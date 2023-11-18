Laz mitolojisine giriş!

"Korkularımız, genellikle karanlık köşelerde gizlenmiş gibi görünürler. Ancak biraz ışık tuttuğumuzda, göreceğiniz şey, onların gerçekte ne kadar da cansız ve yüzeyde olduğudur. Kafamızda yer eden kalıplaşmış korkuların, gerçekte var olmadığını fark etmek sadece bir adım ötede. Unutmayın, kafanızdaki korkular sadece düşüncelerden ibarettir ve düşünceleri değiştirebiliriz. Gerçeklikle yüzleştiğinizde, korkuların aslında ne kadar da güçsüz olduğunu göreceksiniz. Ya da aksine o gelecek. Kim ? Didimangisa!" Didimangisa; Laz mitolojisinde bir cadı figürüdür. Didamangisa günümüzde çocukları korkutmak için anlatılan hikayelerde geçmektedir. Didimangisa, demir kancasının ucuyla salatalık toplayan çocukları ayaklarında yakalayıp kaçıran yaşlı bir cadıdır. Salatalıkların olgunlaştığı dönemde salatalık tarlasında ortaya çıkan didimangisa, yerin hemen üzerinde biçimsiz bir torbayı andıracak şekilde sis gibi sürüklenir. Yerleşim yerlerine yakın yaşayan didimangisa, anne ve babası olmadan tarlaya giden çocuklara saldırır. Kendi çocuğu olmayan didimangisa, kaçırdığı çocukları yer altındaki ininden hiçbir zaman çıkarmaz. Didimangisa, tuzağını taze salatalıkların gövdesine yakın bir yere kurar. Didimangisa adının karanlığı ve kötülüğü simgelediği bilinir.Jehan Barbur, yeni şarkısı "Zor da Değil" ile dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 2023 yılı içinde yayınlanan "Kafamda Deliler Var" ve "Hasret" şarkılarıyla da büyük beğeni toplayan sanatçı, sözünü ve müziğini kendisinin yazdığı, düzenlemesini Kemal Evrim Aslan ile birlikte yaptığı "Zor da Değil" şarkısı ile gerek sözleri gerekse etkileyici yorumuyla yine dinleyicinin içine işleyecek."Moğollar'a Saygı" albümünün yeni konuğu Rashit oluyor. 90'lar İstanbul punk sahnesinin önemli gruplarından Rashit geçen sene yayınlanan Kalbim Soldan Atıyor isimli Ep'si ile uzun süren sessizliğini bozmuştu. Bu kez Moğollar'a Saygı albümü için tekrar stüdyoya giren grup Moğollar külliyatından sözleri Oğuzhan Akay'a, bestesi Taner Öngür'e ait olan Ben Anlamaz'ı seçip yorumladı. "Moğollar'a Saygı" albümü için yapılan çağrıya yanıt veren müzisyenlerin Moğollar parçalarına yaptığı yorumlar, belirli aralıklarla dinleyiciyle paylaşılmaya devam edecek. Şu ana kadar Moğollar külliyatından 23 şarkının sahiplendirildiği proje sona erdiğinde, bu özel albüm plak formatında da yayımlanacak. Moğollar parçalarının birbirinden farklı müzikal yaklaşımlara sahip müzisyenler tarafından yorumlandığı projede, şarkıların kapak görselleri de illüstrasyon dünyasının yükselen isimleri tarafından tasarlanacak. Böylece, bu projeyle müzik tarihimize hem müzikal hem görsel olarak önemli bir not düşülmesi hedefleniyor. Bu bağlamda Ben Anlamaz'ın çarpıcı kapak görselinin tasarımı ise Yağız Eyiişleyen'e ait.Reyhan Karaca, yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği, sözleri Sadettin Dayıoğlu müziği ise Ahmet Akkaya imzalı "Bi'şey Olmaz" isimli şarkısını Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardan müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkısını ABD'de kliplendiren Reyhan Karaca çekimler sırasında duygularını şu sözlerle ifade etti: "Titizlikle üzerinde çalıştığım ve çok sevdiğim bir çalışma oldu.Her detayında büyük emek var.Ben her zaman kendime yakışan şarkılar yapmaya özen gösterdim.Farkındamısınız bilmiyorum ama 90'lara tekrar bir dönüş var. Ben yıllardır 90'lar ruhunu yaşatmaya çalışan nadir sanatçılardan biriyim. Aslında sadece 90'ların değil tüm zamanların şarkıcısıyım. Ne varsa eskilerde var. Eski şarkıların tadı bile bir başka."