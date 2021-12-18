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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Sevgiler bizden Örümcek Adam

OLKAN ÖZYURT OLKAN ÖZYURT
Sevgiler bizden Örümcek Adam

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok, Örümcek Adam filmlerinin belki de en iyisi. Peter Parker’a yetişkin muamelesi yapmayan ve hikayesiyle de eski serilerle nostaljik bir ilişki kuran film, hayranlarını mest edecek gibi görünüyor

Not: Bu yazı filmle ilgili bilgi içermektedir. Süper kahramanlar aleminin en ergen kahramanı Örümcek Adam'ın, 2000'li yıllarda beyazperde serüveni başladığında işlerin bu noktaya geleceğini kim tahmin edebiliyordu, bilinmez. Çizgi roman ve çizgi filmleriyle birkaç kuşağı büyüten Örümcek Adam, bu hamlesiyle yeni kuşaklara da yelken açmıştı. O maya öyle bir tuttu ki, birbirinden bağımsız üç seri çekildi bugüne kadar. İlk macerada Tobey Maguire, ikincisinde Andrew Garfield son üçlemede ise Tom Holland ağlarıyla düşmanlarını mat eden Örümcek Adam'ı canlandırdılar. Üç seride de bize bir büyüme öyküsü anlatılırken işin açıkçası son serinin yönetmeni Jon Watts, Peter Parker'ın sonuçta bir ergen olduğu gerçeğini büyük bir sevecenlikle kabul eden bir yönetmendi. Belki bunun için filmlerde, Peter Parker'ın yanlış karar alması ya da hata yapması durumunda, ona ortaya çıkan sonuçları telafi etme hakkı tanınıyordu. Ve sık sık büyük gücün büyük sorumluluk gerektirdiği cümlesinin altı daha fazla çiziliyordu. Serinin son filmi Örümcek- Adam: Eve Dönüş Yok, bir önceki filmin bittiği yerden başlıyor. Ortaya çıkan bir ses kaydı sayesinde artık bütün dünya Örümcek Adam'ın gizli kimliğini öğreniyor. Bir kurtarıcı mı yoksa dokunduğu her şeyi mahveden, bir zarar ziyancı mı? Örümcek Adam'ın durumunu artık insanlar sorgulamaya başlıyor. Seveni kadar nefret edeni de çoğalıyor. Aslında bu durumla başa çıkabilecek durumda Peter Parker. Ama sevgilisi ve en yakın arkadaşının onun yüzünden başvurdukları üniversiteden ret alması sonrası Peter Parker işleri düzeltmek için Dr. Strange'sın yanında soluğu alıyor. Dr. Strange öyle bir sihir yapıyor ki çoklu evrenin kapıları açılıyor ve Örümcek Adam'ın namlı düşmanları bir bir ortaya çıkıyor. Peter Parker da May Hala'nın iyimserlik öğretisinden etkilenerek, herkes ikinci bir şansı hak eder prensibiyle hareket ediyor. İşler iyice çıkmaza giriyor. Yönetmen Jon Watts'ın, bir ergenin büyüme sürecinde sorumluluklar alması gerektiği meselesi üzerine epey kafa yorduğu belli. Büyük bir toleransla yaklaşıyor Peter Parker'a. Ve bu tolerans da aslında yeni serinin ama özellikle son filmin omurgasını oluşturuyor. Filmin tüm kırılma noktalarında bu tolerans ortaya çıktığı gibi son seride iyice belirginleşen mizahın çerçevesini de bu tolerans belirliyor. Anladığım Peter Parker'a yetişkinlerin değil de ergenlerin gözünden bakılması yeni neslin bu süper kahramanı daha iyi sahiplenmesinin de temel nedeni. Açıkçası Jon Watts da filmlerle kime seslendiğinin çok farkında. İyiliğin bulaşıcı olduğu fikri, okulun ve okumanın, sorumluluk almanın önemi, hatalardan ders çıkarma meselesi, insanlara önyargıyla yaklaşmanın tehlikesi gibi önemli meselelerde Jon Watts açıktan tavır alıyor. Bu anlamda süper kahraman mitinde, insanların güçle kurduğu ilişkiyi farklı bir noktaya taşımayı başarıyor. İşin bu yönü takdir edilesi bir durum açıkçası. Öte yandan Jon Watts'ın bu filmde büyük sürprizleri var. Üstelik üç seriyi de kapsayan sürprizler bunlar. Filmin seyir zevkini bozmamak için bu sürprizleri açık etmeye gerek yok. Ama ince düşünülmüş, Örümcek Adam evrenini iyi bilenleri heyecandan mest edecek sürprizler bunlar.



SREBRENİTSA MAĞDURLARINA
Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic'i Altın Ayı aldığı Esma'nın Sırrı/Grbavica filmiyle tanımıştık. Bosna Savaşı'nda kadınların yaşadığı travmaları anlatıyordu. Savaşı yaşamış biri olarak yıllar sonra Zbanic, Srebrenitsa Katliamını anlatan Quo Vadis, Aida? filmini çekti. Böylesi önemli bir konuda film çekmeyi mayın tarlasında yürümeye benzetiyordu. Sarsıcı gerçekleri film aracılığı ile bir kez daha gündeme getirdi yönetmen. Geçen yıl Oscar adayı da olan film, geçen hafta Avrupa Film Akademisi tarafından düzenlenen 34. Avrupa Film Ödülleri'nde En İyi Film ödülünü kazandı. Zbanic, En İyi Yönetmen, filmin başrolünde yer alan Jasna Duricic En İyi Kadın Oyuncu ödülüne değer görüldü. Yönetmen Zbanic ödülü, Srebrenitsalı anne ve kadınların yanı sıra öldürülen babalara, eşlere ve oğullara adadığını söyledi.

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Sevgiler bizden Örümcek Adam
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