Yurt dışındaki çocuklara Türkçe kitaplar

2018 yılında eşi ve iki buçuk yaşındaki oğluyla birlikte Londra
'ya yerleşen mimar Bahar Özdemir
, yurt dışında anadili Türkçeden uzakta büyüyen çocuklara kendi dillerindeki kitaplara kolayca erişim sağlayan Kartonkinder'ı hayata geçirdi. Kartonkinder'ı 'Dünyanın Türkçe Çocuk Kitapçısı' olarak tanımlayan Özdemir, Londra ve başka ülkelerde Türkçe kitaplara ulaşım konusunda yaşanan kargo, gecikme, yüksek maliyet ve içerik kısıtlılığı sıkıntılarından yola çıkarak bu işi kurmuş. Bahar Özdemir ile Kartonkinder dünyasına adım attık.
- Kartonkinder nedir?
- Kartonkinder için, mottosuyla söyleyelim; 'Dünyanın Türkçe Çocuk Kitapçısı'dır diyebiliriz. Ana dilinden uzakta büyüyen çok sayıda çocuk var ve biz de bu çocuklar için dünyanın birçok yerine çocuk kitapları gönderiyoruz. Ayrıca anadilde etkinlikler organize ediyoruz. Kartonkinder'ı çocuk merkezli bir start-up olarak tanımlayabiliriz..
- Bu işi nasıl hayata geçirdiniz?
- Londra'da büyüyen bir çocuk Türkiye
'de büyüyen bir çocuğa göre ortalama beş-sekiz kat daha fazla kitap okuyarak büyüyor. Buradaki edebiyat ve sanat üretiminin zenginliğinin temelinde de bu var. Ben bunun bizim dilimize ve çocuklarımıza bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Modern insanın en büyük kazanımlarından biri kitaplara erişiminin kolaylaşmış olması. Anne-babasını kitap okurken gören ve kitaplara erişimi kolay olan bir çocuğun okumayı sevmemesi neredeyse imkansız. Bu durumda okur-yazar anne babaların çocuklarının sırf yurt dışında büyüyorlar diye Türkçeden ve Türk edebiyatından mahrum kalmamaları gerekirdi. İşte bunları kafaya takan bir annenin değişim için kolları sıvama projesinin adı Kartonkinder oldu.
- Türkçe kitapların online'da satın alımıyla ilgili bir ulaşamama sıkıntısı var mı? Sizin burada farkınızı neler oluşturuyor?
- Kitaplara online erişmek çok zor ve sıkıntılıydı. Ben de Kartonkinder.co.uk'ı o yüzden kurdum. Kitapları Türkiye'den sipariş ettiğinizde yüksek kargo maliyetlerinin yanında kapıda sürpriz olarak parçalanmış paketlerle ve ekstra gümrük vergisiyle karşılaşabiliyorsunuz. Üstelik teslimat süreleri de gümrük işlemleri yüzünden bir hayli uzuyor ve bu süreçte karşınızda bir muhatap bulamamak da cabası. Biz tüm UK, Avrupa ve Amerika'ya kitapları aynı gün kargoluyoruz ve Londra'da olmanın avantajıyla çok kısa sürede kitaplar çocuklara teslim ediliyor. Kitapların çeşitliliği ve hızla erişilebilir olması ebeveynler için çok büyük avantaj oluyor. Üstelik paketlerin içinde minik sürpriz oyuncaklar ve kendi isimlerine yazılmış özel bir mektup oluyor ve paketleri böyle hazırlarken de bütün amacım çocukların Türkçe kitap paketlerini heyecanla beklemelerini sağlamak... Bir de çok dilli büyüyen çocuklarda dil gelişimi konusunu akademik olarak da araştırıyorum ve doğru kitap seçimi konusuna çok önem veriyorum. Çabalarımız bu yönde.