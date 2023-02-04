7/24 şehirde yaşam

Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda açıldı. Türk Futbol Tarihi ile alakalı tamamı orijinal objelerin ilk defa bir araya getirildiği sergide, futbol tarihi ile alakalı arşiv belgeleri, takımlar adına yazılmış ilk marşlar, futbolcularımızın giydiği formalar, futbol takımlarının geçmişe ait tüzükleri, müsabakalar esnasında çekilmiş fotoğraflar ve daha birçok obje kronolojik bir şekilde sergileniyor.Osmanlı devlet arşivlerinden futbol ile ilgili bulunabilen ilk resmi belgelerin orijinallerinin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı Fenerbahçe ve Karşıyaka Kulüplerinin anı defterleri gibi pek çok eşsiz obje bulunuyor. Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi 2 Nisan 2023 tarihine kadar ziyaretçiye açık olacak.ZORLU PSM'nin mekanı Touché, Wings konserleriyle ünlü sesleri müzikseverlerle buluşturuyor. İlk açıklanan isimlerden olan Mirkelam, Ayşegül Aldinç, Zuhal Olcay ve Demet Sağıroğlu, kalbimizde taht kurmuş kült şarkılarını Şubat ve Mart aylarında hayranlarıyla özel bir konseptte buluşturacak. Mirkelam 3 Şubat'ta, Ayşegül Aldinç 12 Şubat'ta, Zuhal Olcay 4 Mart'ta, Demet Sağıroğlu 17 Mart'ta sahne alacak isimler arasında.Humanimalium ile doğanın kurallarını sorgulamaHumanimalium ile doğanın kurallarını sorgulamaGRAMMY ödülllü Estonyalı orkestra şefi Tonu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası, 8 Şubat'ta İş Kuleleri Salonu'nda dinleyicilerle bir araya gelecek. 21. yüzyılın yaşayan en önemli bestecilerinden Arvo Part'ın eserlerini seslendirecek orkestra, kuruldukları yıl bestecinin Te Deum başlıklı eserini kaydettikleri albüm ile klasik müzik dünyasının saygın toplulukları arasına girmeyi başardı. Orkestranın kurucusu, Tonu Kaljuste ise Arvo Part'ın 2010 yılında İstanbul, 2011 yılında ise Estonya'nın başkenti Tallinn'in Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi üzerine iki şehri buluşturduğu eseri Adam's Lament'in albüm kaydı ile 2014'te Grammy Ödülü'nün sahibi oldu.DASDAS, Şubat ayında İO Uluslararası Tiyatro Festivali'ne imza atmaya hazırlanıyor. Uluslararası birçok tiyatro oyununu İstanbul'da seyirciyle buluşturacak festival, ilk olarak çağdaş tiyatro sahnesinin en yaratıcı yönetmenlerinden Milo Rau'nun, çok ödüllü oyunu 'La Reprise. Histoiré Du Théâtre(I)'i 18 ve 19 Şubat tarihlerinde DasDas'ta ağırlayacak. New York Times tarafından Yılın En İyi Yapımı olarak nitelendirilen, Tom Adjibi, Suzy Cocco, Sara De Bosschere, Sébastien Foucault, Fabian Leenders, Johan Leysen'in rol aldığı oyun,2012 yılında Liege'de bir grup gencin yaşadığı trajik bir hikayeyi sahneye taşıyor.