7/24 şehirde yaşam

Drinkee, Batshit gibi uluslararası hitlere imza atan, 2017'de Grammy'e aday gösterilen Sofi Tukker ikilisi, kısa sürede dans pistlerinin vazgeçilmez gruplarından biri oldu. Sophie Hawley-Weld ve Tucker Halpern'in güçlerini birleştirerek kurduğu Sofi Tukker, The Wet Tennis turu kapsamında, 30 Eylül akşamı İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta konser vermek üzere Epifoni organizasyonu ile ülkemize geliyor. Son olarak Türk DJ ve prodüktör Mahmut Orhan ile birlikte kaydettikleri Forgive Me'yi yayınlayan grup, müzikseverlere dans dolu bir akşam yaşatacak.Üst üste üç kez kazandığı BBC Ödülleri (Avrupa'nın En İyi Sanatçısı) ve üç Grammy adaylığı ile dünya müziğinin divalarından biri olan ve tüm dünyada dinleyenlerine müzikal bir yolculuk yaşatan Mariza, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 2 Ekim'de İstanbul AKM ve Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında 3 Ekim'de CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle buluşacak. Mariza, ruhunu Lizbon'un Mouraria kasabasında büyüten Mozambik asıllı bir şarkıcı. Fado şarkıcılarını ve Fado'yu ilk öğrendiği yerlerdeki anılarını, geleneklerini yaşatmaya devam ediyor.Zorlu PSM Prodüksiyon'un Ortak Yapım kapsamında hayata geçirdiği oyunu Kum Zambakları, sezon boyunca yüzde 100 Studio'da izleyicisini bekliyor. Kum Zambakları insanlık tarihi boyunca çözülemeyen kadın-erkek ilişkisini hem gerçek hem ironik hem de şiirsel boyutuyla ele alarak seyirciyi bir yolculuğa çıkarıyor. Seyirciler aşk ve şiddet arasında duygusal gelgitler yaşayan ve birbirini yok etmeye çalışan Duygu ve Fikret'in hayatının farklı evrelerine tanıklık ederken insanlığın doğayla olan ilişkini yeniden gözden geçirecek. Oyun 2 Ekim'de sahnelenecek.Alenen Sanat kapsamında genç sanatçıların eserleri, Vitrinlerin Değişen Yüzü: Sanat sergisinin ardından mağaza vitrinlerine taşındı. Dr. Feride Çelik küratörlüğünde; Dilan Kapar, Hicran Aksöz, İpek Erfidan, Melek Kaya ve Şimal Bilgiç'in ürettiği eserler, Akasya içerisindeki mağazaların vitrinlerinde yerini almaya başladı.Fethiye Faralya'da caz günleri başlıyor. Doğası ve muhteşem gün batımıyla hem müzik hem de manzara sunan Lov' Faralya, IZZ Global katkılarıyla 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde üç gün boyunca caz müziğinin en önemli isimlerini ağırlayacak. Etkinlik kapsamında 30 Eylül gecesi; Şenay Ocak Quartet feat. Yahya Dai, 1 Ekim gecesi meşhur Fransız caz sanatçısı Django Reinhardt ve New Orleans kökenli Sidney Bechet'nin izinden giden akustik gypsy jazz grubu Flapper Swing, 2 Ekim gecesi ise yorumculuğunun yanında şarkı yazarı kimliği ve özgün tarzıyla da dikkat çeken Şenay Lambaoğlu sahnede olacak.Avrupa Miras Günleri kapsamında Institut français, Avrupa Miras Günleri kapsamında, Alexandre Vallaury'nin İstanbul Mirası adlı fotoğraf sergisini sanatseverler ile buluşturacak. 23 Ekim'e dek sürecek sergide, sanatseverler fotoğrafçı Bilal İmren'in objektifinden Levanten mimar Alexandre Vallaury'nin (1850-1921) İstanbul'a bıraktığı mirası keşfedecekler. Paris Güzel Sanatlar Ulusal Yüksek Okulu'nda öğrenim görmüş mimar, Boğaz kıyısında 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen binaları tanımlayan Neo- Osmanlı stilinin yaratıcılarından ve ileri taşıyanlarından biri olmuştur.