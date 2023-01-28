Babalara daha çok iş düşüyor

Sevgililik döneminden karı kocalığa uzanan yolda, gün gelir yaşama bir bebek dahil olur. Anne baba olmak çok değerli bir duygu olsa da, eşler arasında ilişkinin ve bebeğin yetiştiği ortamın sağlıklı devam edebilmesi için yaşanılan ortam özellikle önemlidir.Doğum sonrası özellikle anne için bebeğin sürekli ihtiyaç halinde bağımlı olması oldukça zorlayıcı olmaktadır. Annenin hamilelik, doğum ve sonrasındaki lohusa süreçlerinde değişim gösteren hormonları bu zaman içinde zorlayıcı etkiler gösterebilmektedir. Anne bu dönemde bebeğini beslemek, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak için daha önce hiç deneyimlemediği uğraşlar içine girer. Kadın zamanının birçoğunu bebeğin yemeğine, uykusuna ve ihtiyaçlarına göre düzenlemeye başlar. Artı olarak ailenin değişen maddi ihtiyaçları, bebeğe yardımcı olmaya çalışan aile büyükleri vb. durumlarla da anne ve baba duygusal anlamda bambaşka hisler yaşamaya başlar.Çocuk doğduktan sonra yükün çoğunluğunu kadın almış olsa da bu süreçte erkeğin üzerine yüklenen toplumsal rollerle nasıl davranacağını bilmediği zamanla öğrenmeye çalıştığı zor bir adaptasyon süreci de bulunmaktadır. Özellikle bu süreçte anne ve babanın unutmaması gereken en önemli şey, eve yeni katılan bu bireyin hem anne hem babanın en özel parçası olduğu ve bu bebeğin onlarla birlikte büyüyeceğidir.Bu yeni dönemde anne ve baba ne kadar çok takım arkadaşlığı yapabilirse süreç o denli kolay ilerleyecektir. Anne ve baba arasında ufak bir miktar mesafe olduğunu görmek normal olacaktır. Fakat normalden fazla değişen ilişki, artık önlem alınması gereken bir hale gelmeye başlar. Çiftler, evliliklerinde eski canlılığa kavuşmak istiyorlarsa bebekle kurulan bu yeni bağı, yeni bir bağa dönüştürmelidirler. Bu sevgi bağı, ilişkide yeni bir düzen oluşturmaya başlayacaktır.Yeni bebeğin anne ve babanın yaşamına dahil olmasıyla bazı anne ve babalar neredeyse tüm zamanlarını bebeğe harcamak durumunda kalır. Birbirleriyle ilişki kurma konusunda eksik kalmaya başlarlar. Fakat gün içinde birkaç dakika bile olsa eşlerin birbirlerine vakit ayırması, duygusal temasta bulunması, iyi hissettiren cümleler söylemeleri bile ilişkiyi güçlü tutmak için yeterli olur.Erkek de kadın da bebek sonrası farklı kaygı ve duygular yaşamaya başlar. Bu dönemde duygusal bir destek olarak eşlerin bu sıkıntıları birbirleriyle paylaşmaları çok kıymetlidir. Özellikle çocuğun dışında kısıtlı bile olsa bir zamanın yaratılması çok önemli. Değişen hayat dinamikler ile ilgili olarak bu duruma adapte olmak belirli bir zaman isteyecektir. Değişen bu hayat dinamiklerinin yerine yenilerini oluşturmak, çiftler için önemli olacaktır.Bebek sahibi olan çift, çocuk dünyaya geldikten sonra stres yaşamaya başlar. Bu durumla birlikte anne ve babanın bireysel duygularında gelişen değişimler, kişileri daha fazla stresli, agresif ve daha savunmacı duygulara yöneltebilir. Bu yüzden özellikle gününün çoğu zamanını bebeğin ihtiyaçlarıyla geçiren anneye duygusal yönden destek olmak babanın ve annenin yakın çevresinin önemli bir sorumluluğu olmaktadır.Anne ve babadan oluşan mucizevi bir parça olan bebek, ancak bu durumun keyfini ebeveyni ile birlikte çıkardığı zaman süreç daha olumlu hale gelecektir. Bu durumda da anne ve baba ilişkilerini güçlendirmek için aslında ne kadar çok nedenleri olduğunu görmeye başlar.Evliliğinizde tabii ki olumsuzluklar ve sorunlar yaşanacaktır. Bu noktada yapılması gereken en önemli şey tartışmaları belirli bir seviyeden ileriye taşımamaktır. Eşlerin birbirlerine suçlayıcı 'sen' diliyle değil daha yumuşak cümlelerle hissettiklerini ve ne düşündüklerini açıkça belirtmeleri çok değerlidir.Çiftlerin özellikle bu dönemde ne hissettikleri ve düşündükleri hakkında birbirleriyle paylaşım yapmaları çok kıymetlidir. Bu dönemde eşlerin en çok birbirlerine ihtiyaçları olur. Hayatınızda değişen durumları konuşmak ve geleceğe dair planlamalar yapmak, eşlerin duruma adapte olmasında yardımcı olur.Bebek doğduktan sonra eşler arasında en çok bozulan durum cinsellik olmaktadır. Fakat bu dönemde de cinsellik, eşler arasında uzak kalınmaması gereken bir durumdur. Eşlerin birbirlerinden talep ve beklentileri ile ilgili açık açık konuşmaları kıymetli olacaktır.Baba ve bebek arasında kurulan ilişki, hem babanın sürece daha etkin bir şekilde adapte olmasında hem de annenin duygusal anlamda kendini iyi hissetmesinde faydalı olacaktır. Pek çok çiftin bu dönemde ilişkilerinin bozulmasındaki en önemli durumlardan biri annenin süreçte çok yalnız kalmasıdır. Baba sürece ne kadar dahil edilebilirse, hem anne hem baba kendini daha iyi hisseder.Çiftin anne ve baba olmasıyla yaşamlarında birçok görev ve sorumluluk değişim göstermeye başlar. Bu değişen hayatta rutinler yaratmak, çiftler için yenileyici olur. Eşlerin birbirleriyle nelerden keyif aldıklarını paylaşmaları, neler yapmaktan mutlu olduklarını belirlemeleri ve birbirlerine zaman ayırmalarının bu dönemde olumlu etkisi çok yüksek olacaktır.Aileye yeni bir bebeğin dahil olmasıyla birlikte evliliğin zarar görmemesi adına gün içinde eşlerin birbirlerine rutin olarak 15 dakika bile olsa zaman ayırması ve bu dönemde bebek dışında konulardan konuşmaları, bu muhabbetlere bebekle yaşama dahil olan olumsuzlukların katılmaması önemlidir.