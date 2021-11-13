Sinemada Çin damgası

The Battle at Lake Changjin
filmi sadece Çin ve Singapur
'da vizyona girdi. Onun dışında hiçbir ülkede gösterilmedi. Ama 2021'in en çok izlenen filmi. Kaige Chen
, Dante Lam
ve Hark Tsui
'nin birlikte yönettiği, Kore Savaşı
'nı Çinli askerlerin gözünden anlatan bu film 2021'in şimdilik gişe şampiyonu olsa da ne F9 kadar ne de James Bond
'un son filmi Ölmek İçin Zaman Yok kadar dünyada gürültü koparmadı. Lakin Box Office Mojo
'nun verilerine göre ise 874 milyon dolar hasılat elde etti. Ki gördüğü ilgi üzerine ABD
'de 19 Kasım'da vizyona çıkacak.
The Battle at Lake Changjin gibi ikinci bir Çin filmi daha var Hi, Mom. Ling Jia
'nın yönettiği bu romantik drama da 2021'in şimdilik en çok izlenen ikinci filmi. Hi, Mom da The Battle at Lake Changjin gibi Çin ve Singapur'da vizyon yüzü gördü, farklı olarak da sadece Avusturalya
'da gösterildi. Bu filmin gişe hasılatı ise 822 milyon dolar.
Yeni normalde sinemanın kurtarıcısı olarak görülen F9 filmi, bu yıl en çok izlenenler listesinde işte bu iki filmin ardından geliyor. Bütün dünyada büyük bir gösterişle vizyona giren F9'un dünya hasılatı ise 721 milyon dolar. Listede F9'un ardından yine bir Çin filmi geliyor: Detective Chinatown 3
. Bu filmin hasılatı da 686 milyon dolar. Sinemanın en büyük ikonlarından James Bond'un son filmi Ölmek İçin Zaman Yok ise 668 milyon dolarlık hasılatıyla 2021'in en çok izlenen filmler listesinde beşinci sırada.
Dünyada gişe hasılatıyla 500 milyon dolar sınırını geçen zaten beş film var. Bunların üçü Çin yapımı, biri ABD diğeri de ABD-İngiliz yapımı. Bu liste bize pandeminin sinema dünyasındaki dengeleri nasıl değiştirdiğini gösteriyor aslında.
Normalde, yani pandemi öncesinde bu tür listelerde ABD filmlerinden geçilmezdi. Ama artık durum farklı. Bu durumun pandemi kaynaklı olduğu aşikar. Çin pandemi sürecini daha iyi yönettiği için (öyle söyleniyor) Çin yapımı filmler belki de sadece Asya pazarında gösterdiği başarıyla hasılat listelerini altüst ediyor, Hollywood ise hâlâ pandeminin yaralarını sarmaya çalıştığı için filmleri istenilen hasılatları yapamıyor denilebilir. Doğru bir çıkarım! Lakin asıl mesele bu durumun geçici olup olmayacağı. Çünkü bu başarı Çin sinema endüstrisine büyük bir özgüven de veriyor. İşte bu özgüven yakın gelecekte sinema dünyasındaki dengeleri farklılaştırabilir.
YİNE YENİDEN SİNEMATEK
Sinematek, sinema tarihimizin önemli mihenk taşlarından biridir. 1965'ten 1980'e kadar Türkiye'de sinemaseverlerin sinemanın farklı bir yönü ile tanışmasını sağlayan, rahmetli Onat Kutlar'ın çabalarıyla açılan bu derneğin sinema kültürümüzde kalıcı etkiler bıraktığı biliniyor. İşte Sinematek pandemi sonrası yeni binasında yeniden açılıyor. Kadıköy'de Sinematek/Sinemaevi adıyla müstakil bir binada faaliyet gösterecek. Kasım ayı içerisinde Dışavurumcu Alman sineması ve Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden Metin Erksan'ın filmleri seyirciyle buluşacak. Doktor Caligari'nin Muayenehanesi, Metropolis, Nosferatu: Bir Dehşet Senfonisi, M: Bir Şehir Katilini Arıyor gibi klasikler programda yer alan filmler arasında. Erksan'ın ise Yılanların Öcü, Kuyu, Susuz Yaz, Gecelerin Ötesi, Suçlular Aramızda, Sevmek Zamanı, Karanlık Dünya gibi filmografisinin önemli filmleri var programda. Kaçırmayın derim...