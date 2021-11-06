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Haberler Cumartesi Sabah Haberleri “Osmanlı mirasına bekçilik yapıyorum”
Giriş Tarihi: 6.11.2021

“Osmanlı mirasına bekçilik yapıyorum”

Şerif Ercan
“Osmanlı mirasına bekçilik yapıyorum”

İstanbul’un en eski Levanten ailelerinden birinin yeni kuşak temsilcisi Orlando Carlo Calumeno. Osmanlı Dönemi’ne olan ilgisi ve eşi benzeri olmayan koleksiyonu yolumuzun kesişmesine sebep oldu. Kendini Osmanlı’nın gönüllü bekçisi olarak tanımlayan Calumeno, bu konuda Hollywood’a da danışmanlık yapıyor

Orlando Carlo Calumeno, İstanbul'un en eski Levanten ailelerinden birinin yeni kuşak temsilcisi. Net Holding'in finans başkanı (CFO'su) ve Merit International'ın da CEO'su. Ama onunla röportaj yapmamızın sebebi bunlar değil. O aynı zamanda bir koleksiyoner. İlgi alanı ise Osmanlı. Osmanlı kartpostallarıyla başlayıp Osmanlı gündelik, sosyal ve ticari yaşamına ait ne bulursa toplamış ve dünyada eşi benzeri olmayan bir koleksiyon yaratmış. 'Orlando Carlo Calumeno Koleksiyon ve Arşivi' adı altında topladığı Osmanlı yadigarları saymakla bitmiyor. Osmanlı'dan miras kalan obje ve eşyaların yok olmasını önlemek ve yeni nesillere taşımak için -kendi deyimiyle- onlara bekçilik yapıyor. Orlando Carlo Calumeno ile koleksiyonerliğini ve Osmanlı koleksiyonu konuştuk.

- Koleksiyonerliğinize ve koleksiyonlarınıza geçmeden önce sizi biraz tanıyabilir miyiz?
- 400 yıldır İstanbul'da yaşayan, İstanbul'un en eski Levanten ailelerden biriyiz, anne tarafım ermeni baba tarafım ise İtalyan kökenli. İstanbul'da Fransız Lisesi Pierre Loti'den sonra Amerika'da üniversite okudu. Finans şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra 2007 yılında Net Holding'e geçtim. 14 yıldır Net Holding'de Grup Finans Bölüm Başkanlığı'm (Grup CFO'su) ve İcra Kurulu Üyeliği'm devam ederken görevlerime, 2015 yılında Merit International CEO pozisyonu da eklendi. Halen Kuzey Kıbrıs, Hırvatistan, Bulgaristan, Montenegro ve Türkiye arasında mekik dokuyorum. Aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği Başkan Yardımcısı'yım. Ayrıca dünyanın en büyük espor kulübü olan fastPay Wildcats'in sahibiyim.



- Koleksiyonerlik nasıl başladı, ilginiz var mıydı, yoksa zamanla mı oluştu? İlk neleri toplamaya başladınız, neden?
- Osmanlı tarihi ve dönemin antikaları İtalyan Levanten asıllı babamın merak alanıydı. Babamdan öğrendiklerimle ve onun yönlendirmeleri ile ben de bu döneme ilgi duymaya başlamıştım. Kısıtlı harçlığımla koleksiyonunu yapabileceğim tek şey o dönem kartpostallardı. O dönemde kartpostalla kimse ilgilenmezdi. Filatelistler üzerindeki pulları inceledikten sonra çoğunu çöpe atardı. Koleksiyonumun ilk parçalarını bu çöplerden oluşturdum. Sonra efemera ve Osmanlı gündelik yaşam objelerini toplamaya başladım. Aklınıza gelebilecek, üzerinde Osmanlı karakteri taşıyan her objeyi topluyorum. Bir anlamda "geçici bekçilik" görevimi Osmanlı efemerasından başlayarak Osmanlı objelere yaymış oldum, sorumluluğum daha da büyüdü.

