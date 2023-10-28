Deli Mavi şarkısı 100. Yıl Marşı oldu!

Seda Akay'ın sözlerini yazdığı 'Deli Mavi' şarkısı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yılı'na özel, marş niteliğinde yeniden düzenlendi. Ayrıca bu şarkı 'Söz ve Seda Akay Vol 1' isimli albümün ilk şarkısı olarak çıkacakMarş niteliğinde olan 'Deli Mavi' 11 sanatçı tarafından seslendiriliyor. Sanatçılar; Yeşim Salkım, Yaşar, Zerrin Özer, Aziz Kiraz, Kuzey Köker, Hazal, Cenk Eren, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Büşra Pekin ve Baran Etik. Bestesi ünlü müzisyen Ozan Çolakoğlu tarafından yapılmış bu parçanın mix ve mastering'i Candar Köker, süpervizörlüğü ise Alpay Aydın üstlendi.Cumhuriyet ruhunu kare kare yansıtacak klip ise izleyiciyi duygulandıracak ve bayram coşkusunu tam anlamıyla verecek nitelikte. Çalışma Poll Production YouTube kanalında ve diğer tüm platformlarda yayınlandı. Şarkının söz yazarı Seda Akay, 'Deli Mavi'nin marş olma sürecini şöyle anlatıyor: "Şarkımız 28 yıldır bilinen en önemli aşk şarkılarından biri. Yıllarca, Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerine yazılmış olduğu konusunda şehir efsanesi olarak dilden dile dolaşıyor olması ve sihrini hiç yitirmeyen bir melodi ve sözlere sahip oluşu şehir efsanesi gibi dillendirilse de, evet duvarımdaki Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin olduğu resminin bana ilham kaynağı olduğu su katıksız bir gerçektir. Ve şarkının en can alıcı mısralarını, evet, o gözler yazdırmıştır bana. 'Bir alev gibi Deli Mavi' diye ve o gözlere bakınca dilime dolanan nakarat ise 'Söz sana yemin sana söz' olmuştur. Uzun yıllardır Seda Akay sözlerinden oluşan bir tribüt albümümün olması konusunda kafamda var olan projeyi gerçekleştirebilmek için bir itici güç beklemekteydim ve o ansızın geldi, aldı beni karşısına, 'Hadi' dedi 'zamanı geldi artık'. Çok eski dostum, müzik severler kendisini, Tarkan ve Rober Hatemo'nun çıkışlarındaki başarılarının en büyük mimarı olarak tanıyor.Alpay Aydın'dan söz ediyorum. Onunla yola çıkma kararım ile uzun bir maraton başladı. Kolay değil 22 şarkı ve 22 yorumcu ile yola koyulduk. Kardeşim kadar sevdiğim Polat Yağcı'nın yıllanmış iş bilir tecrübesini de sırtımızı yaslayarak 'Söz ve Seda Akay Vol.1' projesi kapsamında 'Deli Mavi'nin uzun yıllardır zaten dillerde marş oldu gerçeğinden yola çıkarak şarkımızı marş niteliği getirdik ve bu düşüncemizi bu hayalimizi işte bugün bu düzenleme ile sanatçılarımızın o güzel sesleri güzel yorumlarıyla güzel çocuklarımızın muhteşem vokalleriyle 100. yıla armağan olarak, Atatürk'ümüze ithafen Türk milletinin yüreklerine sunduk. Böyle bir zamanda bu muhteşem duyguyu benimle birlikte tüm Türk ulusuna yaşatabileceksem ne mutlu bana."Soner Arıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında her yaştan milyonlarca gence armağan ettiği bir marş yazdı: 'Cumhuriyet Marşı'. Sanatçı sözleri ve müziği kendine, düzenlemesi Miraç Kutlu'ya ait olan marşı, doğduğu ilçedeki koro olması nedeniyle, Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu ile birlikte seslendirdi. 'Cumhuriyet Marşı' nın video klibi; Eren Yıldız'ın görüntü yönetmenliğinde, Soner Arıca'nın yönetmenliğinde, Cumhuriyet'in 100. yılına özel kadrosu yüz kişiye çıkartılan, Dr. Osman Özel'in şefliğinde Fatsa Sevgi Sanat Merkezi'nin bünyesinde olan Fatsa Çocuk ve Gençlik Korosu'nun katılımıyla, Ordu Kültür Merkezi'nde çekildi. Soner Arıca, yazdığı marşı şöyle anlatıyor: "Aslında marş yazma düşüncesi ilk defa geçen yıl Cumhuriyet Bayramı konserimin finalinde aklıma geldi. Etkisi yüksek marşlarımız var; fakat yeni bir şey söylemek gerekiyordu. Bu düşünceme; Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ve emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılı olması gibi çok önemli bir tarihe tanıklık ettiğimiz için; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Türkiye Cumhuriyeti, istiklal başlıklarıyla Cumhuriyet'in yüz yılına ve gelecek yüz yıllarına ait duygu ve düşüncelerimi bir marş yazarak ifade etme isteği diyebiliriz... Ve ayrıca; çocukluğuma, öğretmenlerime, beni bütün bayramlara heyecanla hazırlayan anneme ve aslında jenerasyonumun çocukluğunda bayramların önemini heyecan ve coşkularıyla bizlere aktaran tüm annelere, babalara ve öğretmenlerimize teşekkür etmek gibi de olsun düşüncem de marşı yazmak isteğim kuvvetlendirdi."Ali-Aysun Kocatepe çifti de Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'ye armağan ettikleri bir şarkı hazırladı: 'Cumhuriyet Sonsuza Dek!' Sözleri Ali Kocatepe ve Aysun Kocatepe'ye, müziği Ali Kocatepe'ye, düzenlemesi Mete Aydın Çelik'e ait olan şarkı, koroyla seslendirildi. Çift 'Bu Memleket Hepimizin' isimli sevilen şarkılarını, sevenlerinden gelen yoğun istek üzerine Cumhuriyet'in 100. yılına özel revize edip, senfonik bir düzenleme ile koroyla yeniden seslendirdiler ve Türkiye'ye armağan ettiler. Ali Kocatepe şarkının hazırlık sürecini şu sözlerle anlatıyor:"Bir rüyamız vardı Aysun'la. Kimseyi ayrıştırmayan, herkesi kardeş gibi kucaklayan bir şarkı yazıp besteleyerek ülkemiz insanlarına armağan etmek. O şarkıyı birkaç yıl önce yazdık, besteledim, Mete Çelik düzenledi, seslendirdik. Nebil Özgentürk klip çekti ve sosyal medyada paylaştık. Adı, "Bu Memleket Hepimizin" oldu... Kısa sürede halkın dikkatini çekti. Çok beğenildi. Memleketimizle ilgili duygularımızı, hoşgörünün, kardeşliğin önemini, eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e inancımızı, sahip olduğumuz muazzam mozaiğin önemini, satır satır, nota nota, nefes nefes işlemiştik şarkımıza. 2023'te kutlayacağımız Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için de bir şarkı yazmak istiyorduk... 'Dinleyenleri duygulandıran, heyecanlandıran, beğenilen bir şarkınız var. Neden 100'üncü yıl için sözleri revize edip, senfonik bir düzenleme ile "Bu Memleket Hepimizin' adlı şarkınızı yeniden seslendirmiyorsunuz?' diye fikir verenler oldu. Biz de aynısını düşünüyorduk ve kolları sıvadık. 100'üncü yıl için koroyla seslendirdiğimiz 'Cumhuriyet Sonsuza Dek' adlı şarkımız böyle doğdu."Evrencan Gündüz Türk Pop Müziği'nin son zamanlardaki en üretken ve en araştırmacı sanatçılarından. Üretken; çünkü Evrencan adını, diğer birçok önemli müzisyenle yaptığı ortak projelerden, piyasaya sürdüğü yeni teklilerinden, stüdyo albüm çalışmalarından ve bütün bunların arasında verdiği ardı arkası kesilmeyen konserlerden dolayı sıkça duymaktayız. Araştırmacı; çünkü Evrencan müzik kariyerinde hep sadeliğe, hem müziğin hem de sözün özüne ulaşma çabasına hiç durmadan devam ediyor. Bir yandan soul, funk, R&B , folk ve blues rock türlerinde gezinirken , Anadolu Coğrafyası'nın ne denli bonkör olduğunu da biliyor. Evrencan'ın müziğinde bütün bu türlerden etkileşime rastlamak mümkün.Fakat O, şu sıralarda kadim Anadolu topraklarında yetişmiş ve halka mal olmuş ustaların izini sürmeye devam ediyor Bu iki şarkı, işte bu öze dönüş ve sadelik arayışlarının bir sonucu. Evrencan Gündüz, kısa bir zaman önce plak formatında yayınlanan 'Dağlar Gider Yolunda' isimli iki şarkılık EP'sini bu kez dijital olarak müzikseverlerle buluşturuyor. Sanatçı, müzik ve düzenlemesi tamamıyla kendisine, sözleri Naz Özgülüş'e ait 'Dağlar Gider Yolunda' isimli yepyeni bir şarkıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Şarkı, bu coğrafyada yaşayan eski ozanlarımıza ve Anadolu Pop Akımı'nın önde gelen müzisyenlerine bir saygı niteliği taşıyor. EP ile aynı adı taşıyan şarkının dışında, bir de Barış Manço yorumu 'Yine Yol Göründü Gurbete' şarkısı da sürpriz olarak yayında. Evrencan Gündüz, Anadolu Pop akımının en önemli temsilcilerinden Barış Manço'nun, 1975 tarihli ilk stüdyo albümü 2023 ten 'Yine Yol Göründü Gurbete' parçasını seslendiriyor.