İlgi azalmasının sonu aldatmaya gidiyor

Aldatma
veya sadakatsizlik; tanım olarak evli ya da duygusal veya cinsel bir ilişki içerisindeki taraflardan birinin bir başka kişi ile ilişkiye girmesi olarak anlatılabilir. Aldatma sadece duygusal düzeyde, cinsel ilişki düzeyinde veya hem duygusal hem cinsel ilişki şeklinde olabilir.
Çeşitli bahaneler sunuluyor olsa da aldatma bireyin kendi iradesiyle yaptığı bir seçimdir. Teknolojinin gelişimi ile birlikte aldatmalar da farklı tür boyutlar almaya başladı. Bazı kişiler tarafından sosyal medya hareketleri aldatma olarak görülürken, bunu aldatma olarak görmeyip kılıfına uyduranlar da var.
BU KİŞİ BANA YETMİYOR!
Birçok veri aldatmanın bireyin partneriyle birlikte yeteri kadar duygusal ve cinsel doyum yaşayamadığından kaynaklandığını söylemekte. Bu durum 'Bu kişi bana yetmiyor, iyi hissetmiyorum' gibi düşüncelerin eşlik ettiği duygusal eksikliği doldurma arzusudur. Kişi bu eksikliği doldurabilecek başkalarına yönelerek bu açığını kapatmaya başlar.
Çünkü birey olarak eksik bir duygusal mekanizma ile yaşamak oldukça rahatsız edici olmaya başlar. Duygusal zorluklara karşı yeterince savunma düzenekleri gelişmeyen bu kişiler, altta yatan değersizlik ve özgüven problemleri ile de yoğun sevilme ve değer görmeye ihtiyaç duymaktadır. Ve bu ihtiyacını partnerinin doldurduğunu düşünmezse bu eksikleri doldurabilecek kişilere yönelir.
SEBEPLER ÇOCUKLUKTAN GELEBİLİR
Evliliklerdeki aldatma oranlarına bakıldığı zaman verilerin çok yüksek olduğunu görmekteyiz. Peki evli kişiler neden aldatır? İlişkilerde kişiler yeterli tatmin duygusu sağlayamazsa ya da aslında kendi içinde yeterli tatmin duygusu yoksa başka kişilerle duygularını tamamlamak ya da doyurmak isteyebilirler. Bu, kişilerin çocukluktan itibaren öğrendiği bir sistem de olabilmektedir. Tek kişiye sadık kalmak, tek kişiyle olmak onları çok fazla sorumluluk almaya ittiği için ve kırılabileceklerinden korktukları için başka kişilerle birlikte olarak bu durumu dengelemeye de çalışabilirler.
Diğer bir durum ise sosyal kabul görme olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişi arkadaşlarına 'Bakın ben de bunu yapabiliyorum'u göstermeye çalışarak kabul göreceğine inanmıştır. Hatta bulunulan sosyal ortamlar bu davranışını sürekli desteklemektedir. Aldatmada bireyler cinsiyet yönünden değil aldatmayı tercih etme yönleri tarafından ayrılmaktadır. Kadınlar aldatmayı daha çok doyurulmayan duygusal yönleri için tercih ederken erkekler ise cinsel yönden tercih etmektedir.
BÜYÜRKEN YAŞANANLAR ÖNEMLİ
En önemli kriterlerden biri de hayatımızı şekillendiren çocukluğumuz... Sevgiyi, sevmeyi, ilişkiyi ilk öğrendiğimiz dinamik aile. Ailenin de ilişkiyi öğrenir ve öğretirken sahip olduğu kültürel yapılar önemlidir. Özellikle erkek çocuklar; çok fazla kadın ile birlikte olmanın gücü sembolize ettiği toplumda erkeğin bunu yaptıkça daha çok benliğine ve cinsiyetine yaklaştığını düşünür. Ve bunu yapma dürtüsünü durduramaz. Veya kendi anne baba ilişkisindeki aldatma olaylarına şahit olan bir çocuk bu dinamiği normalize edip kendi yaşamına adapte edebilir. Ailenin bir çocuğa ilişki konusunda verebileceği en büyük öğreti, ilişkilerin bir gün sonlanabileceği, sevginin bitebileceği fakat saygının baki olması gerektiğidir.
KADINLAR DAHA İYİ GİZLEYEBİLİYOR
Hangi cinsiyet daha çok aldatır diye bir soru soracak olsam birçok insanın erkekler diyebileceğini düşünüyorum. Fakat araştırma oranlarına bakıldığı zaman eşitliğe yakın verileri görmekteyiz. Bu da kadınların aldatmayı gizlemelerinin erkeklerden daha başarılı olduğunu öne sürmektedir. Çoğu zaman aldatıldığımızı uzun süre geçtikten sonra ya şahit olursak ya da duyarsak anlarız. Fakat aslında aldatan kişiler çok daha önce bize bu sinyalleri sağlıyordur.