- Koleksiyonlarınızı biraz anlatır mısınız?
- Orlando Carlo Calumeno Koleksiyon ve Arşivi, ağırlıklı olarak 1850- 1923 dönemini içeriyor ve farklı kategorilerde Osmanlı gündelik, sosyal ve ticari yaşamlarından çeşitli objeler yer alıyor. Dünya genelinde Osmanlı'da ticaret ve sosyal yaşam ile kartpostal denildiğinde akla gelen ilk ve tek koleksiyon olma özelliğini taşıyor. Koleksiyon ve arşivimi kısaca özetlemeye çalışayım. Osmanlı Anadolu Kartpostal Koleksiyonu, 70 binin üzerinde Anadolu kartpostalı, 5 bin adet ile sınırlandırılmış ve özenle seçilmiş en nadir İstanbul kartpostalları, 15 bin adet nadir Anadolu fotokartları ve bine yakın Anadolu panorama kartpostalları ile toplam 91 bin adet devasa boyutu ile dünya genelinde konusunda tek. Bakırcılık sanatını içeren takriben 9 bin parça damgalı Anadolu bakırları, yaklaşık bin adet damacana, bardak ve sürahi, takriben 2 bin 500 adet şişe, 5 bine yakın okul diplomaları, fotoğraflar, okul defterleri ve aferin belgeleri, 2 bine yakın bira, rakı ve konyak şişesi, 300 nadir Osmanlı afişi, 10 bine yakın teneke ve gümüş tütün ve sigara kutuları, afişleri, reklamları ve sigara sarma kağıtları, 2 bini aşkın nadir, yazılı ve/veya tarihli halı, Osmanlı'da kahve kültürünü yansıtan takriben 4 bin parça eşya, Osmanlı'da tiyatro temalı yaklaşık bin adet afiş ve fotoğraf, 5 bin adet farklı boyutta fotoğraf, dönemin meşhur fotoğrafçıları olan Guillaume Berggren ve Felix Bonfils özel fotoğraf koleksiyonu, 14 bin parça Osmanlı mine işlemeli obje ve 2 bin parça Osmanlı Anadolu giysileri...



16 YAŞIMDAN BERİ KOLEKSİYON YAPIYOR

- Bir de bayrak koleksiyonunuz var, ondan bahsetmediniz...
- Bayraklarım benim için çok özel, o yüzden sona sakladım. Bayrakların müzayedelerde neden satışa çıkarıldıklarını anlayamadığım gibi kesinlikle almadan da duramam. Dönem olarak erken Cumhuriyet'e kadar olan dönemi toplamaya devam ediyorum. Çok özel, çok nadir Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi bayraklarım arasında; Osmanlı denizcilerimiz tarafından kullanılanlardan 1800'lü yıllarda kullanılan Osmanlı sekiz ve altı köşeli yıldızlı bayraklarımızdan, Anadolu erken Cumhuriyet dönemi coşkusu ile evlerde dikilen naif modellerden ve 1. Dünya Savaşı ittifak devletleri Osmanlı bayraklarımıza kadar çok çeşitli bayraklar var. Farklı kumaş tipleri ile üretilmiş, farklı boyutlarda ve 1850-1950 dönemine ait 500'e yakın bayrağım arasında en özeli ise; yeşil, ay-yıldızlı Osmanlı bayrağı. Yeşil ay-yıldızlı Osmanlı bayrağımız, Rumeli Sancağı Bayrağı'dır. Osmanlı armalarında genelde sol kısımda gösterilen bu bayrak esasen Osmanlı İmparatorluğu'nun batısını, yani Rumeli'yi simgelerdi. Seferlerde, protokol gereği Anadolu'nun önünde yürüyen Rumeli Beylerbeyi'nin bayrağıdır bu bayrak. Bu koleksiyonumun en değerli bayrağıdır ve değeri para ile ölçülemez.



