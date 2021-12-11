Anıl Piyancı ve Kaan Boşnak’tan sürpriz iş birliği

Alternatif müziğin en başarılı isimlerinden Kaan Boşnak
ve Türkçe rap müziğinin önemli ismi Anıl Piyancı
, bir kez daha bir araya geliyor. Varsın şarkısı ile başlayan Anıl Piyancı ve Kaan Boşnak iş birliği bu kez Göklerde Süzülürken ile dinleyiciyle buluşuyor.
İkilinin bu yeni çalışması dün Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlandı. Sözü Anıl Piyancı ve Kaan Boşnak, müziği Anıl Piyancı, Kaan Boşnak ve Ouz Baydar'a ait olan Göklerde Süzülürken'in aranjesinde de Ouz Baydar yer alıyor.
Dostlukları uzun yıllara dayanan ve müzikal olarak da 2019 yılında Varsın şarkısıyla bir araya gelen ikili, bu sürpriz yeni çalışmayla bu kez dinleyiciyi yeni bir yolculuğa davet ediyor. Anıl Piyancı ve Kaan Boşnak şarkının hikayesini şöyle özetliyor:
"Süreç biraz doğaçlama gelişti. Doğru yerde doğru zamanda yollarımız yine kesişti. Stüdyo ortamında oldukça iyi bir uyum yakaladık.
Göklerde Süzülürken üzerine uzun planlar yapmadığımız ve aramızdaki bu uyumdan ortaya çıkan doğal ve samimi bir şarkı oldu. Önümüzdeki süreçte devamı gelebilir." Göklerde Süzülürken Cem Kılıç yönetmenliğinde çekilen klibiyle birlikte bütün dijital platformlarda yayına girmiş bulunuyor.
URAL "AŞKTAN ÖLEN VAR MI?" DİYE SORUYOR
Kıvılcım Ural yeni şarkısı Aşktan Ölen Var Mı? ile geri dönüyor. Söz ve bestesi Ural'a ait olan şarkının düzenlemesi ise Ahmet Kalabay'a ait. Kendini en iyi şarkı sözleriyle ifade ettiğini söyleyen Ural, Aşktan Ölen Var Mı?'da aşkın esrarengiz ve karşı konulamaz gücünü şiirsel bir anlatımla ele alıyor. Alternatif rock ve synth pop tarzında olan şarkıya çekilen klipte Ural'a Damla Durman kareografisinde şarkının duygusunu yansıtan dansçılar da eşlik ediyor. Yönetmenliğini Cansu Boğuşlu, görüntü yönetmenliğini ise Eren Yıldız'ın üstlendiği klipte vintage ve romantik öğelerle sinematik bir görsel dünya oluşuyor. Tutkunun ve aşkın vazgeçilmez rengi kırmızı ile sembolize edilen klipte Ural'ın styling'de ise Sinem Demirdöğen imzası var. Aşktan Ölen Var Mı? dün bütün dijital platformlarda yayınlandı, klibi ise NetD kanalında yayında.
ALTERNATİF POPA TAZE KAN
Alternatif pop kulvarının dikkat çeken isimlerinden Reyna Toyrana müzik kariyerinin ikinci single'ını Sony Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı. Sözü ve müziği kendisine ait Yalan Değil'in, davul, elektro ve bas gitarlarının çalınıp düzenlemesi Metehan Köseoğlu tarafından yapıldı. Meed temposu altında trap dokunuşlarla ve organik yapısıyla dans ettirirken hüzünlendiren, gülümsetirken düşündüren şarkı dinleyiciyi yakalamayı başarıyor.
Şarkı günümüz kadınlarının yalnızlıkla evrilip eril ve dişil enerjilerini bütünleştirerek yaşadığı tüm hayal kırıklıklarından kendi gücü ve farkındalığıyla çıkışını ve kararlı seçimlerini ifade ediyor. Şarkının video klibi Erhan Karaca yönetmenliğinde İstanbul'da çekildi. Şehrin dinamik görüntüleri verilirken umudun metaforu olarak beyaz geniş pencereli bir ev kullanıldı.