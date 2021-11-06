Yok böyle demir adamlar!

Ironman
yarışlarını bilir misiniz? Yüzme
, bisiklet ve koşu sporlarının peş peşe yapıldığı bir müsabaka. Triatlon sporunun çatısı altında düzenlenen bu yarışmanın 'Demir Adam' anlamına gelen Ironman adını alması zorlu mesafelerinin art arda yapılmasından kaynaklanıyor. Yarışmaya katılanlar birbirleriyle mücadeleden çok yarışı bitirmeyi hedefliyor.
Peki bu zorlu yarışı otizmli bir yüzücü, bacakları olmayan bir bisikletçi ve bir kolu olmayan atlet bir araya gelerek tamamlayabilirler mi? İZEV Vakfı (İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim Ve Dayanışma Vakfı) zihinsel ve bedensel farklılığı bulunan üç sıra dışı sporcuyu bir araya getirerek "Duvar Yıkıcılar" takımını kurdu. Geçen hafta Antalya
'daki Ironman yarışı üç etaptan oluşuyordu. Genç yüzücü Yağız Kutay Ekici ilk parkurda 1900 metre yüzdü, bacak ampute bisikletçi Barış Asa 90 kilometre bisiklet sürdü ve kol ampute atlet Kemal Özdemir 21 kilometre koşarak son etabı tamamladı. Takım yarışı toplam 5 saat 35 dakika ile 15. sırada bitirdi.
İZEV Vakıf Genel Sekreteri Merve Kılıç, "Ironman'de ilk kez tamamı zihin ve beden farklı kişilerden oluşan takım yarıştı. Ironman gibi zorlu bir yarışı seçerek onların neler başarabileceklerini göstermek istedik. Ironman'e katılma cesarete göstermeleri bile takdire şayan iken birçok olağan sporcudan oluşan takımları geride bırakarak 15'inci oldular. Birlikte olmanın gücünü gösterdiler" yorumunu yaptı.
IRONMAN NEDİR?
Yunanca bir kelime olan triatlon, treis (üç) ve archos (yarışma) sözcüklerinden oluşuyor. Yüzme, bisiklet, koşunun ara verilmeden arka arkaya yapılan olimpik bir spordur. Ironman ise triatlon sporunun mesafe olarak en uzunu. Triatlonda geçerli dört ayrı mesafe vardır: Sprint, Olimpik, Orta Mesafe ve Uzun Mesafe olarak adlandırılır. Orta mesafeye Half Ironman (Ironman 70.3) uzun mesafeye ise Full Ironman (Ironman 140.6) denir.
BARIŞ ASA (36): ZİHİNLERDEKİ ENGELİ AŞTIK, MUTLUYUZ
"Bu harika ve özel takımla 'Zihinlerde yıkılmak zorunda olan duvar' sloganıyla yola çıktık. 2300 kişilik katılım içinde özel sporculardan oluşan tek takım bizdik. Yüzücümüz Yağız, sudan öyle iyi bir dereceyle çıktı ki o saatten sonra tek amacım bisiklet etabında elimden gelenin en iyisini yapmaktı ve 90 kilometrelik etabı istediğim sürede tamamlayıp, koşucumuza zaman çipini teslim ettiğimde çok mutluydum. Harika bir andı. Sonrasında finişte koşucumuz Kemal abiyi büyük bir coşkuyla karşıladık. Zihinlerdeki engeli yıktığımız için çok gururluyuz."
KEMAL ÖZTÜRK (61): FARKIMIZ DUVARLARI YIKMAK OLDU
Dünyada birçok maratonda hem ülkemizi hem engelli bireyleri temsilen yarışan koşucu Kemal Özdemir ise bu kez bambaşka bir heyecan ve motivasyonla yarıştıklarını ifade ederek, "Başardık, yine başaracağız. Çünkü engel bedenlerimizdeki farklılık değil, zihinlerdeki duvar" değerlendirmesini yaptı.
YAĞIZ KUTAY EKİCİ (18): ARTIK YENİ HAYALLERİM VAR
"Bu Ironman deneyimi bana çok şey kazandırdı. Takım olmanın önemini gördük. Bundan sonra yurt dışında düzenlenen Ironman yarışları başta olmak üzere birçok yarışmada Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Hayalim örnek bir sporcu olmak ve engelli olarak görülen insanların neler başarabileceğini daha çok insana göstermek."
START YÜZMEYLE VERİLDİ
Red Bull'un da sponsoru olduğu Ironman, Belek'te Kadriye Beach Park sahilindeki yüzme etabıyla başladı. Yarışmacılar 1.9 kilometre yüzdükten sonra 90 kilometre boyunca pedal çevirip son olarak 21 kilometrelik koşu etabıyla bitiş çizgisinden geçtiler. Ironman 70.3 Türkiye'nin erkekler kategorisinde Ukraynalı sporcu Julian Demianov tüm etapları 3 saat 52 dakika 17 saniyede bitirerek ilk sırada yer aldı. Kadınlarda ise Rus sporcu Inna Tutukina 4 saat 14 dakika 8 saniye ile zafere ulaştı.