Çocuklar için güneş gözlüğü seçmenin püf noktaları

Baharı geride bırakıyoruz kapıda yaz var. Umarım bu yaz bol güneşli geçer. Tabii güneş demişken, yazın vazgeçilmezi gözlükler de çantamızdaki yerini aldı. Kendi gözlerimize özen gösterdiğimiz kadar çocuklarımızın gözlerini de UV ışınlarından korumalıyız. Kullandıkları güneş gözlükleri de çok önemli. Kızım Eylül'den biliyorum, çok iyi bir güneş gözlüğü kullanıcısıdır. Kışın bile hafif güneş görse, gözlük takanlardan... Bu sebeple çantamda hem kendim hem de kızım için taşıyorum gözlükleri. Eylül'ün vazgeçilmezlerinden olduğu için güneş gözlüğünü itinayla seçiyoruz. Ayrıca sağlık açısından çok önemli. Minik gözlerini UV ışınlarının zararlarından ancak iyi bir gözlük seçimi ile koruyabiliriz. Bu konuda da uzmanlaştım sayılır. Sizler de çocuklarınız için seçeceğiniz güneş gözlüklerinde yazacaklarımızı mutlaka dikkate alın.1. Yüzde 100'e yakın UVA filtreli olmalı.2. Camları kırılmaya dirençli olmalıdır. Polikarbonattan yapılmış camlar diğer maddelere göre kırılmaya daha dayanıklıdır.3. Çerçevesi de kırılmayan materyalden yapılmış olmalıdır.4. Çerçeve çocuğun yüzünü tamamen sarmalıdır.5. Gözlüğün düşmesini önlemek için menteşesi yaylı olmalı ya da arkadan bir bant ile tutturulmalıdır.6. Çok ucuz olan gözlükleri dikkatle incelemek lazım.Yukarda yazılanlara uyup uymadığını mutlaka kontrol edin.Bazen camı yüzde 100 UVA ışınlarına korumalı olsa bile, çerçeve boyası yüksek oranda kurşun içeren market gözlükleri olabiliyor. Bu çocuk cildi için oldukça sağlıksız bir durum. Ciltleri ince olduğu için bu maddeleri kolayca emebilir.Çocukları uyumaya götürdüğümüzde genelde uyumamak için pek çok şirin bahane yaratırlar. Mesela karınları açtır, yemek yemek isterler. Hiçbir anne çocuğunuz aç uyutmak istemez bunun bir bahane olduğunu bilse bile. Diğer yandan soru sormaya başlarlar. "Anne Dünya mı büyük Güneş mi? Uzayda buraya ne kadar uzak?" gibi sorular art arda gelir. Ya da sabah okula giderken hangi tokalarını takacaklarına karar verirler ya da hangi oyuncak arabalarını götüreceklerine... Çocuk bu, bahane bitmez, anneler de bazen bile bile bu bahaneleri yutarlar. Ama diğer yandan uyku saatlerini geçirmek istemezler. Çünkü biliyoruz ki, çocuklar uykuda büyür. Evet, epifiz bezi tarafından salgılanan melatonin hormonu, uyku döngüsünü ve vücudun biyolojik dengesini düzenliyor. Bu hormon da hava kararınca salgılanmaya başlıyor. Büyüme hormonunu arttırıcı özelliği olan melatonin, bağışıklık sistemini güçlendirirken hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Bu hormonun akşam 21.00 ile 22.010 arasında salınımı başlıyor ve sabah saat 05.00'e kadar devam ediyor. Bu saatler arası uykuda olan çocuk, büyür, boyu uzar, kemikleri, kasları gelişir, hafızası güçlenir, obeziteye yakalanma riski düşer. Öyleyse haydi çocuklar yatağa...İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki restorasyon işleri tamamlandı. Benim en sevdiğim müzelerden biri ve mutlaka altı yaş üstü çocuklarınızla ziyaret etmelisiniz.Küçük Deniz Kızı, dün vizyona giren, sinemalarda ailece izleyebileceğiniz aksiyon dolu bir film. Denizin ötesindeki dünyayı öğrenmek isteyen küçük deniz kızı Ariel'in hikayesini izlerken onunla maceraya dalacaksınız.Bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde eğlenceli, bir o kadar da eğitici bir etkinlik var: Çocuklar için arkeoloji atölyesi. Minikler, arkeoloji ne demek? Kazılar nasıl ve neden yapılır? gibi soruların cevabını alırken tarihi eserlerimizi koruma bilinci de kazanacaklar. Şimdiden iyi eğlenceler...