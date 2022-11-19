Kahve Yemen’den değil Gazipaşa’dan

Yıllarca yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Yaşar Dağtekin Antalya'nın Gazipaşa ilçesine yerleşti. Burada arazi satın alan 72 yaşındaki Dağtekin, Türkiye'de de kahve yetiştirilebileceğini kanıtladı. Hollanda'dan gelirken yanında vazo içinde kahve fidanı getiren Dağtekin, Gazipaşa'nın Yakacık Köyü'nde kurduğu serada ve açık alanda bu fidanı büyütüp kahve elde etti. Ülkemize özgü yerli kahveyi ürettiği için çok mutlu olduğunu belirten Dağtekin, "İki yıldır kahve hasadı yapıyoruz. Bu yıl kahve ağacı sayımızı arttırdık. Dörtbeş dönüm arazide yaklaşık 200 ağaca ulaştık. Geçen yıl 50 kilogram kahve meyvesi hasadı yaptık. Hasat edilen meyveler kurutulduğunda yaklaşık 15 kilo saf kahve elde ediliyor" dedi.Akdeniz Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Hamide Gübbük de, Dağtekin'e bilimsel anlamda destek oluyor. Gübbük kahve üretimi ile ilgili şu bilgileri verdi: "Kahvenin iki düşmanı var, yüksek ve düşük sıcaklık. Ortalama sıcaklık 24 derece olmalı. Kahve çekirdekleri dokuz ay içinde olgunlaşıp , hasat zamanına ulaşıyor . Nem yüzde 60'ın altına düşmemeli.Yakacık Köyü mikro ekolojik bir bölge. Aynı sera içerisinde avokado, muz ve kahve yetiştirebiliyoruz. Kahve üretiminin desteklenmesi lazım" dedi. Yaşar Dağtekin bahçesinde pasiflora, licthi, pitaya, paya, mango, avokado ve longan gibi tropikal meyveleri de yetiştiriyor.Türk Kahvesi denilince akla gelen ilk isim olan 150 yıllık Kurukahveci Mehmet Efendi de kahve üreticisi Dağtekin'i destekliyor. Dağtekin'in serada ve açık alanda ürettiği kahve çekirdekleri öğütüldü, kalite kontrolü ve tadım aşamalarını geçti. Kurukahveci Mehmet Efendi firmasının üretim, planlama ve kalite sorumlusu Tuğçe Karaca Sıralı , Gazipaşa'da üretilen kahvenin testleri geçtiğini belirterek, "Gazipaşa'da yetişen kahve Arabica türü. Çikolata , bal aroması hakim, duru bir kahve. Burada üretilen kahve kalite kontrol aşamasını geçti" dedi.