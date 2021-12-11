Giriş Tarihi: 11.12.2021

Evliliği monotonluktan kurtaracak tüyolar ESRA EZMECİ

Evlilik sürekli güncellenmeli, renklendirilmelidir. Eşler birbirlerinden şikayet ettikleri anlarda aslında öncelikle değişime kendilerinden başlamalı ve karşıdaki kişiyi bu şekilde harekete geçirmelidir. İşte evliliğinizi monotonluktan kurtaracak ipuçları...