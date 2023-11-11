Bu müzikal 100. yıla armağan

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi yapımcılığında, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan, sahne üstü ve arkasında 200 kişilik bir ekiple hayata geçirilen ve hazırlıkları 18 ay süren '1923' müzikalinde, bir müze gezisi sırasında kaybolarak, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı Bandırma Vapuru'nda bulan dört arkadaşın hikayesi anlatılıyor.Zorlu Holding ve Grup şirketleri, Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığı ve sorumluluğunun göstergesi olarak Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyet'e kalıcı bir sanat eseri bırakarak, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi yapımcılığında, '1923' müzikalini hayata geçirdi.Bandırma'yı sarsan dalgalardan Meclis'in açılışına, Büyük Taarruz'dan Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan ve yer yer fantastik öğeler içeren serüvende, sanatseverler büyüleyici dakikalar yaşıyor.Müzikal güçlü yapım kadrosu ile dikkat çekiyor. Işık ve ses tasarımından dans koreografilerine, canlı orkestra kullanımından dönem kostümlerine kadar Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyet'in kuruluş sürecini anlatan Türkiye tiyatro tarihinin en büyük ve en kapsamlı sahne sanatları eserlerinden biri olma özelliğini taşıyan müzikal, aynı zamanda Zorlu PSM'nin tüm teknik altyapısını sonuna kadar kullanan ilk yerli proje oldu.Müzikalin yapım kadrosu ise Türkiye tiyatro sahnesinden ve uluslararası alanda başarılı işlere imza atan isimlerden oluşuyor. Müzikal, Türkiye'nin en önemli yazarlarından Yekta Kopan ve Mert Dilek ile yurt içinde ve yurt dışındaki önemli tiyatro çalışmalarıyla tanınan yönetmen Mehmet Ergen tarafından kaleme alındı. Mehmet Ergen, aynı zamanda uluslararası festivaller ve oyun projeleriyle Türkiye modern tiyatro sahnesinin sevilen oyunlarında yönetmenlik yapan Lerzan Pamir ile birlikte oyunun yönetmenliğini de üstleniyor.Ödüllü besteci Tuluğ Tırpan müzikalin müziklerini üstlenirken koreografisi modern dans ve müzikal alanında Türkiye'nin önde gelen ismi koreograf Beyhan Murphy'nin imzasını taşıyor. Eserin tarih danışmanlığını ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan üstleniyorİranlı kamança ustası Mehrdad Nasehi ile daf ustası Mareechi Asu'nun birlikte hazırladığı 'Hayale Mest' albümü Viya Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu. Yakın zamanda mistik ve geleneksel müziğin 432 Hz frekansında kaydedilmiş bir deneyim albümü olan 'Ghalandar'ı Mehrdad Maleki ile dinleyicilerin beğenisine sunan Mareechi Asu, bu kez Mehrdad Nasehi ile bir araya geldi. 6 parçadan oluşan albümde Shoushtari, Abuata ve Dashti makamları kullanıldı; geleneksel Fars müziği doğaçlama olarak kaydedildi. İran'ın usta müzisyenleri Mohammad Reza Shajarian, Hossein Alizadeh ve Mohammad Reza Lotfi ile birçok ülkede konserler vermeye devam eden Asu; albümü İran'ın büyük müzik üstatlarına armağan ediyor. Kemençe ve dafın büyülü dansı olarak yorumlanan 'Hayale Mest'; geleneksel İran müziği ile modern unsurları bir araya getirerek kültürler arası köprü kurmayı amaçlıyor.Gözde Öney, 'İki Teklik Şarkılar' serisine Türk Sanat Müziği'nin en sevilen klasiklerinden biriyle devam ediyor. Sanatçı, gitarda bir kez daha Baran Diken'in eşliğinde Kemani Serkis Efendi'nin nihavend makamındaki ünlü şarkısı 'Kimseye Etmem Şikayet'i seslendiriyor. Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan 'İki Teklik Şarkılar' konseptine uygun bir şekilde yine akustik bir ortamda canlı kaydedilen şarkı, Öney'in kendine has vokal tarzı ve Baran Diken'in akustik gitar düzenlemesiyle dinleyiciyle buluşuyor.