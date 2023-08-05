Paranın geçmedi tek tesis

Yaz ayları, mevsim normallerinin üstünde sıcaklık değerleriyle geçiyor. Kaldırımlarda yürürken ağaç gölgeleri ne tarafta ise, üşenmeden o yöne geçiyoruz. Deniz kenarında olmak, suyu görmek bile psikolojimize iyi geliyor. Böyle bir ortamda Fatih Belediyesi'nin ücretsiz kano-kürek etkinliğini yerinde gözlemlemek için Balat'taki tesise gidiyoruz. Şansımıza çocukların olduğu seanstayız. Çocuk gülerse dünya güler diyerek aralarına dalıyoruz. Bizimle ilgilendikleri yok, Haliç'in serin sularında kano yapmanın keyfini sürüyorlar.Peki burası nasıl bir tesis, hizmetlerden kimler yararlanabiliyor, başka semtten gelenlere açık mı, yaş sınırı var mı gibi sorularla Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi Tesis Sorumlusu Siraç Bilici ile sohbete koyuluyoruz. Haber çıktıktan sonra belediyenin internet sitesinin kitlenebileceğini yetkililere söyledim, benden günah gitti."Yaz Spor Okulları'nda 7-14 yaş arası çocuklara kano ve optimist yelken eğitimi veriliyor. 15 yaş üstüne de dört haftalık kano kürek eğitimleri mevcut. Günübirlik kano gezilerimiz de var. Sadece İstanbul'un ilçelerine değil tüm Türkiye'ye açık bir tesis burası. Gaziantep'ten Şanlıurfa'dan gelen misafirlerimiz de oluyor. Çok soruluyor ama biz yanıt vermek yorulmuyoruz. Burası paranın geçmediği tek tesis diyebiliriz burası için. Bizim için halkımızı denizle buluşturmanın maddi bir karşılığı olamaz, onların mutluluğu bize yeter. Tabi 'biz' deyince yanlış anlaşılmasın, bu Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın bize öğrettiği bir vizyon. 15 günde bir akşamları kano ile ışıklı gezilerimiz var. Bu eğitimden ziyade halkımız için bir nefes alma etkinliği. Bu da ücretsiz elbette... Bunlara katılmak için hep söylediğimiz gibi internet sitemizden başvuru yapmanız gerekiyor. Talep tahmin edeceğiniz gibi çok ama kapasiteden fazlasını kabul etmiyoruz. Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullanıyor.Röportajımız sırasında yanımıza bir okul yetkilisi geliyor. Normalden fazla öğrenci ile geldiklerini, kendilerine daha fazla kano verilip verilemeyeceğini soruyor. "Bu mümkün değil" diyen Siraç Bilici, "Tesislerimize gelen hiçbir çocuğumuzun mutsuz ayrılmasını istemeyiz" diyerek antrenörlerden süre düzenlemesi yaparak "Daha az süreyle de olsa tüm çocuklarımız denizle buluşmalı" diyor. Tabii ki ekiple yaptığı konuşmaya benim de şahit olduğunu fark etmiyor. Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde kano ve kürek kadar dragon bot etkinliklerine büyük ilgi olduğunu söyleyen Siraç Bilici, "Bu etkinliğe de okullardan okullar ve kurumlardan talep var. Hem çok heyecanlı, hem de takım ruhunu geliştiriyor. Öğrenciler ve çalışanlar için de çok faydalı. Özellikle burada enerji harcayan öğrencilerin internette ayırdıkları zaman da azalıyor. Daha çok gerçek hayatın içinde oluyorlar" ifadelerini kullanıyor.Kanolardan düşebilecek kişilerin panik yapıp boğulma tehlikesi yaşaması halinde ne olacağını sorunca bambaşka bir konuya geçiyoruz. Buranın aslında basit bir eğlence yeri değil Türk sporuna lisanslı sporcular yetiştiren bir merkez olduğu ortaya çıkıyor. Bunu şöyle anlatıyor Siraç Bilici: "Buraya gelenler yüzmeyi bilenler insanlar. Yine de denizde kano, kürek ya da yelken kullanan varsa onları gözleyen hem antrenörlerimiz hem de lisanslı sporcularımız. Bir tehlike olursa sürekli gözetlendikleri için anında botla müdahale ediliyor. Sporcularımızdan da bahsedelim. Yaz okullarında ya da etkinliklerden keşfedilen çocuklarımız hemen eğitime alınıp yetiştiriliyor. Bunlardan lisans çıkardığımız çocuklarımız profesyonel olarak spor hayatına başlıyor. Mesela bu hafta içi bir ekibimiz Türkiye Kano Şampiyonası'nın yapıldığı Eskişehir'de, diğer takımımız da Türkiye Yelken Federasyonu'nun düzenlediği Hirfanlı Barajı'ndaki optimist yarışında mücadele ettiler." Bu esnada 'kurgu olsa bu kadar olur' denecek bir olay yaşanıyor. Tesise bir kupa geliyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı "Gezgin A Sınıfında" şampiyonluk kupası, Bodrum'dan gönderilmiş. 50 teknenin katıldığı yarışta mücadele ettiği grupta birinci olan Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü ekibinden, aynı zamanda yelken antrenörü Salih Erdem Engin ile hemen bir fotoğraf çektiriyoruz.Röportaj sırasında bir baba oğula rastlıyoruz. Biraz laflayınca sporcu genetiğinin nesilden nesile geçtiğine ikna oluyoruz. Fatih Aslan bu semtte doğmuş, bu semtte okumuş, ilaç sektöründe yöneticilik yapan spor sevdalısı. Hemen anlatmaya başlıyor: "Kalamış'ta oğlum Emir Demir ve kendim için kulüplere bakarken yüklü ücretlerle karşılaştık. Biraz daha araştırınca kendi semtindeki tesisin ücretsiz olduğunu öğrenip gurur duydum. Belediyenin tahsis ettiği otobüsle bu tesise gelip gittiler. Gelen 30 kişiden üç kişi seçildi. Aralarından oğlum Emir takıma girdi. Haftanın altı günü antrenmana geliyor. Yelken Dünyam diye bir hesap açtı internette. Hayatı yelken oldu."Mehmet, Saliha, Fatma Uluç kardeşler; Gaziosmanpaşa'da oturmalarına rağmen Fatih ilçesinde kano/kürek etkinliğine katılıyor. Farklı bir ilçede oturmalarına rağmen bu faaliyetin sadece tüm İstanbul'a değil tüm Türkiye'ye açık olduğunu anlatıyorlar. Saliha Uluç, "Ben internette görüp haberdar oldum. Gereken şartlar arasında Fatih ilçesinde oturmak gibi bir şart yoktu. Bizim ilçemizin denizi olmadığı için, ilçe sınırını tanımayıp bizimle imkanlarını paylaşan Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan'a teşekkürlerimizi iletmenizi isteriz" diyor. Fatma Uluç farklı sporları yaptıklarını ama kano yapma şansını ilk kez Balat'taki tesislerde bulduklarını için mutlu olduklarını söylerken diğer kardeş Mehmet Uluç ise, "Haliç'te böyle bir imkan bulmak büyük bir şans" ifadelerini kullanıyor.