İŞTE DURUMU ELE VEREN SİNYALLER
Birlikte olduğunuz kişinin size karşı tutum ve davranışları iyi veya kötü bir biçimde değişmeye başladıysa. Örneğin normal zamanda size hiç sürprizler yapmayan partneriniz bu durumu abartılı bir biçimde yapmaya başladıysa, normal zamanlardan çok daha fazla güzel sözler, iltifatlar geliyorsa bu duruma ilk olarak ayrıntılı bir analizle bakmak gerek.
Kişi beklenmedik bir zamanda bir anda fiziksel görünümü ile ilgili farklılıklar yapmaya başladıysa, kendi dış görünümü ile ilgili birçok adım atmaya başladıysa ve bu değişimlere çok yüksek duygular eşlik ediyorsa hayatında kendini fiziksel olarak onaylatmak istediği farklı kişiler olabilir.
Normal zamanlarda hiç öfkelenmediği şeyler artık ilişkiniz ve sizin için büyük bir problem oluyorsa, bu durumla birlikte ilişkide sorunların olduğunu düşünüp vicdanını bu yönde rahatlatıp, başka kişilerle olmak için olumsuz durumlar yaratıyor olabilir.
Daha önceleriyle kıyaslandığında duygusal, cinsel ve sosyal yönden sizinle daha az vakit geçirmeye başladıysa ve farklı arkadaşlarla olan programlarda artış meydana geldiyse ilgisindeki yön değişmeye başlıyor olabilir.
Telefonunu sizden uzaklaştıracak türlü hareketlerde bulunuyorsa, sosyal medyadan gelen her türlü bildirimi sizden gizliyorsa, telefonunu sürekli sessizde tutuyorsa bu durum da önemli bir ipucu olabilir. Unutmayın iletişim varsa aldatma vardır.
ALTINDA YATAN YORGUNLUK DA OLABİLİR
Sayılan bu tüm maddeler ayrı ayrı olarak aldatmada kesin olan yargılar değildir elbet. Bazen kişi ilişkideyken yorulmuş, bunalmış hissedebilir ve partnerine sınır koyma ihtiyacında olup uzaklaşabilir. Burada önemli olan ayırıcı tanı bahsettiğimiz bu maddelerin uzun zamandır hepsi birlikte gerçekleşiyor oluşudur. Bu gibi durumlar yaşansa da kişi bazen bu durumu affetmek istiyor olabilir. Aldatılınca kişi nasıl affetmeli?
1.
Yaşanan bu ilişki neden aldatma ile sonuçlandı, bu soruyu araştırmak gerekir.
Bunun sebebini iyi belirlemek gerekli. Ve bu hata tamamen düzeltilerek yeni bir çerçeveye oturtulmalıdır.
2.
Aldatmanın sebebi olarak kendinizi görüp yoğun olarak yine kendinizi suçlama durumundan uzaklaşmanızdır. İlişkide herkes kendi istek ve ihtiyacı doğrultusunda hareket eder. Bireyin bu isteklerini farklı alanlara yönlendiriyor oluşu sizin suçunuz değildir.
3.
İlişkide yaşanan her türlü zorlukta tekrardan bu konu karşımıza çıkarılmamalıdır.
Çünkü bu durum aldatan için aynı zorlu döngüye girmek olduğundan kişi bu durumdan kaçmak isteyecek ve ilişkiniz daha da zorlu sürece girecektir.
4.
Yapılan hataların düzeltilmesi için zaman tanımalı, bir an önce her şey düzelsin diye aşırı zaman geçirmek veya aşırı ayrı takılmak gibi abartılı davranışlardan kaçınmak.
5.
Güven duygusu yeniden inşa edilmelidir. Kişiler belirli sınırlar dahilinde birbirlerinin hayatlarında birçok konudan haberdar olmalıdırlar. Bu en azından ilişkideki güven bağı iyileşene kadar böyle devam etmelidir.
6.
En önemlisi aldatan kişiye bedel ödetmek!.. İlişkiye tekrardan şans verdiğinizde başlangıçtaki kişiden biraz farklı olmak, yani uzun süreler yok olmak, herhangi bir cihazdan ulaşılamıyor olmak gibi eylemlerle kaybetme korkusunu karşınızdakine yaşatın. Yani kendi değerinizi anlayın ve görün ki diğer insanlar da size kendinizin davrandığı gibi davransın.