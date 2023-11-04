7/24 şehirde yaşam

Sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapan Kalyon Kültür asıl adı Jean-Baptiste Launay olan Fransız Pop-Art sanatçısı Jisbar'ı sanatseverlerle buluşturuyor. Klasik sanatın ünlü figürlerini kişiselleştirip modern pop-art sanatıyla yeniden yorumlamasıyla tanınan Jisbar, "Jisbar İstanbul'da" isimli sergisini Kalyon Kültür Taş Konak'ta sergileyecek. İstanbul'un ilham kaynağı olduğu toplam 20 eser ve 40 adet orijinal baskıdan oluşan sergi 8 Kasım 2023-14 Şubat 2024 tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebilir.İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları 10 Kasım Cuma akşamı AKM'de düzenlenecek Denizbank Konserleri'nde, Atatürk'ü anmak için sahneye çıkacak. "Büyük Lider Atatürk'ü Anma Konseri"ni Şef Gürer Aykal yönetecek. İDSO'nun keman sanatçısı Pelin Halkacı Akın'a eşlik edeceği konser programında Ahmet Adnan Saygun'un Keman Konçertosu ve L. V. Beethoven'ın 1 no'lu senfonisinden eserler seslendirilecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da 10 Kasım'da CSO Ada Ankara'da vereceği konserle Atamızı anacak. Konserin solisti ise Gülsin Onay.Türk halk ozanı, Abdallık kültürünün ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisi, "Bozkırın Tezenesi" olarak da tanınan merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın ölümsüz eserleri 'Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri' başlığıyla, yarın akşam Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında yarın akşam izleyici ile buluşacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki konserde, Şef Eray İnal yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni orkestrası, Türk halk müziğinin sevilen solistleri Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray'a eşlik edecek.İstanbul Devlet Opera ve Balesi - Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, beş parçadan oluşan "Dans Adrenalin" adlı programıyla 2023-2024 sanat sezonuna başlıyor. Bir "Sanat ve Sürdürülebilirlik Buluşması" olan "Dans Adrenalin", bu akşam AKM'de ilk kez sahnelenecek...Besteleri milyonlarca kişi tarafından dinlenen dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko, bu kez 8 ili kapsayan bir turne programı için Türkiye'ye geliyor. 10 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nden turnesine başlayacak olan sanatçı, Çanakkale, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Konya ve Ankara'da hayranlarıyla buluşacak. Ünlü piyanist Türkiye turnesinin son durağı olan Zorlu PSM'de 25 Aralık'ta unutulmaz bir konser verecek.Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü şerefine özel bir video sanat projesini hayata geçirildi. Zorlu PSM'de yer alan 'Saye'nizde' adlı sergide, Halide Edip Adıvar'dan Sabiha Gökçen'e, Afife Jale'den Suat Berk'e kadar Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkeleri için emek vermiş ve üretmiş Türk kadınlarına ait görsel ve işitsel arşiv verileri, ziyaretçilere dijital etkileşimle sunuluyor.1945'ten beri gelenekten el alıp geleceğe köklü izler bırakmaya çalışan İstanbul Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü "İstanbul'da Tasavvufî Hayat" adlı yeni sergisini ziyaretçilerine açtı. Tasavvuf kültürüne sanatsal, siyasal, mîmârî ve estetik bir zeminde ışık tutan, alanında yetkin imzaların danışmanlığında hazırlanan sergi; 19 Kasım'a kadar Nevmekan Bağlarbaşı'nda görülebilir.