Yollar da yıllar da sinema aşkına

26 yıldır Türkiye'yi dolaşan bir film festival Gezici. Nerelere gitmediler ki? Artvin, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edremit, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Malatya, Mersin, Ordu, Samsun, Sinop, Van... Bazen hızını alamayıp ülke sınırlarını aştı. Bakü (Azerbaycan), Saraybosna (Bosna Hersek), Tiflis (Gürcistan), Üsküp (Makedonya) ve Drama'ya (Yunanistan) filmler götürüldü. 90'lı yıllarda sineması olmayan ya da kültürel etkinliğe sınırlı erişimi olan şehirlere film götürmek için yola çıktı Ankara Sinema Derneği. Çoğu yolculuğuna tanıklık ettim. Bursalı küçük Zeynep'le, Karslı Şükriye Teyze'yle, Artvinli Osman Amca'yla ya da Sinoplu Ali'yle bu festival sayesinde tanıştım. Onların ortak özelliği ilk defa sinemaya bu festival sayesinde gitmiş olmalarıydı. Anadolu'nun farklı şehirlerinde binlerce seyirci onlar gibi bu festival sayesinde sinemayı soludu.Galiba bugüne kadar 60 bin km yol yaptı Gezici Festival. Yaklaşık 2 bine yakın da film taşıdılar şehirden şehre... Türkiye'de birçok festival var ama sinema kültürünü seyirciye en iyi taşıyan Gezici Festival oldu diyebilirim.Halkçı bir festival oldu Gezici. Ama popülizmin tuzağına hiç düşmedi. Lütfi Akad, Metin Erksan, Yılmaz Güney, Atıf Yılmaz, Erden Kıral'ın filmlerini de gösterdiler, Godard, Kieslowski ya da Polanski'nin de. Kaliteden ödün vermediler. Türk sinemasının en iyileri onların yolculuklarında hep heybelerindeydi. 2003'te En İyi 10 Türk Filmi'nin seçilmesini sağladılar. Bu filmlerin kayıp kopyalarını bulup restore ettirdiler. Her yıl çıkardıkları kitaplarla bir külliyat oluşturdular. Lütfi Akad, Metin Erksan, Zeki Ökten, Atıf Yılmaz, Ömer Kavur gibi ustaların Münir Özkul, Sadri Alışık gibi unutulmaz oyuncuların ya da Zeki Demirkubuz, Reha Erdem gibi günümüzün en kıdemli yönetmenlerinin kitaplarıydı bunlar.Kültür Bakanlığı'nın desteğini alarak bir idealle yola çıkan Başak Emre ve Ahmet Boyacıoğlu'nun önderliğindeki Ankara Sinema Derneği ekibi 26 yıldır memleketin dört bir yanına sinema tohumları ekiyor anlayacağınız. O tohumlar Anadolu'nun pek çok yerinde filizlendi. Kimi yerde meyve verdi. Bu festivalde izleyici olup sonradan sinema dünyasının içine giren pek çok sinemacı da bunun kanıtı.Şimdi 27'incisi düzenleniyor. Her zamanki gibi Ankara'dan başlıyor yolculuğuna festival. 9-11 Aralık'ta Sinop'a, 12-14 Aralık'ta Kastamonu'ya geçecekler. Dünya Sineması, Kısa İyidir, Türkiye 2022, Çocuk Filmleri gibi klasikleşen bölümlerinin yanı sıra Tehdit Altında, Özgür İfade, Sinemanın Kadın Öncüleri ve Godard: Aşk ve Ölüm Üzerine gibi yeni bölümlerde birçok film gösterilecek. Emeği geçen herkese şimdiden teşekkürler...