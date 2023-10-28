7/24 şehirde yaşam

Dört bir yandaCumhuriyetimizin 100. yılı yurdun dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir'deki Efes Kültür Yolu festivali bu akşam iki köklü kurumun cumhuriyet konseriyle başlayacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde özel bir konserle sanatseverlerle buluşacak. 5 Kasım'a kadar sürecek festival özel bir sergiye de ev sahipliği yapıyor. Karanlıkta Akan Bir Yıldız Mustafa Kemal Atatürk isimli sergide, Ulu Önder'in daha önce hiç yayınlanmamış 150 adet fotoğraf ve şahsi eşyaları Folkart Galeri'de görücüye çıkacak.İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Cumhuriyet'in 100. yılında, yarın akşam Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda, sanatseverlerle buluşuyor. Konserde Türk Beşleri olarak bilinen Ulvi Cemil Erkin, Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Necil Kazım Akses'in eserlerinin yanı sıra "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa", "Gençlik Marşı", "Vatan Marşı", "10.Yıl Marşı", "50.Yıl Marşı" ve yeni bestelenmiş "100.Yıl Marşı"ları sanatseverler ile birlikte seslendirilecek.Tamer Karadağlı'nın genel müdürlüğünü üstlendiği Devlet Tiyatroları, yüzyıldır yanan hürriyet ve medeniyet ateşini sahnelere taşıyor. Ankara DT Barış Erdenk rejisiyle sahnelediği Haluk Özenç'in Yüzyıllık Destan: Ateş adlı oyunu, yarın akşam Akün Sahnesi'nde ilk kez seyirci karşısına çıkıyor.Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan, 25. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Haldun Dormen Özel Ödülü'ne layık görülen dev prodüksiyon 1923, Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, 1923 müzikali, dans koreografileri, canlı orkestra kullanımı dönem kostümleri ile bugün ve yarınki oyunlarla cumhuriyet coşkusunu yaşatacak.Cumhuriyetimizin 100. yılında daimi şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, Tekfen Vakfı'nın desteği ile yazar Mehmet Altun'un devlet ve özel arşivler ile sahaflardaki araştırmaları sonucunda ulaştığı İstiklal Marşı'mızın yazılma hikâyesini, bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde seslendirecek. Sahnede 120 kişinin sanatını icra edeceği görkemli temsilde, ülkemizin en saygın ve sevilen sanatçıları yer alacak. Ulusal marşımızın bilinmeyen yönlerine ışık tutacak konserde, ayrıca Kurtuluş Savaşı sırasında açılan beste yarışmasına başvuran ve notalarına ulaşılabilen 55 eser arasından seçilen 11 marştan oluşan seçki de seslendirilecek.Sanatçı Mermin Ülker'in üç boyutlu işlerinden oluşan Yuvarlağın Köşeleri isimli sergisi, Beyoğlu'nda bulunan Labirent Sanat'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 2 Aralık'a kadar Labirent Sanat'ta görülebilecek sergi; sanatçının doğduğu, yaşadığı, ürettiği, bağ kurduğu, özdeşleştiği mekan(lar) la varoluşsal ve deneyimsel ilişkilerini iç-dış diyalekti üzerinden sorguladığı, son dönem işlerine odaklanıyor.