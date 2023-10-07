7/24 şehirde yaşam

Başkentin kültür sanat adası olan CSO Ada Ankara, 7'den 70'e herkese hitap eden programıyla yeni sezona merhaba dedi. Sezonun dün akşamki açılış konserine imza atan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 10 Ekim'de de kendisi gibi 200 yıllık bir tarihe sahip olan şef Valery Gergiev yönetimindeki Mariinsky Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşacak. Yeniliklerle dolu bir programla sanatseverlerin karşısına çıkacak olan CSO, yıl boyunca Reinhard Goebel, Terje Mikkelsen, Bas Wiegers, Ari Rasilianen, Metthew Coorey, Jacek Kaspsky, Olari Elts, Ilyich Rivas, Michael Wendeberg, Andrea Solinas, Erkki Lasonpalo, Victor Aviat gibi klasik müzik dünyasının önemli orkestra şeflerini konuk olarak ağırlayacak.Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Prof. İskender Pala'nın kaleme aldığı Derviş adlı oyun Beyoğlu Kültür Yolu festivali kapsamında de bu akşam ve yarın akşam AKM Opera sahnesinde yer alacak. Yunus Emre'nin hayatını anlatan oyunun da Genel Sanat Yönetmenliğini Ömer Faruk Belviranlı, Sanat Yönetmenliğini ise Yıldız Çankaya üstleniyor. Oyunda Yunus Emre'yi ise Poyraz Deniz Genç oynuyor.Ara Güler'in uzun yıllar boyunca Anadolu'ya yaptığı gezilerden derlenen ve renkli fotoğraflarına yer verilen 'Renkli Anadolu' sergisi, Ara Güler Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. 1957 ve 2003 yılları arasındaki dönemi kapsayan sokaklar, yapılar ve insanlar Ara Güler'in kadrajından yeniden hayat buluyor. Sergi 7 Nisan'a kadar sürecek.Dansı, müzik, tiyatro, doğaçlama, yenilikçi özel efektler ve ışık gösterileriyle birleştiren, çağımızın en iyi üç İrlanda şovundan biri olarak gösterilen efsane dans gösterisi Rhythm Of The Dance, 14 Ekim'de Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.