Kasımda tatil başkadır

Kasım ara tatili bugün itibarıyla başladı. Öğrenciler, dokuz gün boyunca dinlenecek, eğlenecek ve gezecek. Böylelikle, ilk dönemin ikinci yarısına enerji toplayarak girmiş olacak. Bu ara tatil için belediyeler, müzeler, tiyatrolar, kültür merkezleri özel olarak hazırlandı ve çocuklar için birbirinden güzel etkinlik programları hazırladı. Biz de Türkiye'nin pek çok ilinde çocuklar için hazırlanmış etkinlikleri derledik ve ailelere bir tatil rehberi hazırladık. Şimdiden iyi eğlenceler çocuklar!İstanbul Modern, çocuklara sanat dolu, eğlenceli ve yaratıcı bir ara tatil programı hazırladı. Birbirinden farklı ve zengin içeriğe sahip atölyeler, 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında çocukları bekliyor. Çocuklar Ara Tatil Sanat Okulu'nda, Mikro Formlarla Sanat, Tuvalimdeki Doğa, Hazır Nesne ile Heykel, Lirik mi Geometrik mi?, Lekeler ve Çizgiler, Fotoğrafın Hikâyesi, Modern Figüratif Resimler, Baskı Yüzler, Manzaranın Dönüşümü ve Duvarların Resmi başlıklı 10 farklı etkinliğe katılabiliyor.Trabzon Belediyesi de ara tatilde çocuklar için güzel etkinlikler hazırlamış. Bugün, 'Çiftlikteki Misafir' adlı oyun Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde çocuklarla olacak. Yarın Peynir Sokağı ve 18 Kasım'da da Orman Koruyucuları adlı oyunlar yine aynı sahnede minik izleyicileriyle buluşacak.Çocukların psikomotor becerilerini geliştirirken eğlenmelerini sağlayan atölyelere yer veren AKM Çocuk Sanat Merkezi, ara tatil döneminde de çocuklar için hem eğlendirici hem de geliştirici etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Origami, Bez Çanta Tasarımı, Seramik Çamur, Ahşap Uçak Maketi, Marakas Yapım, Tişört Tasarım, Ahşap Kalemlik Yapımı, Porselen Kupa Boyama Atölyeleri ve Çocuk Arkeologlar Kazıda etkinliği çocukların el becerilerini geliştirirken problem çözme yeteneklerini de güçlendiriyor.Bursa'da eğlence varBursa Belediyesi de çocukları unutmadı. Birbirinden güzel etkinlikler ile Bursalı çocuklar eğlenceli bir ara tatil geçirecek. 'Papağan Kaçtı' oyunu bugün prömiyerini yapacak ve kasım ayı boyunca Tayyare Kültür Merkezi'nde olacak. 6-12 yaş arası çocuklar için başlayan çocuk korosu başvuruları da devam ediyor. Başvurular orkestra.bursa.bel.tr adresinden, 15 Kasım'a kadar yapılabilir. Bursa Müze'de de birbirinden güzel atölyeler ziyaretçilerini bekliyor.Borusan Contemporary'nin farklı yaş gruplarındaki çocuklara yönelik hazırlanan atölyeleri küçük sanatseverlere, hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri bir ortam sunuyor. Bugün saat 11.00'da 6-8 yaş grubuna yönelik olarak düzenlenecek 'Şekillerin ve Renklerin Dansı' atölyesinde çocuklarla önce Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan derlenmiş bir seçkiden oluşan 'Dijital Mitolojiler' sergisi gezilecek.Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, ara tatil döneminde ilgi alanlarını geliştirmek isteyen çocuklar için özel bir etkinlik programı hazırladı. 5 gün sürecek atölye çalışmalarına katılmak tamamen ücretsizken sınırlı olan kontenjana katılmak isteyen öğrenciler aileleri ile birlikte Çocuk Üniversitesi'nden bilgi alabilecek. Zeka Oyunları, Mutfak Atölyeleri, İngilizce, Görsel Sanatlar, Ritim, Matematik, Jimnastik ve Modern Dans atölye çalışmalarını ücretsiz olarak çocuklarla buluşturacak.ENKA Sanat'ın çocuklara yönelik düzenlediği gelenekselleşen "Neşeli Pazarlar", bu kez uluslararası başarılara imza atan, klasik müzik alanında ülkemizin en önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet'in viyola sanatçısı Efdal Altun'un yöneteceği "Klasik Müziğin Eğlenceli Dünyası" adlı etkinliği ağırlayacak. Çocuklara klasik müziğin farklı ve eğlenceli yanlarını tanıtmayı amaçlayan etkinlik, çeşitli efektler, diyaloglar, taklitler ve mizansenlerle müziğin ve enstrümanların dünyasında keyifli bir serüven sunacak. 26 Kasım günü gerçekleşecek olan etkinlik 6-12 yaş grubundaki çocuklara ücretsiz olacak.İş Sanat, ara tatile giren öğrencileri İstanbul Eminönü'nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus'ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde her biri birbirinden renkli, geliştirici ve yaratıcı atölyeler ile ağırlıyor. 5-6 yaş grubunun katılabileceği "Yaşasın Cumhuriyet" atölyesi, çocukları Cumhuriyet'in ilk 15 yılını kapsayan bir zaman yolculuğuna çıkartıyor. 7-9 yaş grubunun katılabileceği "Bayrak Sallayan Robotlar" atölyesinde ise katılımcılar Leonardo Da Vinci'nin kanat mekanizmasından etkilenerek robotik Lego modeli inşa ediyorlar. Havacılık hakkında katılımcılarını bilgilendiren atölyede, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak bu iki kanattan Türk bayrakları sallandırılıyor. Tüm etkinlikler ücretsiz...Koruma altında olan 160'ın üzerinde canlı ve 300'ün üzerinde bitki türü ile zengin botanik atmosferiyle 30 yıldır faaliyet gösteren Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, ara tatile özel bir dizi etkinlik düzenliyor. Canlı besleme etkinliklerinden doğa-tasarım atölyelerine, yakından tanıyalım sunumlarından yüz boyama etkinliklerine kadar birbirinden eğlenceli anlar çocukları bekliyor.