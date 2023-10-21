Bir farkımız yok aslında

Sene 2022... İtalya'da, dünyanın en büyük opera festivalinin yapıldığı Verona'dayız. Ankaralı Türk tenor, Verona Arena'daki Carmen operasında sergilediği Don Jose performansı çıkışında başında spor şapkası ile yürüyor. Bir anda kafeleri dolduran İtalyanlar, Türk tenoru tanıyarak alkışlamaya başlıyor. Durarak alkışlayanları selamlıyor. O tenor Murat Karahan, geçtiğimiz günlerde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmenliği görevini, Tan Sağtürk'e devreden dünyaca ünlü tenor. Bunları İtalya ile Türkiye'nin çıktığı yeni bir yolculuktan bahsetmek için anlatıyoruz. İki ülke arasında sadece sanat değil birçok alanda önemli benzerlikler var. İtalya'yı görenler hemen trafik ve korna çalmak diyecektir. Ya, Akdeniz insanının sıcakkanlılığı, hoşgörüsü, kalabalık düğünler, futbol sevdası, fanatizmi...Bunlar İtalya ve Türkiye'yi ortak noktada buluşturuyor. Şimdi de iki ülke 2032 senesine kadar sürecek bir ortaklığa imza attı: 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası... Biz de iki ülkenin sporla kesişen yollarına bakmak istedik. Önce Türk Futbol Milli Takımı'nın Euro 2024 vizesini alırken başında Vincenzo Montella ve 2024 Paris Olimpiyatları bileti alan Voleybol Milli Takımımız'ın hocasının da yine bir İtalyan, Daniel Santarelli olduğunu hatırlatalım. Fenerbahçe efsanesi Can Bartu, 1961'de altı sezon sürecek İtalya macerasına başlar. Fiorentina, Venezia ve Lazio formasını giyip İtalyanların büyük sevgisini kazanıp "Sinyor" lakabını alır.Fatih Terim de 2000'de UEFA Kupası'nı kazanarak İtalya'nın yolunu tutar. Fiorentina'nın yeni hocası 52 günde İtalyancayı öğrenip sezon açılışını bu dilde basın toplantısıyla yapar. Sezon içinde Milan'ı 4-0 yenince yeni sezonda Milano'ya taşınır. Ancak dünya yıldızı dolu kadro, Terim'i altı haftada yer! Ama Terim'in İtalya'daki şöhretini gölgeleyemez. VakıfBank Voleybol Takımı'nın antrenörü Giovanni Guidetti, 2008'de İstanbul'a ilk ayak bastığında 36 yaşındaydı. VakıfBank ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi gibi uluslararası başarılara imza attı. 2017'de başına geçtiği Türk Milli Takımı'nda beş yıl görev yaptı. Avrupa Şampiyonası gümüş ve bronz madalya kazandırdı. Milletler Ligi'nde yarı final, Dünya Şampiyonası'nda da çeyrek finale çıkma başarısını gösterdi. Ardından göreve gelen Daniel Santarelli ise Türkiye'ye Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu kazandırıp 2024 Olimpiyatları bileti aldı. Santarelli zaferler sonrası erik dalı oynayarak gönlümüzde taht kurdu.Şu an Yunan kulübü Panathinaikos'u çalıştıran Ataman, henüz 34 yaşında iken İtalyan kulübü Siena büyük bir başarıya imza atmıştı. 2001-2003 yılları arasında Montepaschi Siena'da antrenörlük yaparken Saporta Kupası'nda şampiyon olarak İtalya'da gündeme oturan Türk olmuştu. Ataman ilerleyen yıllarda, "İtalya'da Siena benim kaderimi değiştir- değiştirdi; ben de Siena'nın uluslararası seviyede teknik açıdan kaderini değiştirdim" yorumunu yaptı.Geçen sezon Süper Lig kulübü Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyanların efsane futbolcusu Andrea Pirlo, İstanbul'da yaşamanın eşsiz olduğunu söylemiş, şahit olduğu deprem felaketi sonrası Türk insanının direncini övmüştü: "Çok büyük bir deprem yaşandı ve çok fazla insan öldü. Çok fazla aile acı çekti. Çok üzücü ayları geride bıraktılar ama yeniden ayağa kalkacaklar."VakıfBank Voleybol Takımı'nın antrenörü Giovanni Guidetti, boş zamanlarında ülkesi İtalya'ya gitmek yerine Türkiye'nin Doğu illerine keşif gezileri yaptı. Yanına teknik ekibini ve eşi Bahar Toksoy'u da alan İtalyan koç, 2019 senesinde amacını şöyle anlatıyordu: "10 yıldan fazladır Türkiye'de yaşıyorum. İşim, ailem burada. Türkiye'ye bir şeyler ödemek istedim. Türkiye'nin daha erişilmez, imkanları kısıtlı yerlerine voleybol götürmeye karar verdim. Bitlis'e, Elazığ'a gittik. Çok ilham verici seyahatti. Hayatınızda aldıklarınız kadar verdikleriniz de önemli. Bu çocukların ne kadar şevkle voleybol öğrenmek istediğini görüyorsunuz." Guidetti, Milli Takım'dan ayrılsa da Türkiye'nin farklı illerine "Yarının Sultanları'nı bulmak için gezilerini sürdürüyor.Peki ya Türk Milli Futbol Takımı'nın hocası Vincenzo Montella'ya ne demeli? 2021'de Adana Demirspor kuübüne transfer olan İtalyan teknik adam, kısa sürede kentle ve taraftarla güzel bir uyum yakaladı. İkinci sezonunda bu takımdan ayrılırken, bir süre sonra Türk Milli Takımı için tekrar Türkiye'nin yolunu tutacağından habersizdi. Alman teknik adam Kuntz'un yerine gelen İtalyan, oyuncularla tıpkı Daniel Santrarelli gibi harika bir iletişim kurup iki maçta Euro 2024 biletini cebine koydu. Türk-İtalyan işbirliğinin yeni bir halkası, Euro 2032 yolunda zincire eklenmiş oldu.