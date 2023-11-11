Çocuklar ‘Türkiye Yüzyılı’na hazırlanıyor

Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği etkinliklerin bir parçası olarak Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılına temalı gezici tır dijital sanat etkinliği, geçtiğimiz hafta Üsküdar Meydanı'ndaydı. Ben de katılıp bu tırı deneyimle fırsatı buldum. Türk eğitim sisteminin 100 yılını anlatan tırdaki dijital sanat formatını sanatçı Mert Onaran tasarlamıştı. Bu eşsiz ve modern çalışmayı Türkiye'nin yedi bölgesindeki çocukların görecek olması beni çok heyecanlandırdı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Meslek liselerimizi, spor liselerimizi, sanat liselerimizi tematik hale getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Sanat liseleriyle ilgili önümüzdeki günlerde bu konuda farklı bir perspektifi yine sizlerle paylaşmış olacağız. Bu tırın da çocuklarımızın bu anlamda yeteneklerinin geliştirilmesi, yüz yıllık birikiminden hareketle önümüzdeki yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' olarak inşa edecek bir kuşak yetiştirmesini hedefliyoruz" dedi. Etkinlikte dikkat çeken detaylardan biri de yapay zeka robotuydu.Robota, "En sevdiğin renk ne?", "Boyun kaç?" ile "Hangi kodlama diliyle yazıldın?" gibi sorular soran Tekin'e cevap veren robot, Bakan'ın Beşiktaşlı olduğunu bildiğini söyledi. Gezici eğitim tırı il il dolaşacak. Tırı dolaşma imkanı bulan öğrencileri, eğitim geçmişimizin yüz yıllık tarihini izleyecekler. Geçmişten dersler alıp gelecek vizyonlarını genişletecekler.