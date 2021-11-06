Yeni sürüm kurtarıcılarımız gelmiştir!

İki yıl önce Avengers
: Endgame ile Marvel
Galaktik Evreni'ndeki büyük bir mücadeleye noktayı koymuştuk. Bu final filmin kıymetli tarafı, 11 yılda 22 filmlik bir külliyata ulaşan Avengers'ın hemen hemen her filminde işlediği, 'kötüler çok güçlü ve biz faniler süper özellikleri olan kurtarıcısız yapamayız' önermesini ters yüz etmesiydi. Nihayetinde film bize, kötüyle mücadelede önemli olanın ortak hedef doğrultusunda bir araya gelmek olduğunu söylüyordu. Asıl süperlik de tehlike karşısında birlikte hareket etmekten geçiyordu.
Fakat ne oldu, Marvel Galaktik Evreni
'ne yeniden girdiğimiz Eternals
filminde insanların kurtarıcılara muhtaçlık durumunun altı kalın kalın çizilmeye başlandı. Yani yine döndük başa!
Eternals'ın hikayesi dünyamız kadar eski. İnsanın bu dünyadaki hikayesi başladığında uzaylı bir ırk, önce Deviantlar'ı göndermiş gezegenimize. Tuhaf yırtıcılar olan bu yaratıklar kontrolden çıkıp insanları yemeğe başlandığı noktada onları yok etmek için bu sefer süper güçleri olan Eternallar gönderilmiş. İşte filmin hikayesi de bu süper güçleri olan kahramanların yaşadıkları üzerine kurulu.
Açıkçası tür olarak insanı, bu kadar edilgen göstermek bir hikayede ne kadar cazibeli olabilir, bilemiyorum. Ki zaten filmin bir noktasında anlıyoruz ki, Marvel Galaktik Evreni'nde insanın da dünyanın da hiç kıymeti yok! Nedense Eternallar 'büyük fotoğrafı' görünce vicdana geliyor, filmin bile önemsemediği dünyayı ve insanlığı kurtarmaya çalışıyor!
HİKAYESİ CAZİBELİ DEĞİL
Yani Marvel Galaktik Evreni'nin yeni hamlesi hikaye olarak güçlü ve cazibeli değil. Birtakım kimi insanlık tarihinin efsanelerine yapılan göndermeler, süperlerin kendi aralarındaki mücadeleleri ikna edici gelmiyor. Hele hele insanlığın gelişimini anlatan bölümlerde National Geographic belgesellerinin kötü bir kopyasının içinde hissediyor insan kendini. Ki film, bu donuk diyebileceğim hikayesini sinematografik olarak anlatma konusunda da pek başarılı değil.
Geçen yılın Oscar'lı filmi Nomadland ile En İyi Yönetmen Oscar'ı da alan Chloe Zhao'nun yönettiği Eternals bildik Marvel filmleri gibi hızlı ritimli aksiyon yapımlarından biri değil. Zhao daha sakin, belki de sofistike bir Marvel filmi yapmanın peşine düşmüş. Ama ortaya çıkan sonucun bekleneni verdiğini söylemek zor. Hani yönetmen Zack Snyder'in Watchmen'de ortaya koyduğu sofistike süper kahraman filmi anlatma becerisini Zhao'da göremiyoruz.
BARRY KEOGHAN ÖNE ÇIKIYOR
Ayrıca yönetmenin elindeki oyuncu kadrosundan da yeterince faydalandığını söylemek de güç. Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Ma Dong-seok, Barry Keoghan gibi oyuncuların rol aldığı filme performansıyla öne çıkan sadece Barry Keoghan oluyor.
Ez cümle Marvel dünyasının seveni çok. Lakin ne hikayesiyle ne de sinematografisiyle Eternals onları tahmin eder mi, emin değilim.
ANKARA'DA FESTİVAL ZAMANI
Eski bir Ankaralı olarak, Ankara Film Festivali gerçek anlamda sinemayla tanıştığım yerdi. Naçizane yeri özeldir. Festivalin, sinema kültürünü başkentin kılcal damarlarına kadar yaymasında önemli bir işlevi olduğu bir gerçek. Ki bu işlevini hâlâ sürdürüyor. İki gün önce başlayan festivalde yine merkez üs Kızılay Büyülü Fener Sineması. Festivalde 16 ülkeden 63 film gösterilecek. Ulusal Yarışma'da Anadolu Leoparı, Çatlak, Gölgeler İçinde, İki Şafak Arasında, Koridor, Lacivert Gece, Okul Tıraşı, Sabırsızlık Zamanı, Sardunya, Sen Ben Lenin filmleri yarışıyor. Ayrıca gözden kaçırılmaması gereken bir Bunuel seçkisi var. Sinemanın en sevilen yönetmenlerinden Luis Bunuel'in Gündüz Güzeli, Burjuvazinin Gizli Çekiciliği, Bir Oda Hizmetçisinin Günlüğü filmleri gösterilecek. Beyazperdede izlemeyenler kaçırmasın derim.