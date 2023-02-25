Altın Gün’den Aşık Veysel yorumu

Türk saykodelik Anadolu rock grubu Altın Gün, şubat ayı başında yayınladığı Aşık Veysel klasiği Güzelliğin On Para Etmez teklisinden elde edilecek tüm gelirleri afet yardım kampanyalarına bağışlama kararı aldı. Grup ayrıca, geçtiğimiz perşembe günü, Paradiso Amsterdam'da Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketine katkı sağlamak amacıyla bir yardım konseri düzenledi ve gecede elde edilen tüm gelirleri, deprem bölgesindeki medikal yardım, yemek ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sunabilmek için, yerel yardım kuruluşlarına bağışladılar. Saykodelik Anadolu Rock mirasını en iyi değerlendiren ve bu müziği dünyaya sevdiren Hollanda çıkışlı Altın Gün; Türk, Hollandalı ve İngiliz müzisyenlerden oluşuyor.Grup yeni single'ıyla karşımızda... Son yıllarda, 70'lerde bizim memlekette üretilen halis muhlis Anadolu rock/pop, Batı ellerinde de pek bir popüler. Erkin Koray'ın Amerika'da bir plağının basılması da bunda etkili, Selda Bağcan'ın dünyada yükselişe geçmesi de. Dijital müzik platformlarında artık "Turkish Anotolian Psychedelic Rock" fırtınası esiyor. Vaktiyle bizim müzisyenlerin yaptığı besteler, türkü aranjmanları çok dikkat çekiyor. Bu rüzgarı en iyi değerlendiren grupların başında da Altın Gün geliyor. Geçtiğimiz yıllarda Grammy'e de aday gösterildiklerini bilen bilir.Altın Gün Hollanda çıkışlı bir grup. 60'lar ve 70'lerde Türkiye'de yapılan Anadolu Rock, saykodelik rock ve diğer folk şarkıları yorumluyorlar. Hollandalı, Türk ve İngiliz müzisyenlerden müteşekkil grup. Grup fikri basçı Jasper Verhulst'ün bir başka grupla İstanbul'a yaptığı bir turne ziyareti sırasında oluşuyor. Bu ziyaret sırasında Anadolu rock'la tanışan Verhulst, Hollanda'ya dönüşte, sosyal medya üzerinden Merve Daşdemir ve Erdinç Yıldız Ecevit'e ulaşıyor. Grup kurulduktan kısa bir süre sonra uluslararası üne kavuşuyor... Bunda tüm dünyada 70'lerin saykodelik sound'unun yeniden popüler olmasının da katkısı büyük, Türk müziğinin 'yabancı kulak'ları hayrete düşüren, hayran bırakan komalı, zengin melodilerinin de... Ezcümle grup dünyaya Türkçe şarkılar dinletmeye devam ediyor."Ben bu şarkıyı bundan yıllar önce söylemiştim ilk defa. Dinleyenler duyar; hüznüm aynıydı o zaman da. Ama bu sefer söylerken kelimeleri bile bambaşka hissettim. Çünkü şarkıları sonsuz kılan şey hiç unutulmayacak olmaları değil, biz yaşadıkça bizle değişip dönüşmeleri, anlamlarının sınırsızlığı. Bu sefer daha buruk, daha kırık bir yerinden çıktı sözler içimin, sanırım hayatımda da yalancı baharların hakkını verdim. Ama önümüz tomurcuklar, çiçekler diyelim... Böyle diyor Sevda Deniz Karali yeni single'ı Yalancı Bahar için. Şarkı, kulakların aşina olduğu yakın dönem bir pop şarkısı. Karali'nin sakin ve yumuşacık sesiyle sakin ve yumuşak sesiyle ruhu okşuyor: "Hayat sende durmam diyor/Her nefeste son geliyor/Bildiğin sende kalsın/ Sen yalancı baharsın/Artık senin olmam diyor/Sen yalancı bir sonbahar/ Ben sevdalı koca çınar/Kaç mevsim benden aldın?/Kaç sevda geri verdin?/ Ruhum sana kanmam diyor... Albüm yerine tekli şarkılar yayınlama yoluyla dinleyicisi ile sıkı bir iletişim halinde bulunan Sevda Deniz Karali, geçtiğimiz aylarda Hüsnü Arkan düeti ile adından bahsettirmişti. Sözleri Ertuğ Ergin'e müziği Serkan İzzet Özdoğan ait olan Yalancı Bahar'ın düzenlemesini Efe Demiryoğuran yaptı. Şarkının kaydı Harems Stüdyoları'nda gerçekleşti.