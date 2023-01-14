Kalplerin VIP yolcusu!

Melike Şahin, artık kendi bağımsızlık bayrağını göndere çekmiş alternatif pop kulvarının en derin şarkı yazarlarından ve seslerinden... Dinlerken insanı kendi iç alemine döndüren sözler, naif, dipten ve derinden, kendinden 'saykodelik' bir ses, bir üslup... Efkarında deli bir neşe, neşesinde deli bir efkar var...Vaktiyle yaptığımız bir röportajda, gitarla yaptığı ilk bestesi olan 'Uykumun Boynunu Bükme' şarkısının hikayesinde anlattığı gibi tıpkı: "Gitarla bestelediğim ilk şarkım... İlk yazdığımda çok daha yavaş, çok daha hüzünlüydü... 9/8'lik bir balad şeklinde yazmıştım. Aranjörüm Uri Kinrot'un fikriydi tempoyu artırmak. Şarkı öyle bir arafta bırakıyor ki insanı, üzülelim mi kıpırdanalım mı bilemiyoruz dinlerken. Bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Bana benziyor o şarkı. Dışa dönük, heyecanlı, kıpır kıpır ama sanki bir o kadar da keder sahibi, bir o kadar kendi içinde..." Kıpır kıpır bir keder... Şair bir ruh işte! Müziği de şiirle iç içe Şahin'in. Belki bizzat kendisi, bir 'Melike Şahin şiiri' olarak gelmiş bu aleme, kim bilir!Şahin, Türkiye'de de çok sevilen Tel-Avivli enstrüman ustası ve elektronik müzik dehası Kutiman'la üçüncü kez işbirliği yaptı ve ortaya yine şahane bir iş çıktı. 'Ellerin Hani?' şarkının adı... Ruhu ele geçiren bir melodi... Şahin'in naif ama güçlü vokali... Kutiman'ın sevdiği, artık kimliği haline gelen retro klavye sound'u, hipnotik tınılar... Ruhani, düşük tempo bir dansa davet! Ama ille de tek kişilik bir dans bu... İnsanın kaderinde kodlandığı gibi, tek başına!"Neydi ne oldu bu sıradağlar/Uzuyor uzuyor aramızda/Kor alevleri yangını söndür/Tütüyor güneşin burnumda..." diye giriyor şarkı... İçe işliyor yine. Bakın nasıl anlatıyor Şahin şarkısını: "Bu şarkının demosunu dinlediğim ilk anda içimde bir şeyler kıpırdadı. Aklıma ilk gelen cümle 'Ellerin Hani?' olmuştu, meğer şarkının ismini de dinler dinlemez koymuşum. Çok sevdiğim bir arkadaşımla küs geçirdiğimiz bir iki zor hafta olmuştu. O dönemki duygularımdan ilhamla yazdım... Kutiman'ın müzisyenliğine zaten çok hayranım, onunla çalışma fırsatı bulmak benim için çok büyük mutluluk. Dilerim daha nice işbirliklerimiz olur." Kutiman ise bu şarkıdaki maceralarını şu sözlerle anlatıyor: "Melike ile işbirliği yapmayı seviyorum. O harika bir şarkıcı ve aramızda müthiş bir müzikal ve ruhani alışveriş var. Sözlerini anlamasam da, Melike'nin sözleri ruhuma sesleniyor. Ve benim iç dünyamda bir anlam çiziyor... Türkçe vokallerinde içimi eriten bir şeyler var...""Kederin yüzüme ışık olsun/Sen günüme yolsun/Bir yolcuyum kalbinde" diyordu vaktiyle bir şarkısında Şahin... O da bizim kalbimizin VIP yolcularından oldu kısa zamanda... Son söz yine Şahin'den olsun: "Ben seyahatte, yolda çok yazıyorum, çok ilham buluyorum gezerken. O yüzden yolculuk hep iyi hisleri hatırlatıyor bana. Bir yere giderken başa döneceğim bilgisiyle, merakla yeniye açılmak çok heyecanlı. Eee, bu ömür de bir nevi yol tabii, insan kendisi çiziyor o yolu. O yolda da çok heyecanlı ve meraklı bir çocuk olduğumu söyleyebilirim. Düşerim kalkarım, ama keyifle yürüyorum..."İsa Özkocaman farklı bir müzisyen... İyi bir ses ve iyi bir gitarist... Bu kez adı kadar derin, 'Yörüngeler' adlı şarkısıyla karşımızda... Şarkı ismi gibi dinleyeni yörüngeler arası yolculuğa çıkarıyor. Zaten müzisyene şarkının ilhamı meditasyon sırasında gelmiş. Kendi alemine daldığında... İçine keşfe çıktığında yani. Belki de bu yüzden, kendi tabiriyle 'sinematik bir sound' yakalamış. Sesle, gitarıyla kendi ruh resmini çizmiş sanki... Güzel bir deney... Cesur bir deney... Genç bir müzisyen olarak müziğin gelişmesine, yeni arayışlara katkı. Ya da en azından 70'lerdeki arayışlara selam! O da az şey değil. Takipteyiz...Gökhan Türkmen; 2023 Türkiye turnesine 20 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi performansı ile başlıyor. Üretimleriyle son yıllarda güçlü projelere imza atan Gökhan Türkmen'in, Bostancı Gösteri Merkezi konseri ile başlayacak Türkiye turnesi, farklı şehirlerinde vereceği konser maratonun ilk durağı olma özelliğini de taşıyor. Kariyerinde her zaman büyük adımlar atan Türkmen, dinlenme rekorları kıran 'Mahşer' ile 2022 yılında sadece YouTube'da 80 milyondan fazla izlenme oranı elde ederken, dijital müzik platformlarının listelerinde bir numara olma başarısını yakaladı. Dünyayı saran pandemi döneminden günümüze kadar albümler ve tekli çalışmalar yayımlayan Türkmen, kollektif çalışmaların içinde de yer alarak farklı müzik türlerindeki üretimlerini sundu.