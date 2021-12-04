Giriş Tarihi: 4.12.2021

İlgi azalmasının sonu aldatmaya gidiyor ESRA EZMECİ

Evli ya da duygusal bir ilişki içerisindeki taraflardan biri, eşinden yeterli tatmin duygusunu sağlayamazsa başka kişilerle bu duygularını tamamlamak isteyebilir. Sadakatsizliğin altındaki bir sebep çocukluktaki yoksunluk da olabilir. Tek kişiyle olmak çok fazla sorumluluk almaya ittiği için başka kişilerle bunu dengelemeye çalışır