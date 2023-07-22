Plajda çocuklar eğlensin anneler dinlensin

Çocuklarla tatile gitmek kolay değildir. Önce valiz hazırlama telaşı başlar. Hep bir şeyleri unuttuk korkusu peşimizi bırakmaz. Araba ya da uçak yolculuğu da ayrı bir strestir. Otel ya da yazlığa gelindiğinde ebeveynler için değil çocuklar için tatil başlamış olur. Çünkü annelerin 'annelik mesaisi' tüm yoğunluğuyla tatilde de devam eder. Peki, hiç mi nefes almak, biraz deniz biraz şezlong keyfi yapmak yok! Eğer sahile inerken bazı önemli noktaları göz önünde bulundurursanız, yazın tadını siz de çıkarabilirsiniz. İşte anneler için hazırladığın sahilde keyif yapabilme tüyoları...İlk kural, çocuğa çocuk lazım temel bilgisinden yola çıkarak, yaz tatiline mutlaka çocuklu arkadaşlarınızla çıkın. Eğer bu organizasyonu yapamamışsanız otel ya da yazlıkta kendinize hemen çocuğunuzla arkadaşlık edecek çocuğu olan aileler bulun. Böylelikle onlar kumda ya da denizde oynarken siz de nefes alacak vakit bulabilirsiniz.Çocukların plajda oynamayı sevdiği en güzel oyuncak kova, kürek ve tırmık ekipmanıdır. Adeta yıllardır ailelerin kurtarıcı malzemesidir. Siz şezlongda uzanırken, çocuğunuz hemen yanınızda, şemsiyenin altında kendine kale, kaplumbağa, tavşan ya da hayal ettiği herhangi bir figürü yapabilir. Ara ara kovayla denizden su taşırken, döke döke gelişini izlemek sizi de neşelendirecektir. Bir de yanında arkadaşları varsa bu oyun saatlerce sürebilir. O arada denize girip yüzme şansınız bir olur.Çeşit çeşit su oyuncakları var. Su tabancaları, su torbaları, baloncuk yapan aparatlar... Çocukların bunları evde oynaması anneler için bir kâbustur ama plajlar tam da yeridir. Bırakın arkadaşları ile denizden doldurarak su tabancaları ile oynasınlar. Baloncuklar yapıp şezlongların üzerinden uçursunlar... Kışın şehirde kullanamadıkları tüm su oyuncakları ile sahillerde özgürce oynasınlar. Siz de bu anları fotoğraflarını çekerek güzel bir hatıraya çevirebilirsiniz.Çocukları bir araya toplayın ve kumsala ayrı büyüklüklerde daireler çizin. Denizden topladıkları taşları en uzak ve en küçük dairenin içine atabilen oyunu en yükse puanı alır ve oyunu kazanır. Çocuklarınızı bu oyun için organize ettikten sonra gerisini onlara bırakın. Siz de anneler ile şezlonglarda buluşup sohbet edebilirsiniz.Güneş tam batmak üzere, ortalıkta ılık bir rüzgâr esiyor. Kızıllaşan gökyüzü masal gibi... İşte bu saatler, plajda top oynamak için en güzel anlardır. Bu yüzden yanınızda çocuklarınız için mutlaka plaj ve deniz topu bulundurun. Bu atmosferde arkadaşları ile saatlerce top oynayacaktır. Hatta siz de bu oyunlara katılmak isteyebilirsiniz. Çocukluğunuzu yâd etmek için güzel bir fırsat.Deniz kabukları toplamayı hangi çocuk sevmez ki! Çocuklarınıza deniz kabuklarından koleksiyon yapabileceklerini anlatabilirsiniz. Hatta topladıkları deniz kabuklarını evde boyayabileceklerini de! Genelde bunlara taş toplamak da eşlik eder. Arkadaşı ile çıkacağı deniz kabuğu toplama oyunu, bir süre sonra hep hatırlayacağı güzel bir anıya dönecektir. Hatta 'en güzelini hangimiz bulduk?' şeklinde ilerleyen iddialaşmaya bile dönüşebilir bu macera. Siz onları uzaktan izlerken, mutlaka sizin için seçtikleri bir deniz kabuğu olacaktır. O arada siz de bir story paylaşabilirsiniz.