- Bu Osmanlı merakı nereden geliyor?
- Osmanlı İmparatorluğu'nun dünya tarihinde çok önemli konumda olması şüphesiz beni etkilemiştir. Ancak benim için daha da önem taşıyan unsur, Osmanlı İmparatorluğu'nu güçlü kılan, çok dilli, çok dinli, çok sesli ve çok renkli kültürel mozaiği. Yani Osmanlı bayrağı ve kimliği altında beraber yaşayan Müslümanlar, Osmanlı Ermenileri, Rumları, Musevileri, Levantenleri ve diğer tüm azınlıkları ile beraber, herkesin barış ve huzur içinde yaşadığı üretken olduğu bir imparatorluktu Osmanlı.

- Bu kadar geniş yelpazede ve bu kadar çok objeyi toplamak hem zaman hem para olarak kolay olmamıştır herhalde...
- 16 yaşımda koleksiyon yapmaya başladım ve aylık harçlığımın yüzde 10'ununu koleksiyon için satın almalara ayırmıştım, bu prensibim hala değişmedi. 35 yıl sonra hala koleksiyonerliğe devam ve hala bütçe ayırmaya devam. Koleksiyonerlik, zamanınızı alır, sosyal yaşamınızdan zaman çalar, ailenizden bile zaman çalabilir, onun için bu fedakarlığa herkes katlanamayabilir.



HOLLYWOOD'A DANIŞMANLIK VERİYOR

- Bunca zamana ve paraya değiyor mu? Bir de koleksiyonlarınızla ödüller almışsınız, bu nasıl bir motivasyon yaratıyor?
- Türkiye ve dünya çapında aldığım ödüller bence her şeye değiyor. Orlando Carlo Calumeno Koleksiyon ve Arşivi, toplam 12 adet altın madalya ile Türkiye'de ödüllendirildi. Ayrıca Dünya Filateli Şampiyonası'nda gümüş, Avrupa Filateli Şampiyonası'nda altın ve gümüş ve Balkan Filateli Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.

- Bu arada bunca objeyi nerede, nasıl muhafaza ediyorsunuz? Her koleksiyonerin müze hayali vardır, sizin de var mı?
- Obje ve efemeralarımı, özel olarak ısı ve nem kontrolü altında depolarımızda muhafaza ediyorum. Kısıtlı ve çok ufak bölümleri ise; Nişantaşı'nda Galeri Birzamanlar adıyla açtığım galeride ve yine Nişantaşı'ndaki mini sergi alanlarımızda yer alıyor. Muhtemelen koleksiyonumun yüzde 1'ini sergileyebiliyorum. Müze hayalim var tabii ama bunun için en az 10 bin metrekare bir binaya ihtiyaç var. Böyle bir bina İstanbul'da oldukça pahalı. Şimdilik Galeri Birzamanlar ve Birzamanlar Sergi Alanları ile Anadolu'nun gizemini ve Anadolu'nun kültürel mozaiğinden kesitler sunmaya devam edeceğim.



- Her şeyin bir fiyatı vardır derler, sizin koleksiyonunuzun bir fiyatı var mı?
- Koleksiyonlarım satılık değil, bedel önemsiz, değer biçemem ve biçmem. Amacım; Osmanlı tarihinin geçici bekçisi olarak, yaşadığım dönemde bu nadir ve değerli koleksiyonu muhafaza ederek bir sonraki nesillere aktarabilmek.

- Film ve belgeseller için de bir önemli bir kaynaksınızdır herhalde...
- Orlando Carlo Calumeno Koleksiyon ve Arşivi olarak Hollywood eksenli bir ABD film prodüksiyon firmasına Osmanlı dönemi kostüm, giysi ve elbiseleri ile Osmanlı'da sosyal ve ticaret yaşamları hakkında danışmanlık hizmeti veriyoruz. İlaveten müzelerin sergi çalışmalarına da yardımcı oluyoruz, dünya genelinde Osmanlı konulu farklı 17 adet kitaba toplamda 147 görsel yardımında bulunurken aynı zamanda yurtdışında çekilen 2 adet sinema filmine ve 4 adet belgesele de toplam 211 adet görsel ile katkı da bulunduk.

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