Zehra Hataylı kızların Güneş’i oluyor

Tüm Türkiye'yi büyük üzüntüye boğan 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için hâlâ ve ısrarla çaba harcayanlar var. Bunlardan biri de Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş... ATV'nin Kim Milyoner Olmak İster? yarışma programının Cumhuriyet Bayramı için yayınının özel konuklarından biri olan Zehra Güneş, yarışma başlamadan önce kazanacağı ödülü, depremde vefat eden ve hayali Zehra Güneş olmak olan Ceren Topal'ın takımı Hatay Voleybol Takımı'na bağışlayacağını açıkladı. Ceren Topal 14 yaşındaydı. Hatay Kadın Voleybol Kulübü'nün oyuncusuydu. En büyük hayalini antrenörü Mehmet Bekmez'e sıkça söylüyordu.Zehra Güneş, Mehmet Bekmez'in depremden sonra yaptığı paylaşımla Ceren Topal'dan haberdar oldu. Ardından ilk maçında "Ceren" formasıyla mücadele etti. Ardından da Hatay Kadın Voleybol Takımı'yla yakından ilgilendi. Biz de "Kim Milyoner Olmak İster?" programına çıkan bu kulübün kurucusu, antrenörü adeta her şeyi olan Mehmet Bekmez ile konuştuk. Ve Zehra Güneş'in saha içindeki başarıların salonda dışında da fazlasıyla devam ettiğini gördük.- Hatay Kadın Voleybol Kulübü'nün kurucusu ve antrenörüyüm. Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği mezunuyum. Voleybol sporuna emek verdiğim 18 yılım var. Kulübümüzü 2017 yılının aralık ayında kurdum. O günden bu güne sporcu yetiştirmeye, Türk voleyboluna hizmet etmeye çalışıyorum.6 Şubat depreminde sekiz genç sporcumuzu kaybettik. Ailem ve çevremde ciddi kayıplar verdik. Depremden önce 1. Lig'e yükselme müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştık. Ama maalesef depremde ağır kayıplar veren kulübümüz ve şehrimizin durumunu göz önünde bulundurarak turnuvaya katılmamaya karar verdik. Yeniden devam ediyoruz. Ama hiç bir destekçimiz yok. Çok zorlanıyoruz ama Hatay'ın takımı ve kızları yine de bu şartlarda elinden geleni yapacaktır.Ben, kulübüm ve kızlarımız destek bekliyoruz.Zehra Güneş'i artık sadece milli sporcumuz değil kulübümüzün, ailemizin bir mensubu olarak görüyoruz.Keşke Ceren Topal gibi sporcularımızı kaybetmemiş olsaydık.Keşke bu afet olmamış olsaydı. Ama oldu, yaşadık kötü günlerdi. Zehra Güneş'in yaşananlardan sonra yanımızda olması, bizi hatırlaması çok güzel, ince bir davranış. Kendisine sizin aracılığınızla bir kez daha teşekkür ediyorum. Onun maddi olarak yanımızda olmasından öte kızlarımızın yanında olması, elinin onların üzerinde olması bizim için çok çok anlamlı.- Şu an voleybolda öncüyüz, Türkiye olarak bir markayız buna rağmen takımımızın destek görmemesi bizi çok üzüyor.Depremde özellikle kadın voleybol takımı olarak en çok kayıp veren takım ve şehir Hatay. Bu bağlamda birçok kurum kuruluş ile iletişim kurmamıza rağmen destek olmaması bizi üzüyor. Atamız'ın söylediği gibi Hatay'ın hepimizin "şahsi meselesi" olması gerektiğini düşünerek ve özellikle kadın takımı olmamız nedeniyle herkesten kulübümüze pozitif ayrımcılık yapılmasını istiyoruz.VakıfBank Spor Kulübü'nün 1 Mart 2023 tarihinde Polonya ekibi LKS Commercecon LODZ takımı ile İstanbul'da oynadığı maça Zehra Güneş sırtında "Ceren" yazılı formayla maça çıktı. Karşılaşmanın ardından sosyal medyasından bu satırları paylaştı: "Ülkemizde yaşadığımız felaketin üzüntüsünü hâlâ yaşıyoruz. Bugün Hatay'da yaşamını yitiren Ceren'in formasıyla sahaya çıkmak istedim. Ceren'in 'Hayalim Zehra Güneş olmak' açıklamasını bu şekilde öğrenmek hem hayatımda aldığım en üzücü hem de en gurur duyduğum yorumlardan biri oldu. Keşke tanışabilseydik. Umarım bir yerlerden beni görüyordur ve birazcık da olsa mutlu olmuştur." Temmuz ayında da Milli Takımımız, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olurken Zehra Güneş yine sosyal medyadan Ceren Topal'ı anmıştı: "Ceren, sözümü tuttum. Bu madalya senin için."