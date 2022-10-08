Tarihe tanıklık yolculuğu

Türkiye'nin önemli değerlerinden biri olan merhum fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in hayatının önemli kesitlerinden, tarihin en güzel sayfalarına tanıklık eden Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nin Ankara'daki ilk sergisi açıldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Volkswagen Binek Araç ana sponsorluğunda, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ev sahipliğinde düzenlenen Ara Güler – Aphrodisias Sergisi, Ankara'da sanat tutkunlarını 28 Şubat 2023 tarihine kadar ağırlayacak.Bu anlamlı ve özel sergide, Ara Güler'in Aphrodisias ile ilgili orijinal karanlık oda baskıları, fotoğraflarla ilgili uluslararası süreli yayınlar ve ajanslarla yazışmaları, bu yayınların baskılarıyla birlikte Ara Güler'in Aphrodisias Çığlığı adlı kitabının hazırlık sürecindeki çalışmalarına dair ipuçları, notlar ve kitap maketi de ziyaretçiler tarafından görülebilecek. Her şey Geyre seyahatiyle başladı. 1958 yılında Kemer Barajı'nın açılışını haber yapmak amacıyla gittiği Aydın'da, Karacasu'ya bağlı Geyre Köyü'nü tesadüfen ziyaret eden Ara Güler, köyün olduğu yerin, yani Aphrodisias'ın ilk fotoğraflarını çeker.Roma İmparatoru Augustus'un "Tüm Asya toprakları içinden burayı kendime kent olarak seçtim" dediği ve 2017 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren bu şehir, aslında Ara Güler'in bir keşfi... Sanatçı daha sonra da 90'lı yılların başına kadar her fırsatta bölgeyi ziyaret eder. İşte sergide yer alan fotoğrafların önemli bir bölümü, sanatçının bu ilk ziyaretinde çektiği fotoğraflardan oluşuyor. Bize de bu anılara, tarihin sayfalarına tanıklık etmek, yolculuk yapmak düşüyor. Yolunuz Ankara'ya düşerse bu sergiyi kaçırmayın, derim.