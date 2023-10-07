Çocuklar kültür yolu’ndan geçiyor

Son yıllarda kültür sanat alanına çocukların katılımı için yapılanlar oldukça sevindirici ve takdiri hak ediyor. Bunun en güzel örneklerinden biri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yurdun pek çok yerinde açılan çocuk kütüphaneleri. Çocuklar buralarda istedikleri kitaplara erişim sağlayabildiği gibi, farklı alanlarda birçok etkinliğe de katılabiliyorlar. Üstelik ailece katılım mümkün. Diğer yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinde de çocuklara özel kültür ve sanat faaliyetlerinin olması ülkemizin geleceği için büyük bir yatırım. 15 Ekim'e kadar devam edecek olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde ve Rami Kütüphanesi'nde çocuklar için özel çalışmalar yapılıyor. Biz de bu özel çalışmaların arka planını merak ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ile çocuk etkinliklerinin tüm detaylarını konuştuk.- Bakanlığımıza bağlı halk kütüphanelerinde, bebeklik döneminden başlayan yaşam boyu öğrenme sürecinde, okuma-öğrenme ilişkisinin kurulmasını sağlayarak 'okuma'nın, bir eylem olmaktan öte bir yaşam biçimi olmasını destekliyor ve faaliyetlerini buna göre şekillendiriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısı bin 279'a ulaştı. Bunlardan 78'si çocuk kütüphanesi. Bunların içinde 19 tanesi ise müstakil kütüphane olarak minik okuyucularını kucaklıyor. Zengin kitap ve süreli yayın koleksiyonuna sahip çocuk kütüphanelerinde; robotik, keçe, origami, örgü, seramik, ebru, takı tasarımı, ayraç ve şapka yapım atölyeleri, gölge oyunu gösterileri, masal saatleri ile edebiyat, kültür, sanat, kişisel gelişim ve sağlık alanlarında söyleşiler, aile seminerleri ve farkındalık eğitimleri düzenleniyor. Ek olarak; halk kütüphanelerinde başta çocuk kullanıcılar olmak üzere tüm kullanıcılarımıza yönelik bilim, robotik kodlama, ahşap tasarım, matematik, akıllı tarım, ebru, sıcak cam, epoksi atölyelerinde ve sanal gerçeklik (VR) platformlarında etkinlikler ve eğitim programları düzenlenmektedir. Şu an yurt genelinde 200'e yakın atölyemiz hizmet veriyor. Bebek ve çocuk kütüphanelerinde çocuk gelişimi ve okul öncesi alanında uzmanlar ve kütüphaneciler iş birliği ile etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Daha fazla çocuğun kütüphanelerde vakit geçirmesini desteklemek amacıyla, bebek ve çocuk kütüphanelerinin sayısının artırılmasına, kütüphane koleksiyonlarının çocukların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda zenginleştirilmesine ve çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'de çocuklara (0-14 yaş) yönelik 100 çeşit süreli yayın bulunmakta. 2023 yılında bakanlığımıza bağlı hizmet veren kütüphanelerde yer almak üzere 26 çeşit çocuk süreli yayınına abonelik gerçekleştirildi. Ayrıca; TÜ- BİTAK ve RTÜK gibi kurumlarca çocuklara yönelik olarak yayımı gerçekleştirilen süreli yayınlara da kütüphanelerimizde yer verilmektir.- Son 5 yıldır özellikle yenilediğimizve yeni açtığımız bebek ve çocuk kütüphanelerindeçocukların erken yaştakendi okuma ve edebiyat yolculuklarınıkeşfetmelerine imkân sunan mekânsaltasarımlar tercih etmekteyiz. Söz konusuhizmetlerimizin geri dönüşlerini kısacarakamlara dökersek son beş yılda, yurt genelindedüzenlenen 55 bin 293 kütüphane etkinliğine,toplam 2 milyon 484 bin çocuğumuz katıldı.