Bu trendlerden şimdiden sıkıldık

Moda dünyası iyi güzel de bazen öyle garip trendlerle karşı karşıya kalıyoruz ki insan ne yapacağını, nasıl yorumlayacağını şaşırıyor... Ama bu garip trendler bir yandan da çok hızlı bir şekilde bir grup moda canavarı olarak tabir edilen grup tarafından hızlı bir şekilde benimseniyor. Bu satırları okurken hepiniz bir yandan eminim ki bazı görüntüleri hatırladınız öyle değil mi... İşte tam olarak bahsettiğimiz şey de bu birkaç Hollywood starında görüp sonra da "Neden?", "Benim yaşam tarzıma, sosyal çevreme uyar mı?", "Benim dolabımdaki diğer parçalarla uyumlu mu?", "Benim fiziğime uyumlu bir parça mı bu?" diye sorulmadan uygulanan trendlerden bahsediyoruz. Hadi gelin yakından bakalım bu başlar başlamaz hepimizi yoran bu trendlerden..."Hayvanların derileri için öldürülmesi korkunç" diyorsanız ve tüm yaşam şeklinizi buna göre organize etmeyi başardıysanız sizin için söyleyeceğimiz bir şey yok. Ancak dünyaya ve çevreye daha çok zararlı olan kimyasal yöntemlerle elde edilen suni deri kullanıyorsanız işte o zaman diyecek çok şey var. Petrol artığı sentetik materyalden üretilen suni derilerin öncelikle cildinize zararı çok fazla diyerek başlayalım söze... Sonrasında zaten kısa sürede pul pul olup dökülmeye başlayan bu suni derilerin ne yazık ki sürdürülebilirlikle de çevreci moda anlayışıyla da alakası pek de yok diyelim. Ve bu ürünleri elde ederken çevreye çok fazla zarar verildiğini de ekleyelim sözlerimize... Sonrasında ikinci el ya da vintage bir mağazadan alacağınız deri bir ürünün aslında çok daha çevreci olduğunu da hatırlatalım... Tüm bunların üzerine de gerçek derinin her zaman daha uzun süre kullanıldığını ve bu nedenle de esas çevreci tavrın toplam artı ve eksileri bir bir topladığımızda deri kullanmak olduğunu söyleyelim. Uzun lafın kısası suni deri bir parça almak yerine mümkünse hiçbir şey satın almayın daha iyi.Neden olduğunu asla anlayamadığımız bir trend daha. Moda dünyasında onlarca yıl boyunca kabul görmeyen beyaz çoraplar 90'lı yılların yeniden gündeme gelmesiyle popüler oldu. İlk önce beyaz spor ayakkabılarla beyaz çorapları bir arada gördük. Sonra da bir baktık ki siyah deri ayakkabılarla da beyaz çoraplar bir arada giyilmeye başlanmış. Ne olur kabul edelim ki 90'lar moda dünyasının geneline bakıldığı zaman en rüküş, en korkunç kalıpların ve kesimlerin olduğu dönemdir... O yıllara ait bir trendi günümüzde kullanmaya karar verdiğinizde bu trendin kısa süre içinde demode olacağını kabul etmenizde fayda var.Bu yaz Harper's Bazaar Türkiye için kısa sürede çok popüler olan ve önümüzdeki günlerde daha da popüler olacak mini mini şortlar trendini kaleme almıştım. Bu trend öyle bir hale geldi ki Miu Miu başta olmak üzere birçok popüler marka iç çamaşırı ölçülerindeki bu tasarımları koleksiyonlarına ekledi. Opak siyah bir çorapla deri ya da saten bir tanesini eğer fiziğiniz inanılmaz iyiyse doğru bir kombinle ve özellikle üzerinize uzun bir ceket giyerek kombinleyebilirsiniz elbette. Yani bu trendi ancak çok uygun fizik, çok uygun kombin ve çok uygun yer üçlemesi yoksa ne yazık ki bu trendi deneyen nice ünlü isim bile ortaya korkunç görüntüler çıkmasına neden oldu.Kabul edelim spor ayakkabılar özellikle pandemi dönemiyle dolaplarımızın vazgeçilmezi olmuş durumda... Ama yine kabul edelim ki bu spor ayakkabısı deliliğini çok içselleştirdik. Adı üzerinde spor ayakkabısı... Spor yaparken, spor giyim