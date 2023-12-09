7/24 şehirde yaşam

'Canısı, Sen Aldırma, Unutmayacağım, Aşkından yanayım mı? gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran İbrahim Erkal, 2017 yılında hayatını kaybetmişti. 200'den fazla eseriyle müzik dünyasına damga vuran Erkal, Kültür Bakanlığı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği Vefa Konserleri kapsamında özel bir konserle anılıyor. Yarın akşam AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek konserde sanatçının iki yılı aşkın bir süredir üzerinde çalışılan saygı albüm serisi Hürmet de tanıtılacak. Konserde; Alişan, Aydilge, Ceylan, Doğuş, Eda Baba, Elif Kaya, Güliz Ayla, Gökhan Tepe, Kafadar, Resul Dindar, Sinan Akçil & Enes Yolcu, Sufle ve Zehra gibi isimler, İstanbul Devlet Modern Türk Müzik Topluluğu eşliğinde Erkal'ın eserlerini seslendirecekler.Dünyanın önde gelen çellistleri arasında gösterilen Jamal Aliyev ve Viyana Müzik Akademisi konser piyanistliği eğitiminin ardından kariyerinde gerçekleştirdiği klasik ve farklı türlerde akustik projelerle dikkat çeken piyanist Ece Dağıstan, "Dünya Şarkıları" isimli projeleri kapsamında 13 Aralık'ta Enka Oditoryumu'nda sahne alacaklar."Hayatın ve mutluluğun ritmi" olarak tanımladığı salsa müziğinin günümüzdeki en iddialı isimlerinden biri olan Dany Brilliant, en sevilen eserlerini seslendirmek üzere İstanbul'a geliyor. Sahnelerin en renkli ve özgün isimlerinden olan Tunus asıllı Fransız sanatçı 12 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.Ressam Meral Yıldız'ın farklı disiplinlerle temas halindeki çağdaş üretimini gözler önüne seren kişisel sergisi Zamana Tepeden Bakmak, Galerie D'art La Visione ev sahipliğinde 13 Aralık'ta açılıyor. Soyut sanatın öncü isimlerinden Kandinsky ile usta çırak ilişkisi kuran sanatçının eserleri 27 Aralık'a kadar görülebilir.Atv dizisi Aldatmak kadrosunda yer alan oyuncu Berkay Ateş tiyatroyu da ihmal etmiyor. Ateş, kendisine 25.Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü kazandıran, Serkan Salihoğlu'nun yönettiği Hakikat, Elbet Bir Gün adlı oyunla yarın akşam Alan Kadıköy'de...