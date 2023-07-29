Tatilde çocukları tabletten uzaklaştırma yöntemi

Yaz tatili devam ediyor. Çoğu aile tatilini yapıp evlerine döndü. Şehirde hayat tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Çocuklar artık sokağa çıkıp arkadaşları ile vakit geçiremiyor. Her zaman arkadaş buluşmaları yaptırmak da mümkün değil, çünkü ebeveynler genelde çalışıyor. Durum böyle olunca, çocukların elinden tablet ve telefonlar düşmüyor. Neredeyse günün tamamını sanal oyunlar oynayarak geçiren çocuklar var. Bu durum aileleri rahatsız ediyor. Ceza vererek de üstesinden gelemiyorlar. Çünkü, bu ceza verilecek bir sorun değil. Onların çağlarının gerektirdiği bir teknolojik alet ve ne kadar eleştirsek de onların sosyalleştikleri alanlar bunlar. Peki, aileler çocuklarını en sağlıklı şekilde tabletten uzaklaştırmak için neler yapabilir?İşte bu soruyu uzman psikolog Tuğba Yağan'a sorduk ve kendisinden yedi öneri aldık.1Ev ortamında çocuğa uygun alanlar, oyun köşeleri oluşturun.Örneğin yaş grubuna göre puzzle alın ve yerde ya da masada girip çıktıkça gözünün önünde zamanını geçirebileceği bir oyun görmüş olur tablet görmek yerine.Üretebileceği oyunlar oynamasını destekleyin. Aletlerle ya da birtakım parçalarla üretebileceği, ortaya tatmin edici bir şey çıkarabileceği oyunlar. Hatta siz teşvik edin ve siz de buna dahil olun.2 İyi bir gözlemci anne-baba olmak önemli. Çocuklarınızın ilgi alanları ve yeteneklerinin neler olduğunu düşünüyorsanız, onu mutlu edeceğine inandığınız bu faaliyetlere yönlendirin ki böylece hobi edinmesini de sağlamış olursunuz.Bu şekilde sadece yaz tatilinde değil düzenli olarak hayatına dahil etmek isteyeceği hobi kazandırmış olabilirsiniz.3Çocuklar bilgisayar gibi, gelişim sürecinde ne öğrenirlerse yetişkinlere kıyasla becerileri daha gelişmiştir. Örneğin yabancı dil öğrenmesini teşvik edebilirsiniz.Yaş grubuna göre çocuğu sosyalleştiren yaz okulları var bununla ilgili.4 Çocukların fiziksel olarak enerjilerini atabilmeleri gerek. Elinden tableti alıp serbest bırakmak da etkili bir yöntem değil açıkçası. Evde kapalı kalırlarsa ve yapacakları bir şey olmazsa yine tabletlerine yönelirler, yani süreç onlar için de sizin için de engelleyici olur. Bu yüzden çocuğunuz basketbol mu seviyor, ona basket topu alıp ilk siz eşlik edin. Site ortamında olanlar bu konuda daha şanslı, bunun dışında basket, futbol ya da voleybol oynayabileceği en yakın yere birlikte gidin. Hem çocuğunuzla özel verimli bir zaman geçirmiş olur, hem de çocuğunuzun duygusal ve sosyal gelişimini destekler ve aranızdaki ilişkiyi güçlendirirsiniz.5 Çocuklar tablette vakit geçirirken, oyun oynarken süreyi uzatan diğer faktörlerden biri de, arkadaşlarının da aynı oyunu oynuyor olması ve aynı ortamda olmasalar da tablette online oyunların onları bir araya getirmesidir.Bu yüzden mümkün olduğunca çocuklarınızın yakın arkadaşlarının aileleriyle tanışın ve iletişimde olun. Yaz döneminde de yüz yüze buluşmalarını sağlayın.6 İnternet oyunlarında çocuk oyuna başladıktan sonra, ara verse bile sürekli oyunu düşünmeye devam eder, orada devam eden bir aksiyon olduğunu ve kendine düşen bir alan olduğunu bildiği için aklı sürekli orada kalır. Bu da çocuğu internet oyunlarına bağımlı kılan bir diğer sebep. Bu yüzden internet ve tablet kullanımına gün içinde sınırlama getirmelisiniz.Gün içinde süre olarak belli sınırlamalarla saat kuralı koyup tableti elinden bu anlaşmayla teslim alın ya da ona güvendiğinizi söyleyerek kendisinin kaldırmasını isteyin.7 Çocuğunuza ceza verme yöntemine hiç bulaşmayın.Tableti çocuktan tamamen alıkoymayın.Teknoloji çağındayız ve kendi aralarındaki sohbet muhabbet konuları artık izledikleri videolar ya da oynadıkları oyunlar, takip ettikleri hesaplar...Eğer yasak koyarsanız, bu sefer çocuğunuzu bulunduğu sosyal bağdan yabancılaştırmış olursunuz. Çünkü arkadaşları bir şeyler üzerine konuşurken neler konuştuğuna dair bir fikri olmazsa dışlanmış ya da kendini grubunun dışında kaldığını hissedecektir. Bu yüzden sadece anne baba olarak fikir birliği içinde biz bu evde düzeni sağlıyoruz mesajı vermeniz de yeterli.