli, eşsiz lezzetlerimiz ve olağanüstü deniz manzaramız ve ambiyansımız ile kaliteli bir servis sunmaya devam edeceğiz.
Türkiye ve Bodrum artık Novikov Group'un en önemli parçası.
Boris Zarkov (White Rabbits Şirketler Grubu'nun kurucusu ve sahibi)
YATIRIM İÇİN HARİKA BİR YER
- Grubunuzu Bodrum'a getiren neden nedir?
- Bodrum'a ilk kez geçen yıl ailemle birlikte deniz kenarında klasik bir tatil yapmak için geldim. Tatilimiz sırasında tesadüfen Yalıkavak Marina'nın yatırım yapmak için harika bir yer olduğunu fark ettim.
- Sakhalin Bodrum'un açıldığı günden beri gördüğü ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Açıldıktan bir hafta sonra rezervasyonlarımızın dolması bizi çok mutlu etti. Ekibimizin ve yerel uzmanların başarılı çalışmaları sayesinde elbette... Servis ve yemek kalitemizi daha önceden bilen Rus turistlerin yanı sıra aralarından ünlü isimlerin ve influencer'ların da olduğu Türk misafirlerimizi de ağırlıyoruz.
- Sakhalin'in nasıl bir sezon geçirmesini bekliyorsunuz?
- Bu sezon bütün masraflarımızı çıkarmayı beklemiyoruz.
Daha erken açılmayı planlıyorduk ama uzun sürdü. Bu bizim ilk yurt dışı projemiz. Amiral gemimiz olan Moskova'daki Sakhalin, Azimut Hotel'in en üst katında gösterişli bir deniz ürünleri restoranı.
Harika bir panoramik manzarası var.
Akdeniz ve Asya lezzetlerinin birleşiminden oluşan menüsü ve servisi mükemmel.
En önemli bölümü ise raw barı. Soçi'den sonra Bodrum, üçüncü Sakhalin restoranının açıldığı yer. Buraya özel servislerimiz var. Özel jet ve yatlara yemek servisi gibi...
- Bodrum'un bir turizm destinasyonu olarak bugünün ve geleceğini değerlendirir misiniz?
- Bilinen birçok tatil yerine ulaşmanın güç olduğu bu dönemde Bodrum çok moda. Parası ve gustosu olan talepkar insanlarla dolu. Lüks bir durak. Avrupa'nın turistlere açık olduğu dönemde Bodrum'un kıymeti bilinmiyordu. Şimdi bu değişiyor.
- Yatırımlarınız devam edecek mi?
- Gelecek yıl Sakhalin'in ikinci katında gastronomi ile tiyatroyu birleştiren Krasota'yı açmayı planlıyoruz. İstanbul için de planlarımız var ama henüz netleşmedi.
KADIN ELİNDEN KARADENİZ LEZZETLERİ
Yaşları 20 ile 53 arasında değişiyor. Hepsi kadın. Kimi aşçı kimi garson kimi de işletmeci... Aralarında üniversite mezunu olan da var, lise mezunu olan da... 2019'dan bu yana birlikte Eyüpsultan'ın Güzeltepe Mahallesi'ndeki Karadeniz Yemek Dünyası adlı restoranı işletiyorlar. Dilay Hanım burayı iki yıl önce kanser olan annesinin tedavi sürecine destek olmak için kurmuş. Ne yazık ki annesi iki ay gibi kısa bir süre sonra yaşamını yitirmiş. Restoranda sıcak bir atmosfer ve lezzetli Karadeniz yemekleri yer alıyor. Yemeklerde doğal ve organik ürünler kullanılıyor. Özellikle tuz çok dikkat ettikleri bir konu. Tüm yemeklerdeki tuz oranını yüzde 50 azaltmışlar.