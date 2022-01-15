İstihbarat dünyasında kadın dayanışması

Giriş Tarihi: 15.1.2022

Erkek egemen ajan filmlerine inat Kod 355, beyazperdenin kadın yıldızlarını bir araya getiriyor. Amerikan, İngiliz, Alman, Çin ve Kolombiya istihbaratının kadın ajanları, yeni nesil küresel düşmanların peşine düşerken, bol bol da erkek pataklıyor!