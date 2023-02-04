Çocuklara geleneksel oyunlar öğretilmeli

Teknolojinin gelişmesinin bazı konularda olumlu etkileri olsa da, çocuklar için bu durum tam tersi olabiliyor. Tablet, telefon, bilgisayar vb. diğer teknolojik cihazlar, artık bir yaşındaki çocuğun dahi önünde duruyor. Ebeveynlerin bazen kontrol etmeden çocuklarına açtığı çizgi film ve oyunlar, çocukların bilinçaltında kötü iz bırakabiliyor. Kadına şiddet, kan, saldırı, hırsızlık vb. olumsuz durumlar çocuklara normal gibi gösteriliyor. Yapılan araştırmalar oyunların yüzde 89'unun şiddet içerdiğini gösteriyor. Uzmanlar ebeveynlerin dikkat etmesi gereken detayları anlattı.Küçük çocukların beyinlerindeki rekabet ve şiddetle başa çıkan bölümleri daha gelişmediği için bu tür oyunlar oynadıkları zaman çocukların agresif, kaygılı ve arkadaşlarına saldıran hale geldiğini belirten Bilişim Uzmanı Orhan Toker, erkek çocuk anne babalarını uyardı: "Bu oyunlarda erkek çocukların kadınlara şiddet uygulayabileceği durumlar olabiliyor. Örneğin; öpmek, cinsel bir istek ya da flört etmek gibi. Bu durum da kız çocuklarında tam tersi etki yapıyor. Oyunlarda kadın olmanın güçsüzlük göstergesi olması veya kadınların hep şiddete maruz kaldığını görmeleri kız çocuklarının cinsiyetinden memnuniyetsiz olmalarına ve onları erkek gibi görünme isteğine itiyor."Çocuk ve Ergen Psikoloğu Gamze Gülsoy; ailelerin şiddet içeren oyunlar yerine çocuklarına alternatifler sunması ögerektiğini belirterek şunları söyledi: "Çocuk ve gençlerin bu zararlı içeriklere karşı bilinçlendirilmesi gerekir. Son dönemde 'Oyun Bağımlılığı' hızlı bir artış göstermekte. Aileler bu konuda çok dikkatli olmalı. Çünkü oyun bağımlılığı tedavisi olan bir ruh sağlığı problemidir" dedi. Amerikan Pediatri Derneği'nin okul öncesi çocuklar için ekran başında geçirilen sürenin günde iki saatten fazla olmamasına dikkat çektiğini söyleyen Gülsoy, "Üç yaşın altındaki çocuklar için de televizyon, bilgisayar, telefon ve diğer elektronik cihazları kullanılmamasını öneriliyor" yorumunu yaptı.Aile üyelerinin çocukların yanında dijital yaşamda örnek olacak şekilde davranmaları gerektiğini ifade eden Bilişim Uzmanı Orhan Toker: "Bunun tam tersine Counter-Strike, Pubg gibi oyunları oynayan babalar daha çok ağırlıkta oluyor ve bu davranışlar çocuklarda olumsuz etki ediyor. Çocuklar bu oyunlar ile erken yaşta tanışmış oluyorlar ve çocuk anne ile babasından ne görüyorsa onu yapıyor. Tableti, telefonu elimizden bırakırsak hatta televizyonu bile açmazsak çocuk böyle şeyler istemeyecektir" dedi