Çocukların halk kütüphanesi kullanma oranlarınabaktığımızda her geçen yıl önemli bir oranda artışgözlemlediğimizi söyleyebiliriz. 2022 yılı itibarıylakütüphanelere üyeçocuk sayısı 329 bin 842iken ödünç alınan çocukkitabı sayısı 4 milyon916'ya ulaşmıştır. Buartışta elbette Bakanlığımızcahizmete sunulanbebek ve çocuk kütüphanelerininve erken çocuklukdönemi için özelleştirilmiş koleksiyonlarınınve çeşitlendirilmiş hizmet yelpazesinin katkısınınbüyük önem taşıdığını söyleyebilirim.Bakanlığımız tarafından kütüphaneciler,akademisyenler, çocukgelişimcileri, ilgili kamu kurumları,yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıtemsilcileri ve konuya ilişkinuzmanların katılımı ile etkinliklerimizibelirliyoruz. Bakanlığımız tarafındangerçekleştirilen "Türkiye Kültür YoluFestivalleri" kapsamında; belirlenen etkinlikalanlarında, halk kütüphanelerindeve gezici kütüphanelerimizde çocuk ve yetişkinlereyönelik okul öncesi ve ilk gençlikdönemindeki çocuklarımızın eğitsel, kültürelve bilişsel gelişimlerini destekleyecek edebiyatsöyleşileri kütüphane kullanımı teşvik etmekamacıyla yazar-okur buluşmaları,şiir dinletileri ve masal etkinlikleridüzenlenmekte; ayrıca sinema gösterimlerive sokak oyunları etkinlikleriile konunun uzmanlarıtarafından çocuk ve ebeveyneğitimleri, sanat, bilim, doğa,spor alanlarında çeşitli atölyeçalışmaları (ahşap, robotik,bilim, drama atölyeleri) yürütülmektedir.Etkinliklerimizkatılımcılara "deneyim odaklı"öğrenme fırsatı sunmak üzerekurgulanmaktadır. Ayrıca ebeveynlereyönelik çocuk bakımı,sağlıklı beslenme, çocuk vekadın sağlığı, kadın hakları vb.konularda eğitim programları,seminerler, kurslar ve atölyelerdüzenleniyor.Festivallerimize çocuklarımızıngösterdiği ilgiden çok memnunuz.Hazırladığımız etkinlikleraracılıyla çocuk/yetişkin ile kütüphanearasında güçlü bağlar kurulmakta,insanların tecrübeve deneyimleri bilgi kaynağıolarak değerlendirilmekte veaynı zamanda modern toplumdagittikçe yalnızlaşanbireylerin sosyalleşeceğiortamlar sağlanmaktadır.Aynı zamandaokul öncesi ve okulçağı çocukların ilgialanlarına göre programlananetkinliklerile çocukların fiziksel,zihinsel, ruhsal ve bilişselgelişmelerine katkısağlanmakta ve bilgidüzeylerinin artırılmasıhedeflenmektedir.Bugün saat 17.00'de harika bir etkinlik var. Songül Bozacı eğitmenliğinde origami el kuklası atölyesinde bir tilki kuklası yapılıyor. Kuklaların tamamlanması ile çocuklarla birlikte grup çalışmasıyla kendi iç ritmimiz ile kuklaya bir ses vererek, kısa bir canlandırma yapılıyor.14 Ekim'de gerçekleşecek olan Yaratıcı dans atölyesi, çocukların sevdiği güncel müzikler eşliğinde basit hareket kombinasyonları ve dans cümlelerini doğaçlama ve hayal güçleri ile birleştirerek, sanat ve eğlence yolu ile zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyen bir atölye.8 Ekim ve 15 Ekim'de yapılacak olan Takı Tasarım Atölyesi çocukların çok hoşuna gidecek. Tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eskiye dayanan takılar günümüzün de vazgeçilmezi. Yarı yapılandırılmış atölyede çocuk-büyük katılımcılar kendi tasarladıkları yapıp takmanın keyifli tatminini yaşayacaklar.