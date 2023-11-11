7/24 şehirde yaşam

Süperstar yakıpTürkçe pop müziğine kazandırdığı hit şarkılarla 1970'lerden bu yana Süperstar lakabıyla anılan Ajda Pekkan sevilen şarkılarını 17 Kasım akşamı Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşturacak. Yakar Geçerim, Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile, Bambaşka Biri, Hoşgör Sen ve Sana Ne Kime Ne gibi sevilen ve zamansız şarkılarını seslendireceği konser müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.Cumhuriyet'in 100. Yılı çerçevesinde düzenlenen sergilere bir yenisi daha eklendi. Borusan Kocabıyık Vakfı, 1922 - 1942 arasındaki dönemin edebiyat, plastik sanatlar, müzik, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları, müzecilik, arkeoloji gibi kültür disiplinlerine ve toplumsal yaşama bakışını yansıtan Cumhuriyetin Yüzü isimli kapsamlı bir sergiyle kutluyor. Kurtuluş Savaşı'ndan başlayarak sanatsal yaratının esin kaynağı olan "kuruluş, kurtuluş" temalarına özel bir vurgu yapılan sergi Galataport'ta 1 Mart'a dek sürecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Phaselis Antik Kenti'nde bu akşam Yeşilçam Şarkıları ile Efruze sahne alacak. Aynı mekanda yarın akşam da halk müziğiyle caz müziğine yaptığı harmanla dikkat çeken ve repertuvarını Türkçe'nin yanı sıra İspanyolca, İngilizce ve Azeri Türkçesiyle zenginleştiren Elif Sanchez müzikseverlerle buluşacak.GalataPerform'un başarılı oyunu Fairfly yeni sezonda da yoluna devam ediyor. Katalan oyun yazarı Joan Yago'nun ekibi La Calorica ile kaleme aldığı Mark Levitas'ın yönettiği ve Atakan Akarsu, Begüm Akkaya, Tuğçe Altuğ ve Barış Gönenen rol aldığı Fairfly, 14 Kasım Salı Kadıköy Boa Sahnesi'nde seyirci karşısında olacak. İşsiz kalmak üzere olan dört beyaz yakalının hikayesini anlatan, günümüz iş dünyasındaki acımasız rekabete ve girişimcilik kültürüne ironik bir bakış açısı getiren oyun 28 Kasım'da 1948 Atlas Sahnesi'nde gala yapacak. Başarılı oyunculukların ve rejinin öne çıktığı oyunu kaçırmayın.