parçalarıyla bir arada kullanacağımız bu özel ayakkabıları o kadar çok hayatımıza dahil ettik ki artık çılgınlık boyutuna ulaştı bu trend. Modellerin sürekli değişmesinden hepimiz bir yandan da yorulduk. Markalarda bu tüketici talebini daha da kamçılamak için daha da renkli, daha da çılgın modelleri soktular hayatımıza... Ve sonuç olarak son geldiğimiz noktada daha da fosforlu, rengarenk, uyumsuz renkler bir arada çılgınca bir karışıklık yaratan modeller piyasayı işgal etmeye başladı. Ne yaparsanız yapıp spor salonunda giymiyorsanız bu modellerden uzak durun derim ben.Uzun bacaklarınız, fit bir vücudunuz, incecik bir siluetiniz yoksa kesinlikle dolabınızda asla yer almaması gereken bir parça daha... 1.70'ler ve üzerinde değilse boyunuz bu tarz bir ayakkabıyla ancak olduğunuzdan da kısa görünebilirsiniz. Baseniniz daha da büyük durur. Boyunuz daha da kısa durur... Yani ortaya proporsiyonları dikkate aldığınızda ancak kötü bir görüntü çıkabilir...Mücevher dünyasında her sezon yepyeni bir trend ortaya çıkıyor. Bu sezonun en gözde aksesuvarıysa bel zincirleri. Birçok marka arka arkaya iddialı zincir koleksiyonlarını piyasaya sürdü. Bu markalardan biri de Meri Krutzo... Marka; festival ruhunu yansıtan benzersiz bel zincirleri ile yeni yılı büyülemeye hazırlanıyor. Koleksiyonun ilham kaynağıysa göz, denge ve enerji... Marka; tasarımlarını hayata geçirirken yaşanmışlıklardan, duygulardan ve anlardan esinleniyor.Saç bakımında tercihini doğallıktan yana kullananların tercih ettiği markalar arasında yer alan Ashley Joy, bitkisel içeriklerin yer aldığı özel formüllü, yüzde 100 yerli üretim bakım ürünleriyle ilgi görüyor. Marka; vegan sertifikası, doğaya saygılı tavrı ve birbirinden etkili ürünleri için bu ay için özel bir indirimi devreye soktu.Kabul edelim çocuklar için alışveriş yapmak oldukça zorlayıcı... Hızlı bir şekilde, çok da fazla giyilmeden sezon ürünleri bir anda kullanılamaz oluyor. Bu durumla baş etmenin en azından bu duruma karşı ekonomik olarak avantajlı kalabilmenin tek yolu ters sezonlarda alışveriş yapmak. 0-6 yaş çocukların ve ebeveynlerin farklı ihtiyaçlarına yönelik ürünlerini ve dünyaca ünlü markaları tek bir çatı altında sunan Minycenter da tam da bu nedenle bu sezon, yaz sezonu ürünlerini indirimli olarak moda severlerin beğenisine sundu.Osmanlı'nın estetik alanındaki etkisi tekstilden, mimariye, gastronomiden parfüm endüstrisine kadar farklı alanlarda kendisini göstermeyi sürdürüyor. İngiltere'nin köklü tasarım evlerinden Campbell House'un Osmanlı etkisini merkezine alarak dekorasyonunu üstlendiği İstanbul'da bulunan Hakkasan da bu özelliğiyle sayısız dekorasyon dergisine konu oluyor. Lüksün ve görkemli renklerin bir arada kullanıldığı Osmanlı tarzı ve dekorasyon tavrı böylece farklı kültürlerin bir araya gelmesine vesile oluyor.Türkiye'nin moda ve tekstil dünyasındaki başarıları ve marka yaratma girişimleri inanılmaz bir hızla devam ediyor. Birçok köklü tekstil firması moda dünyasındaki başarılarını bir başka sektörde özellikle de gastronomi alanında adımlar atarak sürdürüyor. 30 yılı aşkın süredir tekstil sektöründe faaliyet gösteren Özbayrak ailesi de Semco isimli şirketlerinin ardından bu sefer de gastronomi alanında Ferida markasıyla dünyada isimlerini duyurmak istiyor. İlk şubesini Fişekhane'de ve ardından ikinci şubesini Bağdat Caddesi'nde açan Ferida; Dubai, Londra ve Los Angeles'ta da şubeleşme hedefi taşıyor.