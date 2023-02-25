7/24 şehirde yaşam

Gökhan Türkmen, 22 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi konseri ile başlayan, 2023 Türkiye Turnesine 13 Mart İstanbul Moi Sahne konseri ile devam ediyor. Gökhan Türkmen, tüm konserlerin belirlediğimiz bilet sayısı kadar geliri ile depremde mağdur olan gençlerimizin eğitiminde kullanılmak üzere; "#büyüthayallerini adlı burs projesini destekleyeceğini açıkladı. "Her zamanki desteklerinizle şehir şehir hep beraber bu zinciri oluşturabilmenin ve eğitime vereceği gücün farkındayız" diyen Türkmen, büyük felaketin yaralarını sarmak için çalışmalarına başlıyor. Bu arada geçtiğimiz günlerde Gökhan Türkmen, popüler müziğin ilginç seslerinden Harmanadam'la ortak bir düete imza attı.Harmanadam; Paletler, Avunuyor İnsan ve Yara adlı başarılı teklilerinden sonra Gökhan Türkmen'le düeti Kendini Bozmadan'ı yayınladı. Sözü ve müziği kendisine ait şarkı için müzisyen, "Tutkularımızın peşinde, toplumsal yaşantımızda veya ikili ilişkilerimizde girdiğimiz kabın şeklini almadan, koşullar ve sonuçlar ne olursa olsun karakterimizden ödün vermememiz gerektiğini betimleyen bir şarkı Kendini Bozmadan. Gökhan Türkmen ile birlikte gerekli hissiyatı verdiğimizi düşünüyorum'' diyor. Şarkının video klibi; 1985 yılı sonrası terkedilmiş, sadece sekiz kişinin yaşadığı ve şimdilerde sit alanı ilan edilen Ödemiş'in Lübbey Köyü'nde çekildi. Köyün bu doğal coğrafi yapısı, klibin konusuna da esin kaynağı oldu. Klip, iki müzisyenin köyün sokaklarında kaybolup birbirilerini aramasını anlatıyor.Yaralarım Aşktandır oyununda İran Edebiyatı'nın öncü kadın şairi Furuğ Ferruhzad'ı canlandıran Nazan Kesal, bu kez depremzedeler için 28 Şubat'ta Cevahir Besa Sahne'de olacak. Kesal, Sosyal medyasında oyunu "Oyunum var ama ben nasıl oynayacağımı gerçekten bilmiyorum. Ancak dayanışma duygusu bana güç verir. Oyunumun gelirini depremzedelere bağışlayacağım diyerek duyurdu.Tiyatro Keyfi, ülkece ağır yara aldığımız bu süreçte biraz moral, biraz umut olması için "Tiyatro iyileştirir" sloganıyla oyun sahnelemeye başlıyor. Çılgın Zamanlar, Bana Amy De, Tut Elimden Rovni, Ted Bundy ve İnatçı Keçiler oyunlarıyla kaldıkları yerden başlama kararı aldı ekip. Bu süreçte, deprem bölgesinde depremden etkilenen çocuklar için oyuncak toplama kampanyası başlattılar. Tiyatro Keyfi oyunlarını izlemeye gelen seyircilerin yanlarında getireceği oyuncakları deprem bölgesindeki çocuklarımıza gönderecekler. Pedagog onaylı çocuk oyunu; İnatçı Keçiler, 4 Mart Cumartesi saat 13.00 ve 15.00 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, 18 Mart Cumartesi saat 13.00 ve 15.00 Şişli Cevahir'de sahnelenecek. Çılgın Zamanlar, 2 Mart'ta Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, 4 Mart'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, 14 Mart'ta Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Bana Amy De isimli müzikalse, 8 Mart'ta Kadıköy, Barış Manço Kültür Merkezi'nde prömiyer yapacak. Cansu Tekoluk'un Amy Winehouse rolünü canlandırdığı eserde, Kaan Erkam, Savaş Alp Başar ve Zeynep Yaylıcıoğlu da rol alıyor.Kedi Sahne Sanatları'nın sahneye koyduğu Kibarlık Budalası, 26 Şubat pazar akşamı Mecidiyeköy'de Besa Cevahir Sahnesi'nde perde açacak. 'Sanatın iyileştirici gücüyle perdelerimizi açıyoruz' diyen tiyatronun kurucusu Hakan Altıner'in yönettiği oyunda Aydan Şener, Orçun Kaptan ve Burçin Bildik başrolleri paylaşıyor. Topluluğun bir diğer oyunu Ölü Ozanlar Derneği ise 2 Mart'ta Çorlu'da seyirciyle buluşacak.Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı 26 Şubat'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek Amadeus oyununun geliri eğitimde fırsat eşitliği kapsamında afetzede çocuklar ve gençlerin eğitimine destek olması amacıyla Türk Eğitim Vakfı ve Darüşşafaka'ya bağışlanacak. Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz'in başrolleri paylaştığı Amadeus depremzedeler için sahnelenecek.