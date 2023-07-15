7/24 şehirde yaşam

Turkuvaz Medya Grubu, FETÖ destekli hain darbe girişiminin kahraman Türk milleti tarafından bertaraf edilişinin yedinci yıl dönümü sebebiyle özel bir sergi hazırladı.Atatürk Kültür Merkezi'nin tiyatro salonu fuayesinde açılan "15 Temmuz Sergisi" ziyaretçilere duygusal anlar yaşatıyor. Turkuvaz Medya'nın yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanan özel karelerden oluşan fotoğraf sergisi, yaşanan kahramanlık destanını gözler önüne seriyor. Darbe girişiminin tüm belgelerini yansıtan sergi yarın akşama kadar ziyaretçilerini bekliyor.Dünyanın en gözde tatil rotaları arasında yer alan Bodrum, dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bodrum Yarımadası'nın en popüler yerlerinden olan Turgutreis'teki gösteri merkezi her yıl olduğu gibi bul yıl da birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak. Serkan Keskin'in başarılı performansıyla öne çıktığı 'Cimri' adlı oyunla 18 Temmuz'da başlayacak etkinlikler kapsamında 26 Ağustos'a kadar Yasmin Levy, Goran Bregovic, Buika, Evgeny Grinko, Alessandro Safina, Monica Molina ve Emma Shaplin Turgutreis Arena'da seyircilerle bulaşacak.Bu yıl 40. sanat yılını kutlayan ENKA Sanat'ın açık hava etkinlikleri devam ediyor. 28 Temmuz'da, Birsen Tezer, son albümü Kağıttan Kaptanlar kapsamında şarkılarını seslendirirken, konserde senfonik, caz, film ve sahne müziği alanlarında eserler veren ünlü besteci Sabri Tuluğ Tırpan konuk sanatçı olarak yer alacak. Öğrenci biletlerinin 40 liradan satıldığı etkinlikler kapsamında sinema gösterimlerinde de 'bir bilet alana bir bilet bedava' kampanyası yapılıyor.Başrollerini Necmi Yapıcı ve Nihan Durukan'ın paylaştığı Yapıcı Tiyatro'nun sevilen oyunu "Güldüren Cazibe", Ankaralı tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Seyircisine kahkaha dolu anlar yaşatan iki perdelik komedi oyunu, yarın akşam Göksu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenecek.Hatay'ın Karsu ilçesinde doğan şarkıcı Karsu, depremde halası yengesi ve kuzenleri dahil 20'ye yakın akrabasını kaybetmişti. Depremzedeler için yaptığı bağışlar ve düzenlediği konserlerle dikkat çeken başarılı şarkıcı bu kez çocuklar için söyleyecek. 20 Temmuz'da Çeşme'deki konserden elde edilecek gelir Karsu adına açılacak fon aracılığıyla eğitim vakfına bağışlanacak.1988 yılında kaybettiğimiz sanatçı Zeki Faik İzer'in "Paris, İstanbul, Nice" başlıklı sergisi, İstanbul'daki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde büyük ilgi görmüştü. Sergi şimdi Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının İstanbul, Paris, Nice üçgeni içindeki yaşamından beslenerek hayata geçirdiği eserleri İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde görülebilir.Pera Müzesi, dünyaca ünlü fotoğrafçı Isabel Muñoz'un katılımıyla Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye - Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar sergisine özel sanatçı eşliğinde rehberli tur düzenliyor. 18 ve 19 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek sergi turlarında katılımcılar, farklı kültürlerin doğasını, estetiğini, yaşam biçimlerini keşfederek fotoğraflarına yansıtan Isabel Muñoz'u ve Türkiye'nin en önemli arkeolojik alanlarından Göbeklitepe ve bölgedeki Taş Tepeler'i konu alan çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buluyor