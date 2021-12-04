7/24 şehirde yaşam

Mekan
Erciyes kayağa hazır
Türkiye
'nin gözde kayak merkezi Erciyes Dağı'nda yer alan DAS 3917 Otel'de kayak tutkunlarının heyecanla beklediği kış sezonu için geri sayım başladı. 10- 12 Aralık tarihleri arasında birbirinden ünlü DJ ve müzisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek festival tadındaki büyük açılış partisinde Mahmut Orhan
, Andreas Moles
, Drumstone, Sezer Uysal, Tai, Batıkan Tanrıkulu, Aslı Köse, Batıkan Abız yer alacak.
Etkinlik
Aralık ayında Koma'dayız!
Kadıköy Söğütlüçeşme'de bir grup sanatçı tarafından kurulan gösteri evi KOMA; tiyatro, sinema ve müzik alanlarında çağdaş iç yapımlar üretmeyi sürdürüyor. Kadın ve erkek arasındaki çözülemez, yönetilemez, anlaşılamaz ilişki ve travmaların kadın ruhunu biçimlendirişi üzerinden yoğurulmuş yepyeni ve zamansız bir Miss Julie yorumu Merhamet, 18 Aralık Cumartesi saat 21.00'da ilk kez seyircisiyle buluşacak. Genç ve güçlü arpist Meriç Dönük'ün eşsiz zarafeti ve benzersiz müziğinin nefis bir KOMA filmine dönüştüğü Bir Arp Masalı ise 23 Aralık Perşembe 21.00'de dijital prömiyer yapacak. KOMA Ensemble'dan Büşra Tuna'nın hayatın bizi zorlamasını, yormasını, nefessiz bırakmasını, isteksizliğimizi bir performansla kurcaladığı Where Is The Water? 12 ve 19 Aralık Pazar günleri saat 19.00'da KOMA Sahnesi'nde.
Sergi
Geçmişle gelecek arasında
Akademililer Sanat Merkezi 15 Aralık 2021-30 Ocak 2022 tarihleri arasında Denizhan Özer küratörlüğünde Yakın Mesafe isimli sergiyle kapılarını sanatseverlere açıyor. Ahmet Umur Deniz, Hüsnü Koldaş, Kemal İskender, Mahir Güven ve Resul Aytemür'ün yer aldığı sergide, sanatçılar geçmiş ile içinde bulunduğumuz zaman dilimi arasında yaşanılan hayata dair çelişkileri, gerçekleri, belirsizlikleri ve zamana bağlı değişim gösteren yaşam hikayelerini kendilerine ait bir dille anlatıyor.
Neon koleksiyon
Ardan Özmenoğlu'nun 2008-2020 yılları arasındaki neon eserlerini topladığı, Anna Laudel Galeri tarafından yayımlanan You Like My Work Ha? başlıklı, 500 edisyonlu ve imzalı poster kitabı sanatseverlerle buluşuyor. Eş zamanlı olarak Anna Laudel'de sanatçının neon ve cam eserlerinden oluşan özel seçki, 7 Ocak 2022'e dek ziyaret edilebilir.
Tiyatro
Düğün şarkıcısı
Toy İstanbul yapımcılığındaki Nergis Öztürk'ün tek kişilik performans sergilediği Düğün Şarkıcısı, aralık ayında izleyiciyle buluşuyor. Performans bugün Oyun Atölyesi'nde, 21 Aralık 20.30'da Kadıköy Boa Sahne'de.