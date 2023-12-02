7/24 şehirde yaşam

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdığı 5 Aralık 1934'ün 89. Yıldönümü AKM'de anlamlı bir konserle kutlanıyor. Türk kadınının seçme seçilme hakkını aldığı 5 Aralık'ta, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu ses ve saz sanatkarları Sanat Yönetmeni Şükrü Türkmen eşliğinde; Osmanlı Devleti'nin son döneminden, Cumhuriyetin ilan edildiği dönem ve sonrasında; güfteleri ve besteleri ile musikimiz içinde yer alan Dil Hayat Kalfa, Esma Sultan, Leyla Saz, Neveser Kökdeş, Radife Erten, Melahat Pars gibi değerli kadın bestecilerimizin eserlerinden seçilmiş repertuvarı seslendirecek.2015'ten bu yana dünyadaki en büyük Fransız prodüksiyonlarının başında gelen, başrolünde dünyaca ünlü yıldız Nathalie Lermitte'in yer aldığı 'Piaf! The Show' Türkiye'de ilk kez Zorlu PSM'de sahnelenecek. 'Edith Piaf'ın kariyeri üzerine üretilen en güzel övgü' olarak nitelendirilen, Edith Piaf'ın unutulmaz şarkılarıyla zaman yolculuğuna çıkaran 'Piaf! The Show', 50'den fazla ülkede 600'ü aşkın kapalı gişe performansın ardından 6 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde seyirciyle buluşuyor.Yıllardır dünyanın en çok satan kitapları arasında yer alan Antoine de Saint-Exupéry'nin 'Küçük Prens'i DasDas'ta yeniden hayat buldu. Kayhan Berkin'in sahneye koyduğu Taha Tegin Özdemir'in 'Küçük Prens'e hayat verdiği ve kadrosunda Deniz Işın, Doruk Şengün, Kenan Ece'nin yer aldığı oyun yarın, 10 ve 17 Aralık'ta yeniden seyirciyle buluşacak. Şimdi gökyüzünde kaybolmanın, yıldızlarla dostluk kurmanın ve Küçük Prens'le tanışmanın tam zamanı...2016 yılında Damla, Yudum ve Tamara Şahin kardeşler tarafından kurulan, Gürcü dilinde üç kız kardeş anlamına gelen Samida; hem kendi eserleri hem de Samida'ya özgü düzenleme anlayışıyla yorumladıkları eserleri ile yarın akşam CSO Ada Ankara Mavi Salon'da dinleyicisiyle buluşuyor.1992 yılında, dünya barışına ve farklı milletlerin kardeşliğine müzik yoluyla hizmet etme misyonuyla Ali Nihat Gökyiğit tarafından kurulan Tekfen Filarmoni, Aralık konserlerini bu yılın başında kaybettiği kurucusuna ithaf ediyor. Daimî Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestra, 6 Aralık'ta İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, 7 Aralık'ta ise İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verecek. Konserde Bulgar Liya Petrova'nın yanı sıra kemança, kanun, ud ve ney ustaları Mehri Arifqızı, Göksel Baktagir, Yurdal Tokcan ve Ercan Irmak sahne alacakSerra Türker Bayır'ın kurucusu olduğu Misela'nın 15 yıllık serüvenine bir övgü niteliği taşıyan ve zanaatkarlığı yaratıcılıkla buluşturan "Crafting Realms" sergisi, yoğun ilgiden dolayı 10 Aralık'a kadar uzatıldı. Galata Rum Okulu'nda ziyarete açılan sergi, Alphan Eşeli'nin tasarımları yapay zekayla birleştirerek yarattığı 15 eserden oluşuyor. Sanat ile moda arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlayan sergi gelenek ve yeniliği bir araya getiriyor.Ülkemiz sanat sektöründe yirmi yıldır hizmet veren DG Art Gallery Project, Türk çağdaş sanatının en önemli isimlerinden Erdoğan Zümrütoğlu'nun figüratif soyutlama tekniklerini kullanarak ürettiği yapıtlarından oluşan "Herkes ve Hiç Kimse" isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. İnsanın zıt hallerini vurgulayan sergi, 3 Ocak 2024 tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak.