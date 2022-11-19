7 24 şehirde yaşam

Beatrice Martin ya da dünya tarafından bilinen adıyla Coeur de Pirate, Garanti BBVA Konserleri kapsamında 30 Kasım akşamı %100 Studio'da olacak. Son 10 yılda, sosyal medya ile dinleyici kitlesini genişleten Coeur de Pirate, Facebook'ta 1.3 milyon hayrana ve Twitter ve Instagram'da 100 bin takipçiye ulaşmanın yanı sıra 1.2 milyondan fazla albüm sattı. Roses'ın (2015) başarısı ve dünya turunun ardından 2018 baharında dördüncü stüdyo albümü ile geri dönen Coeur de Pirate, elektronik hislerle dolu yeni üretimi Premonition ile dijital platformlardaki yerini aldı. 30 milyonu aşkın dinlenme elde eden Comme des enfants, Concept flou, Mistral gagnant, Dance With You gibi sevilen parçalarıyla canlı performans sergileyecek.23 Kasım Çarşamba akşamı dünyaca ünlü piyanist, devlet sanatçısı Gülsin Onay, çok özel bir resital ile ENKA Oditoryumu'nda sanatseverlerin karşısına çıkacak. J. Haydn ve F. Mendelssohn- Bartholdy'nin yanı sıra, yorumları ile Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırıldığı F. Chopin'in eserlerini seslendirecek olan Onay, genç yetenek Yaman Öner'i de iki eserin icrası için sahneye davet edecek.Haldun Dormen süpervizörlüğünde, Barbaros Uzunöner'in yönettiği Özinal ve Yosi Mizrahi'nin rol aldığı, Seninle Evlenir Miyim oyunu turnede... Ankara, Bursa, İstanbul turne programının 30 Kasım'a denk gelen günü Bekir Onan Sanat Kültür ve Kongre Merkezi'nde...İz Sürücü isimli sergi Pera Palace Hotel'deki sergi alanında (Galata Fuaye) 10 Kasım'da sanatseverlerle buluştu. 17 Aralık'a kadar gezilebilecek sergide Ahmet Umur Deniz, Sema Maşkılı ve Coşkun Sami gibi üç önemli sanatçının eserlerinden oluşan özel bir seçki ile yeralıyor. Farklı eğilimlere odaklanan üç ressamın eserlerinde ortak nokta, öznel arayışlara ağırlık vermeleri.Geçmişte Zerrin Özer, Nilüfer ve Sertab Erener gibi büyük seslerin vokalistliğini yapan, 2015 yılında yayınladığı solo albümü ile solo kariyerine adım adan Müge Zümrütbel, Karışık Kaset adını verdiği projesiyle 25 Kasım Cuma akşamı Tamirane Akasya sahnesine konuk oluyor.