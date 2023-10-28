Türkiye’de sahneye çıkmayı çok isterim

Yaklaşık iki ay sonra yepyeni bir yıla giriyoruz... 2024 yılında gündemde olacak sayısız önemli etkinlik de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bunlardan biri de 2024 yılının Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü olması...Her iki ülke de bu yılı çeşitli etkinliklerle kutlamak üzere çoktan çalışmalara başladı bile... Sonuç olarak 2024 yılı; ikili ilişkilerin daha da geliştirilebileceği bir fırsat olarak görülüyor. Bu önemli yıldönümü için çeşitli kuruluşlar, sanatçılar ve sporcular da projeler üretmeye başladı. Amaç iki ülkenin kendisine has özelliklerini, kültürünü, sanatını daha da iyi bir şekilde iki topluma anlatabilmek.Bu amaçla geçtiğimiz günlerde Japonya'nın genç ve gelecek vadeden oyuncularından biri olarak kabul edilen Nakamura Hayato ülkemizi ziyaret etti. Ailesi de ülkenin en ünlü oyuncuları arasında gösterilen ve 1993 doğumlu aktör, özellikle bir tür Japon halk tiyatrosu türü olan kabuki dalındaki yeteneği ve başarılarıyla son birkaç yıldır ülkesinde büyük bir saygınlığa ulaşmış durumda... Temelleri 17'inci yüzyıla kadar dayanan ve içinde pandomim, dans ve skeçlerin olduğu bu özel tiyatro dalındaki başarısı Hayato'nun popüler sinema ve tiyatro dünyasında da önünü açmış.... Kendi ülkesi dışında Avrupa'da ve ABD'de sayısız hayranı olan ve şöhreti her geçen gün artan Hayato ile geleneksel kostümleri içinde buluştuk ve hem kariyerini hem de Türkiye hakkındaki görüşleri üzerine konuştuk.- Aslına bakarsanız bu konu üzerinebiraz araştırma yaptım. İki ülkearasındaki dostane ilişkilerin temelleriyaklaşık 160 yıl kadar önceyedayanıyor aslına bakarsanız. Hem debu dostane ilişkiler bir deniz kazasıylastart alıyor. Japonya açık sularındayaşanan olay, iki ülke halkınınve idarecilerinin soğukkanlılığıyladostane bir şekilde hallediliyor. Böyleceiki ülke arasındaki ilişki içingüzel bir başlangıç yapılmış oluyor.Daha sonra daha yakın tarihte Irakİransavaşı sırasında Türkiye'ninbölgede bulunan Japon vatandaşlarınkurtarılmasını sağlıyor. Ve 100yıl içinde iki ülke arasındaki ilişkilerher geçen gün daha da güçlü ve dahada dostane bir şekilde devam ediyor.- Türkiye, Avrupa ve Asya'yı birbirinebağlayan güçlü bir köprü. Bubiraz klişe gibi gelebilir ama bu özelliğiyledünyadaki birçok ülkedençok farklı bir pozisyona ve yere sahip.İstanbul'a gelir gelmez AyasofyaCamii'ni ziyaret ettim. Üzerimde derinbir etki bıraktı. Şehirde genel olarakdolaşırken inanılmaz bir enerjiyesahip olduğunu, sokaklardaki herbinanın da ülkenin etkileyici tarihinebir şekilde tanıklık etmiş olmasındankaynaklanan farklı bir havasıolduğunu gözlemledim. Büyülenmemekimkansız İstanbul'dan...- Dediğiniz gibi Türk mutfağı Japonya'dabir süredir oldukça popüler.İçeceklerin de yemeklerin de çoklezzetli olduğunu söyleyebilirim.Eminim bunu herkes söylüyordurzaten. Deniz mahsullerinize özelliklehayran oldum, çok lezzetliydi herşey.- Aslına bakarsanız şu ana kadarolmadı. Ancak sizin kültürünüzüdaha derinden incelemek, Türkoyuncularla bir araya gelmek ve birgün ülkenizde de sahneye çıkmakisterim.- Aslına bakarsanız bu vesileylekabuki yapmayı gerçekten de çokisterim. Türkiye'ye ve Türklere dahada yoğun bir şekilde bizim bu gelenekseltiyatro oyununu tanıtmayıçok isterim.- Kabuki oyuncusu olarak tanınıyorum öncelikli olarak. Ailem nesiller boyunca bu özel tiyatro dalında yer aldı. Henüz üç yaşımdayken bu alanda ilk derslerimi aldım. Sekiz yaşımda da ilk kez sahneye adım attım. Yani kesinlikle yürümeye başladığım andan itibaren bu alanda kariyer yapmak üzerine çalışmalara başlamıştım diyebilirim. Düşünsenize büyük babamın büyükbabasının büyükbabası bile bir kabuki oyuncusuymuş... 400 yıllık bir geleneğe dayanan bir sanat...