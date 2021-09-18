Hollywood’un izinde sonbahara hazırlanın

İki senemizin nasıl geçtiğini sanırım hiçbirimiz hatırlamıyoruz... En son, sonbaharda alışveriş yaptığınızda dolabınıza nasıl bir parça eklediğinizden de hiçbiriniz emin değilsinizdir... 90'lı yılları yaşayanların nefret ettiği eşofman takımlar, beyaz çorap ve beyaz spor ayakkabısı ikilisi gibi parçaların hayatımızın tam merkezine yerleştiği iki yılın ardından bu sezon belki de uzun zaman sonra ilk kez iş ve sosyal hayatımız için keyifle alışveriş yapıyor olacağız... Ve bu durumda da hepimiz biraz yolumuzu kaybetmiş durumdayız. Hep dediğim gibi, ne giyeceğinizi bilemiyorsanız yapmanız gereken tek şey Hollywood
yıldızlarının kombinlerine ve tercih ettikleri markalara bakmak... Biz de sizin için Hollywood'un son dönemdeki en iddialı isimlerinin kombinleri üzerinden dolabınıza kesinlikle eklemeniz gereken parçaları bulduk... İşte size sonbaharın olmazsa olmazlarının mini bir listesi...
SÜVETERLER
Seksi ve kadınsı dendiği zaman tabii ki ilk akla gelen parçalar süveterler değil... Ancak bu sezon farklı tarzlardaki süveterler çok ama çok popüler... Rosalia, Dua Lipa ve Kendall Jenner
yaptıkları iddialı kombinlerinde süveteri kullanarak bu parçanın da seksi olabileceğini kanıtladı. Yüksek belli jean, seksi stilettolar ile bu tarz parçalar emin olun sizin için de sonbaharın vazgeçilmezi haline gelebilir.
MİNİ ÇANTALAR
Spor, klasik kocaman çantalarınızı dolabınızın en uzak noktasına itin... Çünkü bu sezon neredeyse küçük kız çocuklarına uyacak kadar küçük çantalar taşımak çok popüler... İçine bir kredi kartı, cep telefonu ve tabii ki iddialı bir renk rujunuzu koyabileceğiniz bu tasarımlar sezonun en havalı modelleri arasında... Doja Cat, Paloma Elsesser ve Zoe Kravitz çoktan bu tarz çantalarla sokaklarda arz-ı endam etmeye başladı bile...
DERİ PANTOLONLAR
Dar deri taytlardan asla bahsetmiyoruz... Son derece cool, rocker tarzında pantolonlardan bahsediyoruz... Topuklu ayakkabı, beyaz bir tişört ve jean ceketle oldukça iyi görünen bu tarz pantolonları bu sezon her yerde göreceğiz... Tabii ki herkesden önce Cardi B., Irina Shayk gibi isimlerin üzerinde gördük...
AŞIRI BOL BLAZER'LAR
Hemen örneklerle başlayalım... Hailey Bieber, Kendall Jenner ve Bella Hadid üçlüsünün üstünden çıkarmadığı devasa görünüşlü, aşırı bol erkeksi ceketler bu sezonun olmazsa olmazı... Sabah ofise giderken de, akşam bir yemeğe çıkarken de bu tarz bir ceketi rahatlıkla giyebilirsiniz...
SPOR AYAKKABI OUT!
İki yılı bulan dümdüz giyinme trendinin biteceğini biliyorduk. Geçen yıl yavaşça dolaplarımıza giren mini mini topukluların aksine bu sezon dev platformler çok ama çok gözde... "Bu kadar iddialı bir parçayı nasıl giyeceğiz?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Tabii ki İspanyol paça bir pantolonla...
BOL SALAŞ PANTOLONLAR
Kabul edelim bu sezon bol, salaş bir pantolonla dışarı çıkmıyorsanız hiç çıkmayın daha iyi... Öyle bir sezondan geçiyoruz ki, ne tam eski sonbahar, ne de iki sezondur şahit olduğumuz pandemi sürecine benziyor... Fiziki görünüşlerimizi henüz bu yeni döneme ayarlayamadığımızın bilincinde olan moda tasarımcıları tam da bu nedenle rahat kesimlerdeki tasarımlara öncelik vermiş durumda... Emily Ratajkowski, Katie Holmes ve Rihanna da bu stilin takipçileri arasında... Tabii ki bu tarz bir pantolonu mümkünse dar ve kısa üstlerle ya da iddialı bluzlarla tamamlayın.